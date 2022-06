Historische Altstadt: Besichtigen und Übernachten

Ein grüner Stadtmauerrundgang

Die Dinkelsbühler Kinderzeche

Ausflüge, Radfahren und Anreise

Im Südosten der Frankenhöhe an der Wörnitz liegt die ehemalige Reichsstadt Dinkelsbühl. Sie gehört zum Landkreis Ansbach in Mittelfranken. Dinkelsbühl ist eine der besterhaltenen mittelalterlichen Städte Deutschlands. Die Stadt liegt an der Romantischen Straße und wunderschön im Grünen. Das ganze Jahr über finden kulturelle Veranstaltungen und Märkte statt. Im Dezember lohnt sich der Besuch des Weihnachtsmarktes im Hof des Heiliggeistspitals. Lebendig und mit vielen Attraktionen, dennoch überschaubar und nicht überlaufen. Bestens geeignet also für deinen nächsten Kurzurlaub. Einige erste Eindrücke findest du auch in unserem Video.

Sehenswertes in der historischen Altstadt

Um 1188 wurde Dinkelsbühl, zunächst nur eine Befestigungsanlage, als "burgus Tinkelspuhel" erstmals erwähnt. 1274 wurde der Ort Reichsstadt und erhielt viele Sonderrechte und Privilegien. Die historische Altstadt Dinkelsbühls und die sie umgebende Stadtmauer mit Türmen und Toren ist heute sehr gut erhalten. Das verdankt sie einer Denkmalschutz-Verordnung König Ludwigs I von Bayern. Auch im 2. Weltkrieg wurde die Stadt kaum beschädigt. Da die meisten Sehenswürdigkeiten nah beieinander liegen, kannst du die Stadt gut zu Fuß erkunden. Parken ist schwierig (nur Kurzparkzonen) und Sonntag Nachmittag darfst du mit dem Auto gar nicht in die Altstadt fahren. Für müde Füße gibt es aber öffentliche Busse oder mittelalterlich angehauchte Planwagenrundfahrten.

Beginne deine Altstadttour am Weinmarkt: Hier im Zentrum findest du prächtige Patrizierbauten mit Läden, Restaurants, Hotels und Cafes. So beispielsweise das Deutsche Haus am Weinmarkt 3 mit wunderschönem Zierfachwerk und Schnitzereien aus der Spätrenaissance. Du kannst hier geschichtsträchtig und komfortabel übernachten. Das Haus ist bei TripAdvisor als Nr. 1 unter den Hotels in Dinkelsbühl gelistet. Suchst du eine günstigere Übernachtungsmöglichkeit: Die Jugendherberge in einem ehemaligen Kornspeicher aus dem Jahre 1508 ist nicht weit entfernt.

Vom Weinmarkt biegst du ins Kirchhöflein ab und gelangst zum Münster St. Georg. Das Münster gilt als eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen Süddeutschlands. Nicht weit davon steht das Alte Rathaus, eines der bedeutendsten Baudenkmale in Dinkelsbühl. Hier am Altrathausplatz 14 befindet sich heute das Museum "Haus der Geschichte Dinkelsbühl - Von Krieg und Frieden". Du erfährst an 365 Öffnungstagen (Montag bis Sonntag) für 4 Euro pro erwachsener Person viel über Dinkelsbühls bewegte Geschichte. Jedes Jahr nisten Störche auf dem Alten Rathaus. Du kannst sie über eine Webcam beobachten. Gleich nebenan ist die Touristeninformation. Viele weitere Vorschläge für Stadtrundgänge, Führungen und Events kannst du dir hier abholen oder vorab downloaden.

Ein Spaziergang rund um die Stadtmauer lohnt sich. Du gehst über etwa 2,5 Kilometer, teils innerhalb und teils außerhalb der Stadtmauer. Rund um die äußere Mauer sind Tafeln zur Stadtgeschichte zu sehen. Unterwegs entdeckst du nicht nur Gemäuer, sondern auch Gärten und Grünanlagen. Der Rothenburger Weiher, die Krautgärten am Nördlinger Tor, der Arche-Noah-Garten, Rosenbeete und Streuobstwiesen laden dich ein.

Dein Weg führt dich an 14 Mauertürmen und 4 gut erhaltenen Stadttoren vorbei. Darunter der Bäuerlinsturm, das Wahrzeichen der Stadt. Von hier aus kannst du schöne Fotos mit Blick über den Fluss Wörnitz schießen. Die historische Stadtmühle beim Nördlinger Tor ist eine Wehrmühle, die mit dem Wehrgang Teil der Stadtbefestigung war. Das Museum 3. Dimension, das sich heute darin befindet, zeigt Ausstellungen über Dreidimensionalität, Sinnestäuschungen oder Holografie. Es hat von April bis Oktober täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, von November bis März Samstag und Sonntag 11.00 bis 16.00 Uhr. Eintrittspreise: 10 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder bis 12

Auch das reich verzierte Rothenburger Tor direkt am Stadtpark gehört zu den besonders schönen Ecken der Stadt. Hier erfährst du in einer Dauerausstellung Wissenswertes über die Zeit der Hexenverfolgung in Dinkelsbühl.

