Wandern mit Blick auf die Loreley, die römische Geschichte der Porta Nigra in Trier entdecken oder in die Geschichte des Pfälzer Weins eintauchen - in Rheinland-Pfalz gibt es viele schöne Fleckchen zu bestaunen. Was die vielseitige Region so ansprechend macht und was Rheinland-Pfalz für Urlauber*innen zu bieten hat, erfährst du hier.

Bei Wanderfans beliebt: RLP hat vielseitige Wanderregionen

Hunsrück, Eifel, Lahntal - Wanderbegeisterte lieben die Region für die zahlreichen gebirgigen Ausflugsziele. Von anspruchsvollen Touren für Wander-Profis bis zu gemütlichen Tagesausflügen für die ganze Familie bietet die Vielseitigkeit der verschiedenen Wanderregionen etwas für jeden Geschmack.

Doch nicht nur für seine Wanderregionen ist das Bundesland bekannt und beliebt - auch die Weinbaugebiete Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen und Pfalz locken jedes Jahr viele Urlaubssuchende an. Wer also abgesehen von der körperlichen Betätigung auch gerne mal einen guten Tropfen genießt, kommt auf einer schönen Weinwanderung in Rheinland-Pfalz voll auf seine Kosten.

Von Sternwarte bis Theater: RLP bietet Ausflugsziele für die ganze Familie

Auch abgesehen von schönen (Wein-)Wanderungen bietet Rheinland-Pfalz viele Möglichkeiten, etwas zu erleben - beispielsweise im Familienurlaub. Denn auch für die Kleinsten hält die Region einiges bereit: So können Familien den Blick in den Nachthimmel in einer Sternwarte erleben oder das Sommerprogramm im Kindertheater genießen.

Ein absolutes Sommer-Highlight ist natürlich eine Sommerrodelbahn. Auch davon gibt es in der Region gleich mehrere. Bei heißen Temperaturen sehnen sich viele nach einem Sprung ins kühle Nass - neben den bekannten großen Flüssen Rhein, Mosel, Ahr und Lahn bieten sich dafür auch die zahlreichen Badeseen an.

Geschichte, Kultur und Cocktails: Diese Städte in RLP ziehen Tourist*innen an

Geschichtsträchtige Städte in Rheinland-Pfalz wie die alte Römerstadt Trier oder das im UNESCO-Welterbegebiet gelegene Koblenz sind weithin für ihre Sehenswürdigkeiten bekannt. Beispielsweise bei einem Stadtrundgang oder einer Schiffstour können Besucher*innen die Geschichte und das schöne Umland der beliebten Urlaubsstädte kennenlernen.

Auch der Spaß kommt dabei natürlich nicht zu kurz: Ob in einer Cocktailbaroder beim Brauereibesuch - Möglichkeiten, den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, gibt es in den größeren Städten in Rheinland-Pfalz so einige.