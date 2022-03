Wander-Blogger Alexander Pavel stellt 7 geheimnisvolle Orte in der Fränkischen Schweiz vor

Durch seinem Online-Blog "Wandern mit Kindern in Franken" möchte Alexander Pavel seine Liebe zum Wandern und Erkunden der heimischen Umwelt teilen. Der Leinburger hat mit seinem Blog über 180 verschiedene Wander-Routen detailreich beschrieben und mit wunderschönen Bildern der Wander-Highlights versehen. Er beschreibt Ausflüge, welche nicht nur durch eine umfassende Beschreibung glänzen, sondern Wanderfreunde auch zu entlegenen und teils vergessenen Naturdenkmälern führen. Die Fränkische Schweiz zählt zu den beeindruckendsten Regionen Frankens und fasziniert durch zahlreiche geologische Besonderheiten. Im Gespräch mit inFranken.de hat uns Alexander Pavel seine Top-7 der geheimnisvollsten Orte in der Fränkischen Schweiz verraten.

Geologische Vielfalt und Mystik: Darum fasziniert die Fränkische Schweiz

Die Fränkische Schweiz begeistert ihre Gäste mit über 35 mittelalterlichen Burgen und Schlössern, über 1000 Höhlen und zahlreichen romantischen Mühlen, in einem der größten Naturparks Deutschlands. Neben der gigantischen Anzahl an geologischen Besonderheiten und Naturdenkmälern fasziniert Alexander Pavel vor allem die Mystik der Entstehung und die Schönheit der Formationen selbst.

"In der Fränkischen Schweiz selbst faszinieren mich die bizarren Felsformationen und die Sturzhöhlen am meisten. Als wenn es Riesen achtlos oder mit System hinterlassen hätten. Nicht umsonst traten unsere Vorfahren dem Ganzen mit Ehrfurcht und Angst gegenüber, weil man sich die Entstehung einfach nicht erklären kann." Genau diese Mystik ist es, die in vielen Wanderfreunden wie Pavel die Faszination freisetzt. "Man wird absolut ehrfurchtsvoll", erzählt er weiter. Aber auch die historischen Burgen und Ruinen ziehen Pavel in den Bann. Schon als Kind besuchte er beispielsweise die Burgruine Neideck mindestens einmal im Jahr.

Um die geologische Vielfalt und die Mystik anderen Interessierten näherzubringen, führt er seit gut drei Jahren einen stetig wachsenden Wander-Blog und brachte zudem ein Buch über die sagenhaften Orte in der Fränkischen Schweiz heraus. Seine liebsten Wanderziele finden sich hingegen weitestgehend in der Natur wieder. "Ich habe ganz viele Lieblingsorte. Vor allem aber im Wald bin ich am liebsten. Sie bieten mir Geborgenheit, Achtsamkeit und Sicherheit", erzählt Pavel. Zu seinen Lieblingsorten in der Fränkischen Schweiz zählen im Zusammenhang mit der folgenden Auflistung vor allem Orte, welche man auch ohne große Wanderung finden kann.

#1: Die Neideckgrotten

Gut 600 Meter oberhalb der bekannten Burgruine Neideck, einem der Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz, öffnen sich im Fels die gewaltigen Bögen der Neideckgrotten. Für die ausführliche Erkundungstour durch diese faszinierende Höhlenwelt benötigt ihr Taschenlampen. Der Blick hinunter zur Burgruine Neideck ist einfach atemberaubend. Am Aussichtspunkt lädt eine Bank zum Verweilen und Genießen ein.

#2: Der Eibgrat bei Spies

Vom Wanderparkplatz Spies sind es nicht einmal 400 Meter zum Eibgrat, einem gut 1,5 km langen Felsenkamm, auf dem es über markante Felsformationen munter auf und ab geht. Ein unvergessliches Erlebnis, das in unserer Region seinesgleichen sucht. Der Wanderweg über den Eibgrat gilt als Alpiner Klettersteig und darf nicht unterschätzt werden.

#3: Die Rosenmüllerhöhle

Diese ehemalige Schauhöhle ist vom „Wanderparkplatz Frankenweg Muggendorf“ über den Frankenweg und die Beschilderung gerade einmal einen Kilometer entfernt. Neben dem fantastischen Höhlenportal, dem gegenüber ein alter knorriger Baum seine Wurzeln großräumig um den Fels geschlungen hat, begeistert die große Höhle mit den herrlichsten Deckenverzierungen. Ein mit Geländer gesicherter Rundgang führt euch durch die Höhle. Am besten nehmt ihr lichtstarke Taschenlampen mit, damit ihr die wundervollen Formen an der Höhlendecke auch genau erkennen könnt.

