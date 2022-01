Röttingen vor 55 Minuten

Trüffel-Anbau

Trüffel-Tasting in den Weinbergen: Deutschlands erste Trüffelbesichtigungsanlage steht in Franken

Beim Wort Trüffel dürften die meisten Menschen an Trüffelschweine im Wald denken. Dabei wachsen Trüffel an vielen Orten - auch in unterfränkischen Weinbergen.