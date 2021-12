Kabarett, Konzert und Musical - das sind Frankens Veranstaltungs-Highlights in 2022

Nach anderthalb Jahren, in denen das kulturelle und künstlerische Leben für die Öffentlichkeit fast stillstand, gibt das Jahr 2022 neue Hoffnung. Comedians wie und Günther Grünwald und Musiker*innen wie Sido und Claudia Koreck treten im kommenden Jahr auf Frankens Bühnen auf und versprechen Abende voller Spaß und Unterhaltung. Die Daten der Events können kurzfristig geändert werden und sind aufgrund der unsicheren Situation nur unter Vorbehalt bestätigt.

Konzerte, Musicals, Comedy: Das sind die Veranstaltungs-Höhepunkte 2022 in Franken

Wenngleich 2021 nicht so sehr von Corona und den Lockdowns geprägt war wie 2020, so haben dennoch auch in diesem Jahr einige Künstler*innen ihre Auftritte und Tour-Termine verschieben müssen. Die gute Nachricht dabei ist, dass man sich nun auf 2022 umso mehr freuen kann. Zwar mag es sich immer noch ein bisschen befremdlich anfühlen, mit mehreren Menschen auf großen Veranstaltungen zu sein, aber für die geplanten Events für 2022 lohnt es sich allemal.

Aktuell gilt für Veranstaltungen im Innenbereich die 2Gplus-Regel. Demnach sind die Teilnahmevoraussetzungen entweder die erfolgte Genesung von Covid-19 oder eine vollständige Impfung. Zusätzlich muss ein negativer Antigen-Test vorgelegt werden. Diese Bestimmung entfällt für Geboosterte - für sie gilt die 2G-Regel. Da einige der folgenden Veranstaltungen erst im Laufe oder gegen Ende des kommenden Jahres stattfinden sollen, ist darauf zu hoffen, dass die Beschränkungen bis dahin wieder gelockert werden.

Comedians, Bands und auch diverse Shows und Musicals stehen für das kommende Jahr im Kalender und wir stellen euch die Highlights vor. Hier seht ihr, wo ihr endlich wieder vor Frankens Bühnen sitzen, stehen und jubeln könnt.

Drama und Leidenschaft: "Phantom der Oper" in Bamberg

Die erzwungene Pause während der Lockdowns nutzten die Macher dieses Musical-Higlights, um es musikalisch komplett zu überarbeiten. Inklusive Starbesetzung und mit einem beeindruckenden Bühnenbild begeistert die Darbietung des Romans von Gaston Leroux zahlreiche Fans in ganz Europa.

5. Januar 2022: Konzert- und Kongresshalle in Bamberg

Obacht! Rolf Miller kommt nach Franken

Dieser Kabarettist praktiziert seine Leidenschaft schon seit Jahrzehnten. So hatte er bereits als Student seinen ersten Auftritt in der Uni Mensa. Heute - mehr als dreißig Jahre später - begeistert er sein Publikum mit seinem Humor und seinem chaotischen Dialekt-Mix aus schwäbisch, pfälzerisch und hessisch.

11. Februar 2022 : Onoldiasaal in Ansbach

: Onoldiasaal in Ansbach 4. März 2022: Stadthalle Bad Neustadt an der Saale

Stadthalle Bad Neustadt an der Saale 24. April 2022: E-Werk in Erlangen

Hot, Hotter, "Sixxpaxx" - die heiße Tanzshow kommt an mehreren Terminen nach Franken

Stahlharte Arme, durchtrainierte Oberkörper und Waschbrett-Bäuche - die Jungs von "Sixxpaxx" heizen wieder richtig ein und sorgen für Jubelschreie und Schnappatmung. Mit ihren erotischen Tanzmoves und heißen Strip-Einlagen begeistert die Gruppe auf ihrer "Sixx in the City"-Tournée ihr Publikum.

3. März 2022: Hegelsaal in Bamberg

Hegelsaal in Bamberg 26. März 2022: Meistersingerhalle/ Großer Saal in Nürnberg

Meistersingerhalle/ Großer Saal in Nürnberg 30. März 2022: Stadthalle in Schweinfurt

Pop-Musik vom Feinsten: Clueso am 2. Oktober in Erlangen

Er ist eine echte Ikone am deutschen Pop-Himmel - der "Gewinner"-Sänger Clueso tourt wieder durch Deutschland und holt seine Corona-bedingt verschobenen Termine im kommenden Jahr nach. Mehrfach wurden seine Alben ausgezeichnet mit Platin oder Gold und auch sein neuestes Werk mit dem Namen "Album" enthält wunderschöne Balladen und Beats, die zum Tanzen und Singen verleiten.

Magische Momente mit Tabaluga und seinen Freunden - an mehreren Orten in Franken im Frühjahr 2022

Er ist einer der Kindheitshelden schlechthin - der kleine grüne Drache Tabaluga. Zusammen mit seinen Freund*innen kommt er im Familienmusical "Tabaluga - oder die Reise zur Vernunft" auch auf Frankens Bühnen. Mit den Hits von Peter Maffay wird das garantiert ein Spaß für die ganze Familie!

