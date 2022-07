Die Rhön ist nicht nur seit 1991 von der UNESCO anerkanntes Biosphärenreservat, inmitten ihrer beeindruckenden Naturlandschaft liegt auch eine Reihe beliebter Ausflugsziele. Für Entdecker besonders interessant: Zu den Naturlehrpfaden Schwarzes Moor und Gangolfsberg gibt es eigene Flyer mit Übersichtsgrafiken zum Wegverlauf. Hier erfahren die Besucher zum Beispiel, was den Lebensraum Moor so wertvoll für Menschen, Tiere und Pflanzen macht. Durch die Schutzgebiete Lange Rhön und Schwarze Berge führen vielfältige Wanderwege mit Weitblick. Auf Übersichtskarten sind die Wege des Hochrhöners samt seiner Extratouren sowie Parkplätze und Einkehrmöglichkeiten eingezeichnet.

Die entsprechenden Broschüren gibt es bei den Infozentren, sie können aber auch auf der Homepage des Biosphärenreservats unter Service/Publikationen als PDF heruntergeladen werden. Wir haben 12 Sehenswürdigkeiten der Rhön und Umgebung aufgelistet, die sich Besucher nicht entgehen lassen sollten.

1. Wasserkuppe: Höchster Berg in der Rhön

Wandern, Sommerrodeln und eine ehemalige Radarkuppel als Aussichtsplattform - das und vieles mehr bietet die Wasserkuppe.

Der höchste Berg in der Rhön ist auch als "Wiege des Segelflugs" bekannt.

2. Kreuzberg: Meistbesuchtes Ausflugsziel im bayerischen Teil der Rhön

Der Kreuzberg bei Bischofsheim wird auch "Berg der Franken" genannt.

Besonders beliebt ist der Kreuzberg aufgrund seiner vielen Wanderwege und dem wunderbaren Ausblick vom Gipfelplateau aus.

3. Staatsbad Bad Brückenau: Königliche Atmosphäre erleben

Wer den Schlosspark im Staatsbad in Bad Brückenau besucht, kann auf den Spuren von König Ludwig I. wandeln, der hier seine Sommerresidenz hatte. Neben der Gartenanlage mit großen Blumenbeeten, Rosen-Arrangements und alten Bäume sind auch mehrere Gebäude des Staatsbades sehenswert.

4. Kirchenburg in Ostheim: Die besterhaltene Kirchenburg in Deutschland

Die Kirchenburg im unterfränkischen Ostheim vor der Rhön im Landkreis Rhön-Grabfeld gilt als die am besten erhaltende Kirchenburg in ganz Deutschland. Dabei handelt es sich um eine befestigte Anlage, in deren Zentrum sich eine Kirche befindet - im Ostheim ist das die Sankt-Michaels-Kirche.

Das Gelände beeindruckt mit einem bis zu 5 Metern hohen äußeren Mauerring, fünf Türmen und sechs Bastionen. Darüber hinaus gibt es ein Kirchenburgenmuseum und Wechsel-Ausstellungen in der Kirchhofschule. Der Eintritt in die Kirchenburganlage ist frei.

5. Burgruine Henneberg: Weitläufigste Wehranlage in Thüringen

Diese Burgruine auf dem Schlossberg gilt als weitläufigste Wehranlage in ganz Thüringen. Besonders beeindruckend ist der erhaltene untere Teil des Bergfrieds.

6. Pferdskopf: Bizarre Felsformen und fantastischer Fernblick

Der Pferdskopf beeindruckt mit bizarren Felsformen und Felszacken und auf dem Gipfel des Berges wird man mit einem 360-Grad-Ausblick belohnt.

7. Schwarzes Moor: Eines der bedeutendsten Hochmoore in Mitteleuropa

Am Dreiländereck liegt mit dem Schwarzen Moor ein noch intaktes Niedermoor und wurde bis heute vom Torfabbau verschont. Daher bietet es eine Lebensgrundlage für viele Tier- und Pflanzenarten.

Durch das Schwarze Moor führt ein Rundwanderweg für Besucher, der mit hilfreichen Informationstafeln über Flora und Fauna versehen ist. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel in der Hochrhön ist das Rote Moor zwischen Wasserkuppe und Heidelstein.

8. Bernhäuser Kutte: Größter See in der Rhön

Bei der Bernhäuser Kutte handelt es sich um den größten See in der Rhön, der durch den Einbruch von Hohlräumen im Untergrund entstanden ist.

9. Gangolfsberg: Eine der am besten erhaltenen Basaltprismenwände in der Rhön

An Südosthang des Gangolfsbegs kann eine der am besten erhaltenen Basaltprismenwände in der Rhön besichtigt werden. Ebenfalls faszinierend ist die Basalthöhle Teufelskeller.Der Gangolfsberg befindet sich in einem Naturwaldreservat in der Rhön. Aufgrund der fehlenden forstlichen Nutzung des Waldes, kann man dort eine ganz besondere und unberührte Natur erleben.

10. Bad Salzungen und das Gradierwerk: 200 Jahre altes Sole-Heilbad

In Bad Salzungen befindet sich schon seit 200 Jahres ein Badehaus, welches sich über die Jahre hinweg bis heute zu einem Kurbetrieb entwickelt hat. Das nebenanliegende Gradierwerk im traditionellen Holzgerüst lädt zur Entspannung und Kur ein.

11. Ruine Lichtenburg bei Ostheim: Wo der mächtige Bergfried von weitem grüßt

Die Ruine der Lichtenburg mit ihrem markanten Bergfried thront auf dem nördlich von Ostheim gelegenen Schlossberg.

Sie ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, Ausflügler und Spaziergänger, weil sich von dort aus ein beeindruckender Blick über die gesamte Rhön bietet - und damit auch bis nach Hessen und Thüringen.

12. Guckaisee: Der einzige natürlich entstandene See in der Rhön

Umringt von Hügeln und Bäumen erstrahlt der Guckaisee und ist der einzig natürliche See in der Rhön. Im Sommer bietet der Guckaisee Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie.