Höhepunkt des Jahres: Die Kinderzeche

Das historische Festspiel "Die Kinderzeche" ist der kulturelle Jahreshöhepunkt in Dinkelsbühl. Mit historischen Umzügen, Aufführungen, Veranstaltungen, Tänzen und dem Schwedenlager für alle. Das Spektakel findet dieses Jahr vom 15.07.2022 bis 24.07.2022 statt. Es erzählt eine Legende, nach der im 30-Jährigen Krieg die Kinder Dinkelsbühls ihre Stadt vor den Schweden gerettet haben sollen. Der Begriff "Zeche" entwickelte sich ab 1629. Gemeint war ein "Zechgeld", das katholische Lateinschüler als Belohnung bekamen. Und so nannte man dann auch den Ausflug der Schüler zu Ferienbeginn. Der Begriff weitete sich später auf Schulfeste und Umzüge aus. Mit dem historischen Festspiel wurde dann aus den einstigen Schülerfeiern allmählich ein von den Bürger*innen veranstaltetes Stadt- und Kinderfest.

2022 feiert das Festspiel 125-jähriges Jubiläum mit zahlreichen Sonderveranstaltungen noch bis Oktober.

Im Kinderzech-Zeughaus, dem ehemaligen städtischen Kornspeicher, Bauhofstraße 43, erfährst du im heutigen Museum mehr über die Historie der Kinderzeche. Hier befindet sich auch der Fundus für das Festspiel mit originalgetreuen Kostümen, Waffen und Requisiten. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 14:00 Uhr - 16:30 Uhr (von Ostern bis Oktober), außerdem an Marktsonntagen von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr und für Gruppen auf Anfrage.

Ausflüge und Radeln und um Dinkelsbühl

Viel Grün, kühle Wälder, Weiher und Seen, die oft auch zum Baden geeignet sind, erwarten dich auch in der Umgebung. Neben Radtouren rund um Dinkelsbühl führen auch mehrere Fernradwege an der Stadt vorbei:

Der Radweg Romantische Straße verläuft von Würzburg nach Füssen. Er führt dich unter anderem nach Rothenburg, Dinkelsbühl, Augsburg und zum Schloss Neuschwanstein.

verläuft von Würzburg nach Füssen. Er führt dich unter anderem nach Rothenburg, Dinkelsbühl, Augsburg und zum Schloss Neuschwanstein. Oder radle über 107 Kilometer den Wörnitzradweg von Schillingsfürst über Dinkelsbühl entlang der Wörnitz nach Wassertrüdingen. Von dort geht es weiter bis Donauwörth.

von Schillingsfürst über Dinkelsbühl entlang der Wörnitz nach Wassertrüdingen. Von dort geht es weiter bis Donauwörth. Auf dem fränkischen Wasserradweg führt dich die Rundtour West über Dinkelsbühl.

Kleinere Wanderungen kannst du beispielsweise im Mutschachwald, im Osten der Altstadt Dinkelsbühls unternehmen. Im beliebten Naherholungsgebiet lassen sich Spechtarten, Eulen und Uhu beobachten. Besuche die Kneippanlage im Wald, zu der du über einen markierten Wanderweg kommst.

Der Schlosspark Dennenlohe in Unterschwaningen liegt 25 Minuten Fahrt von Dinkelsbühl entfernt. Die Themengärten liegen in einer wunderschönen Wasserlandschaft mit Inseln und Brücken. Wenn du Rhododendron liebst, kommst du hier auf deine Kosten. Geöffnet ist von April bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr, du kannst Eintrittskarten (15 Euro pro Person) online oder vor Ort kaufen.

So kommst du hin

Mit dem Auto fährst du über die Autobahn A7 Würzburg-Ulm bis Autobahnausfahrt Dinkelsbühl/ Fichtenau. Oder du kommst über die A6, Ausfahrt Feuchtwangen Nord. Du kannst auch die Romantische Straße (B25) nehmen.

Wohnwagen- oder Caravanreisenden stehen übrigens mehrere Stellplätze zur Verfügung. Auch auf dem Campingplatz SeeCamp Dinkelsbühl kannst du mit Wohnmobil übernachten.

Eine Zugverbindung hat Dinkelsbühl leider nicht. Die nächsten Bahnhöfe sind Crailsheim, Nördlingen oder Ansbach. Von dort gibt es regelmäßige öffentliche Busverbindungen. Von April bis Oktober fahren außerdem die Busse der Romantischen Straße ab Frankfurt, Würzburg, Augsburg oder München.

Viel Vergnügen in Dinkelsbühl!