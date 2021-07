Pfalz vor 28 Minuten

Ausflug

Mehr als Wein und Wälder: Das hat die malerische Urlaubsregion Pfalz alles zu bieten

Wer an die Pfalz denkt, dem kommen meist als erstes der gute Wein und der Pfälzerwald in den Sinn, für welchen die Region bekannt ist. Doch auch abseits davon hat die Pfalz viel zu bieten. Wie vielseitig die schöne Urlaubsregion in Rheinland-Pfalz ist, erfährst du im Artikel.