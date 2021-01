Das Musical "Tabaluga - oder die Reise der Vernunft" ist 2021 gleich achtmal in Franken zu sehen

ist 2021 gleich zu sehen Sämtliche Termine sind im Oktober: Kulmbach: Am Freitag, 15. Oktober 2021, um 18 Uhr (Dr.-Stammberger-Halle) Schweinfurt: Am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 16 Uhr (Stadthalle) Bamberg: Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, um 18 Uhr (Konzert- und Kongresshalle) Bad Neustadt: Am Freitag, 22. Oktober 2021, um 18 Uhr (Stadthalle) Veitshöchheim: Am Samstag, 23. Oktober 2021, um 17 Uhr (Mainfrankensäle) Hof: Am Sonntag, 24. Oktober 2021, um 16 Uhr (Freiheitshalle) Coburg: Am Samstag, 30. Oktober 2021, um 17 Uhr (Kongresshaus Rosengarten) Erlangen: Am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 16 Uhr (Heinrich-Lades-Halle)



Wer kennt ihn nicht, den kleinen Drachen Tabaluga, der auf seiner Reise zur Vernunft allerhand Aufregendes erlebt? Tabalugas Reise durch Grünland geht weiter! Nach dem von Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk 1983 produzierten Erfolgsalbum „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ kommt nun das gleichnamige Familienmusical. Von „Tyrion“ bis „Nessaja“ sind alle bekannten Hits dabei. Übrigens kommt auch Peter Maffay in diesem Jahr nach Franken: Für August ist ein Open-Air-Konzert auf dem Coburger Schlossplatz geplant.

Acht Tabaluga-Termine in Franken: Drachenstarke Show erfreut Kinderherzen und Erwachsene

Der kleine Tabaluga hat mal wieder Unsinn getrieben, deswegen beschließt Vater Tyrion nach altem Drachenbrauch, seinen Sohn auf eine weite Reise zu schicken. Auf seiner Suche nach der Vernunft stellt Tabaluga fest, dass das gar nicht so einfach ist. Und so zieht es unseren grünen Freund in die entferntesten Länder seiner Fantasiewelt, wo er viele Freundschaften schließt: Er begegnet dem Mond, der die Zeit macht, einem Ameisenvolk, das Ordnung liebt, und auf die weise Meeresschildkröte Nessaja, die sich stets das Kind im Herzen bewahrt hat.

Welchen klugen Rat sie ihm zur Lösung seiner problematischen Suche wohl mitgeben wird? Von all diesen Wesen lernt er dazu, stößt aber auch auf unliebsame Gestalten wie den Feuersalamander Pyromella, welchen der kleine Drache überhaupt nicht mag. Doch auch dies soll ihm auf der Reise zur Vernunft eine Lehre zum respektvollen Umgang sein.

Dass auch Erwachsene auf Tabalugas Reise zur Vernunft noch was lernen können, wird im Musical-Wunder schnell klar. Denn wie die weise Schildkröte Nessaja weiß: „Erwachsen – was heißt das schon? Vernünftig – wer ist das schon?“ Insofern es die Corona-Pandemie zulässt, können sich alles Fans des kleinen grünen Drachen auf mehrere Shows in 2021 freuen. Tickets für die Musicals in Franken gibt es hier:

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

