Nürnberg vor 41 Minuten

Haustiere

Tierischer Badespaß in Franken: Hier dürfen auch Hunde baden

Im Sommer freuen sich auch die Vierbeiner über eine Abkühlung. Hundebesitzer und ihre tierischen Lieblinge können das kühle Nass in Franken jedoch nur an ausgewählten Plätzen in Ruhe genießen. Wir haben eine Liste erstellt, wo Hunde überall baden gehen dürfen.