#4: Die Klauskirche bei Betzenstein

Direkt vom Parkplatz des Freizeitparks Betzenstein gelangt ihr über einen urigen Pfad nach oben zur faszinierenden Durchgangshöhle Klauskirche. In der Zeit, als das Christentum in Franken langsam Fuß fasste, hielten die ersten Christen der Region in dieser 37 Meter langen Durchgangshöhle der Sage nach heimlich ihre Gottesdienste ab. Denn damals war das Volk der Wenden, so nannten sich die Einwohner dieser Region, noch ein zutiefst heidnisches und wildes Volk, das gegenüber dem Christentum nichts als Verachtung empfand und die Anhänger dieses neuen sanften Glaubens gnadenlos jagte.

Kurios, wenn man bedenkt, dass sich ein paar Jahrhunderte später die letzten heidnischen Wenden heimlich in der Oswald- und der Witzenhöhle bei Muggendorf trafen, um dort, verborgen vor den strengen Augen des mittlerweile erstarkten Christentums, ihre Kulte abzuhalten. Wie es schon bei dem alten Gallier Brennus hieß: Vae Victis – Wehe den Besiegten.

#5: Der Druidenhain bei Wohlmannsgesees

An der Straße von Windischgaillenreuth nach Wohlmannsgesees findet ihr einen Parkplatz. Nur ein paar Meter davon entfernt erwartet euch im Wald der Druidenhain. Manch einer bezeichnet das faszinierende Felsenlabyrinth als Kraftort und schreibt ihm verborgene Schwingungen und Energien zu. Für die Annahme, dass es sich tatsächlich um ein Heiligtum der Kelten handelt, an dem deren Priester, die Druiden, einst Opfer darbrachten, wurden bis heute keine Beweise gefunden.

Unbestritten jedoch ist, dass dieser wundervolle Felsengarten eine besondere Anziehungskraft auswirkt und man beim Schlendern zwischen den Steinen schon mal die Zeit vergessen kann.

#6: Der Steinerne Beutel bei Waischenfeld

Der einzeln stehende Turm hoch über dem Ort Waischenfeld ist das Wahrzeichen des staatlich anerkannten Luftkurortes. Erstmals erwähnt wurde die Burg Waischenfeld Ende des 11. Jahrhunderts. Damals wurde der Burgherr Wirint wohl vom Papst mit dem Kirchenbann belegt, weil er einige Kirchenlehen für sich beanspruchte. Wie sehr die damaligen Menschen die Exkommunikation schreckte, lässt sich an Heinrichs IV Gangs nach Canossa erahnen. Zu der Angst vor dem jenseitigen Fegefeuer kamen die weltlichen Einbußen, die ein derartiger Kirchenbann mit sich brachte. Wer wollte schließlich schon jemandem folgen, der aus der Gemeinschaft der Heiligen Mutter Kirche ausgeschlossen worden war.

Wirint jedenfalls gab zuerst die strittigen Lehen zurück und ging danach gleich einmal ins Kloster, um dort für den Rest seiner Tage Buße zu tun. Der prägnante Turm wurde erstmals 1444 genannt. Vom nahe gelegenen Parkplatz der Burg Waischenfeld sind es nur ein paar hundert Meter zum Steinernen Beutel.

#7: Die Burgruine Leienfels

Dass die Ruine Leienfels einst eine stattliche Burganlage gewesen sein muss, lässt sich noch heute an den Resten der wehrhaften Mauern erkennen. Stolz thront sie auf einer schroffen Klippe und präsentiert einen spektakulären Panoramablick auf die Fränkische Schweiz. Was viele Besucher nicht wissen, ist, dass einer der Burgherren hier oben einst eine Münzprägestätte betrieb und Falschgeld produzierte. Damals wie heute war Geldfälscherei kein Kavaliersdelikt. Und so verhängte Kaiser Karl IV, auch König Wenzel genannt, die Reichsacht gegen den kriminellen Burgherren.

Was sich im ersten Moment eher harmlos anhört, war eine ernste Angelegenheit. Reichsacht bedeutete, dass der Verurteilte all seine Rechte verlor und jeder ihn dem Gericht zuführen oder straffrei töten durfte. Der faszinierenden Atmosphäre, die hier oben vor allem bei Sonnenuntergang herrscht, tut diese tragische Geschichte keinen Abbruch.

"Wandern mit Kindern in Franken": Diesem Thema widmet sich Alexander Pavel aus dem Kreis Nürnberger Land in seinem gleichnamigen Internet-Blog - und das mit großer Liebe zu den Details. Die Seite umfasst eine Vielzahl an Wander-Strecken, die mit Bonus-Infos garniert werden.