22. Februar 2022: Freiheitshalle in Hof

Freiheitshalle in Hof 23. Februar 2022 : Kongresshaus Rosengarten in Coburg

: Kongresshaus Rosengarten in Coburg 24. Februar 2022: Konzert- und Kongresshalle in Bamberg

Konzert- und Kongresshalle in Bamberg 9. März 2022: Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach

Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach 10. März 2022: Heinrich-Lades-Halle in Erlangen

Beste Unterhaltung mit Olaf Schubert & seinen Freunden

Möglichst bunte Strick-Pullunder und Halbglatze - so kennt man den beliebten TV-Komiker Olaf Schubert. Auf diesen Anblick dürft ihr euch auch im Jahr 2022 wieder freuen, denn Schubert geht wieder auf Tour! "Zeit für Rebellen" heißt sein neues Bühnenprogramm, bei dem er immer mal wieder auch Gäste auf die Bühne holt.

17. März 2022: Konzert-& Kongresshalle in Bamberg

18. März 2022: Freiheitshalle in Hof

25. März 2022: Räuschberghalle in Alzenau in Unterfranken

29. März 2022: Stadthalle in Schweinfurt

4. Oktober 2022: Dr.-Stammbeger-Halle in Kulmbach

Ein halbes Jahrzehnt die Amigos: Mit Stargast Daniela Alfinito auf Tour!

Als absolute Ikonen des deutschen Schlagers begeistern die Amigos seit Jahrzehnten ihre Fans. Ihr Gruppenname mag dabei etwas irreführend sein, so sind die beiden Mitglieder - Bernd und Karl-Heinz Ulrich nicht nur Freunde, sondern auch Brüder. Im kommenden Jahr mit dabei ist auch Bernds Tochter Daniela, die die Amigos musikalisch unterstützt.

19. März 2022: Stadthalle am Schloss in Aschaffenburg

10. April 2022: Konzert-& Kongresshalle in Bamberg

Märchenhafte Liebesgeschichte: "Dornröschen" als Ballett in der Schlosshalle Aschaffenburg

Viel zu lange lagen kulturelle Großereignisse auf Eis. Wer hier also etwas nachzuholen hat, für den ist der Besuch eines klassischen russischen Balletts unumgänglich. Zur Musik des weltberühmten Komponisten Tschaikowski verzaubern die Tänzer*innen des Moskauer Balletts ihr Publikum - ein wunderschönes Erlebnis für Groß und Klein.

Max Giesinger am 26. Juli auf Schloss Eyrichshof in Ebern

Romantisches Outdoor-Feeling versüßt mit feinstem deutschen Pop verspricht der Auftritt des gebürtigen Badeners im unterfränkischen Ebern. Die "Irgendwann ist jetzt"-Tour des Musikers wurde seit 2020 bereits zweimal verschoben. Umso schöner, dass der Chart-Stürmer nun endlich wieder auf der Bühne steht.

Schlagerstar Roland Kaiser tritt am 19. August auf dem Schlossplatz in Bad Kissingen auf

Ein absolutes Highlight der fränkischen Bühnen ist der Open-Air-Auftritt von "Santa Maria"-Performer Roland Kaiser. Seit Jahrzehnten ist der gebürtige Berliner ein absoluter Star auf den Schlagerbühnen. Jetzt zugreifen, um den Kaiser live in Bad Kissingen zu erleben.

"Liebe"-Sänger Sido am 24. August am Schlossplatz in Coburg

Einprägsame Texte und coole Beats - die Musik von Sido begeistert nicht nur junge Leute. Seine letzte Tour von 2019 war restlos ausverkauft, aber für die nächsten Termine im kommenden Jahr habt ihr noch die Möglichkeit, den Superstar des deutschen Hip-Hop live zu erleben.

"Pur" live beim Open-Air-Konzert 28. August in Coburg am Schlossplatz

Was als Schülerband begann, ist heute eine der erfolgreichsten deutschen Musikgruppen - mit Songs wie "Abenteuerland" oder "Funkelperlenaugen" sorgen die Jungs von PUR für Ohrwürmer. Nach zahlreichen verschobenen Tour-Terminen, wovon auch Pur nicht unberührt geblieben ist, verspricht der kommende Sommer ein neues Highlight der Pop-Musik-Bühnen!

Oberbayerischer Humor in Bamberg: Mit Günter Grünwald die Lachmuskeln trainieren

"Definitiv vielleicht" heißt das aktuelle Bühnenprogramm des oberbayerischen Star-Komikers Günter Grünwald. Seit vielen Jahren begeistert er mit seinen Witzen und Improvisations-Einlagen. Bei Grünwalds Auftritten ist Lachen vorprogrammiert!

Als besonderes Event für die Kleinen findet 2022 außerdem die Live Show der beliebten Kinderserie "Paw Patrol" statt. In der Arena Nürnberger Versicherungen können die Kinder ihre tierischen Lieblingshelden live erleben, statt wie gewohnt nur vor dem Bildschirm. Weitere Infos dazu findest du hier.

