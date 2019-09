Franken vor 1 Stunde

Wochenendtipps

Tipps zum Wochenende vom 6. bis 8. September: Herbstvolksfest, Zwiebeltreterfest und Tag des offenen Denkmals

Am Wochenende vom 06. September bis zum 08. September ist in Franken wieder einiges los: In Nürnberg ist das Herbstvolksfest noch in vollem Gange, während in Bamberg das Zwiebeltreterfest beginnt. Zusätzlich findet am Sonntag der Tag des offenen Denkmals statt.