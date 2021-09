Ein besonderes Urlaubserlebnis für die ganze Familie bietet die Urlaubsregion Saar-Obermosel. Im Westen von Rheinland-Pfalz liegt sie vor den Toren der Stadt Trier und mitten im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist die malerische Landschaft geprägt von den Flüssen Saar und Mosel, die nach einer langen Reise in Konz zusammenfließen. Hoch über den Flusstälern und Weinorten thronen Burgen, Schlösser und Kulturdenkmäler und erzählen von der 2000-jährigen Geschichte dieser bezaubernden Region.

Highlight für Weingenießer*innen: Berühmteste Anbauregion Deutschlands

Freund*innen des gepflegten Weingenusses erleben an Mosel und Saar einen Urlaub ganz nach ihrem Geschmack - schließlich handelt es sich bei der Region um das berühmteste Weinbaugebiet Deutschlands. An den Weinbergen hängen in sonnigen Lagen schwere Reben von Riesling, Elbing und Burgunder. Die steilen Schieferhänge an der Saar bieten dabei die idealen Voraussetzungen für den beliebten Riesling. In der Region an der Obermosel werden dagegen Elbling und verschiedene Varianten des Burgunder gekeltert.

Wer Genuss gern mit Aktivität verbindet, für den ist ein Weinerlebnispfad, beispielsweise in Nittel, Palzem und Wiltingen, genau das Richtige. Bei einem beschwingten Spaziergang durch die Natur können die Teilnehmenden dabei etwas über die einzelnen Rebsorten, die harte Arbeit der Winzer, die Besonderheiten der speziellen Lage und die historischen Hintergründe zu den edlen Tropfen aus der Region lernen - und diese natürlich auch probieren.

Atemberaubende Ausblicke - hoch hinaus gehen lohnt sich

Die von den Flusstälern geprägte Landschaft bietet einen traumhaften Anblick, der am besten von einem der vielen Aussichtspunkte genossen wird. Von der Burgruine Landshut oberhalb von Bernkastel-Kues die aus dem 6. Jahrhundert erhalten ist, der 1000 Jahre alten Burg Arras, die auf einer Bergkuppe bei Alf thront, sowie vom Bremmer Calmont - Europas steilstem Weinberg - genießt du herrliche Weitblicke über das Moseltal. Auch der Moselsteig und seine Seitensprünge belohnen die jeweils gemeisterte Bergetappe an vielen Stellen mit fantastischen Landschaftseindrücken.

Naturerlebnis und Kulturprogramm: Diese Region vereint beides

Wer nach Entspannung und Erholung in der Natur sucht, ist in dieser Region also goldrichtig. Die steilen Weinberge sowie die ausschweifenden Wälder und Wiesen bieten viel Abwechslung, um sich an der frischen Luft zu bewegen. Ob bei einer Radtour auf dem Moselradweg oder dem Saarradweg, bei einer Wanderung auf dem Moselsteig oder einer Schifffahrt auf Saar und Mosel - frische Luft und erholsame Naturerlebnisse sind hier garantiert.

Doch auch Kulturfans kommen in der bunten Region voll auf ihre Kosten: Bei einem Besuch der Konstantin-Basilika in Trier lässt sich beispielsweise Geschichte hautnah erleben. Verschiedenste Kultur- und Genussveranstaltungen wie das Fest der Römischen Weinstraße, der Saar-Riesling-Sommer oder das Moselmusikfestival verbinden internationale Kunst mit regionalen Genüssen. Anlässe für einen Urlaub an Saar und Mosel gibt es also reichlich.

Unser Tipp: Besonders jetzt im Spätsommer wie auch im frühen Herbst bezaubert die Region, wenn die Wälder sich rötlich verfärben und an den Weinbergen die Trauben schwer werden. Wieso also nicht beispielsweise zum Federweißerfest in Zell vom 8. bis zum 10. Oktober einen Ausflug ins Moseltal machen? Es lohnt sich garantiert.

Wir haben dir die Urlaubsregion Rheinland-Pfalz unseres Schwesterportals inrlp.de schmackhaft gemacht? Dann schau doch mal hier vorbei. Hier findest du jede Menge Tipps für schöne Ausflüge, zu einzigartigen Sehenswürdigkeiten und die besten gastronomischen Highlights.