Ob nach einem gestressten Arbeitstag, als Shopping-Pause oder an einem Sommerabend mit Freunden: An einem Stadtstrand kann man mitten in der Stadt den Sommer genießen.

Wir haben Stadtstrände in Franken zusammengestellt, an denen sich die Sonne wirklich gut aushalten lässt.

1. "0911 City Beach" - der Nürnberger Stadtstrand auf der Insel Schütt

Seit über zehn Jahren ist der Nürnberger Stadtstrand auf der Insel Schütt im Sommer der perfekte Treffpunkt zum Reden, Relaxen und Urlaubsidylle Genießen. Der "Biergarten unter Palmen" liegt im Herzen der Stadt und lädt dazu ein, mit Sand zwischen den Zehen die Sonne zu genießen - und das mitten in Nürnberg.

In den Lounges des "0911 City Beach" ist für jeden Besucher etwas dabei, ob in der Pool-Lounge, in den Gastro-Lounges oder in der Relax Area.

Adresse : Vordere Insel Schütt, 90403 Nürnberg

: Vordere Insel Schütt, 90403 Nürnberg Öffnungszeiten vom 28. April bis 17. Juli: Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 22.30 Uhr, Freitag von 15 bis 23.30 Uhr, Samstag von 13 bis 23.30 Uhr, Sonntag von 13 bis 22.30 Uhr Ruhetag: Montag

vom 28. April bis 17. Juli: Homepage

2. Schlossstrand in Erlangen

In Erlangen bringt der Schlossstrand den Sommer in die Stadt. In Liegestühlen oder in Strandkörben lässt es sich auf 180 Tonnen feinstem, weißem Strand gut aushalten. Kein Wunder, dass die Betreiber damit werben, "Nordseefeeling mitten in der Stadt" zu verbreiten.

Dazu gibt es ein breites Angebot an Speisen, Getränken und Cocktails. Reservierungen sind möglich, allerdings ausschließlich für die Lounges.

Adresse : Schlossplatz 1, 91054 Erlangen

: Schlossplatz 1, 91054 Erlangen Öffnungszeiten vom 30. Juni bis 7. August täglich ab 11 Uhr Gastronomische Bewirtung von Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 23 Uhr, sonntags von 11 bis 22 Uhr.

vom 30. Juni bis 7. August täglich ab 11 Uhr Homepage

3. Stadtstrand Bad Kissingen

Der Stadtstrand Bad Kissingen bietet auf 1400 Quadratmetern eine kleine Oase in der Innenstadt des Kurorts. Bei sonnigem Wetter können Besucher in dem Gastronomiebetrieb mit Musik und Cocktails den Sommer in Liegestühlen oder in der Chillout Area verbringen.

Das Gelände liegt direkt an der Fränkischen Saale. Natürlich gibt es eine Auswahl an Speisen - und obendrein verschiedene Events mit Livemusik oder DJs.

Adresse : Ludwigstraße 1 , 97688 Bad Kissingen

, 97688 Bad Kissingen Öffnungszeiten : Von April bis September täglich geöffnet (Wetterlage beachten!) Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 13 bis 21 Uhr.

Von April bis September täglich geöffnet (Wetterlage beachten!) Homepage

4. Stadtstrand Coburg

Der Stadtstrand Coburg liegt im Rosengarten und ist ein beliebter Treffpunkt zum Chillen, Entspannen und Relaxen. Für eine Erfrischung sorgt der Sintflutbrunnen, in dem man sich bei Bedarf die Füße kühlen kann.

Zudem werden verschiedene Cocktails, Getränke und Speisen angeboten. Zu den Specials gehören DJ-Events und Tanzkurse. Weiterlesen: So werden in diesem Jahr Coburgs "Stadtstrand" und der "Goldstrand".

Adresse : Rosengarten (Sintflutbrunnen), 96450 Coburg

: Rosengarten (Sintflutbrunnen), 96450 Coburg Öffnungszeiten : täglich 15 bis 22 Uhr, sonntags 11 bis 22 Uhr

: täglich 15 bis 22 Uhr, sonntags Homepage

5. Stadtstrand Haßfurt

Knapp 1000 Quadratmeter groß ist die Eventlocation am Mainufer, die nicht nur dem jungen Partyvolk eine Art “Urlaub daheim” verschafft. Unter dem Motto "Stadt. Strand. Fluss" verwandeln etliche Tonnen feinsten Sandes, Holzplanken und Liegestühle das Gelände am Haßfurter Hafen zu einem Biergarten mit Strandbaratmosphäre.

Auf die Besucher warten kühle Getränke und kleine Snacks. Natürlich dürfen auch Cocktails im Angebot nicht fehlen.

Adresse : Am Hafen, 97437 Haßfurt

: Am Hafen, 97437 Haßfurt Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr Freitag von 17 bis 0 Uhr Samstag von 13 bis 0 Uhr Sonntag von 13 bis 23 Uhr

: Homepage

6. Höchstadter Stadtstrand

Der jüngste Stadtstrand in Franken ist der von Höchstadt. Zwar hatte die Stadt bereits im Vorjahr mit der Gedanken gespielt, einen "großen Sandkasten" am Marktplatz aufzubauen. Umgesetzt wurde die Idee aber erst 2022.

Seit Ende Mai sorgt Sand auf einer 250-Quadratmeter-Fläche für Sommergefühle. Dort werden Getränke und Entspannungsmöglichkeiten geboten, außerdem laden die Marktplatz-Cafés zum Einkehren ein. Letztmals geöffnet werden soll der 1. Höchstadter Stadtstrand an der traditionellen "Weißen Nacht" (31. Juli).

Adresse : Marktplatz. 91475 Höchstadt

: Marktplatz. 91475 Höchstadt Öffnungszeiten : vom 27. Mai bis 31. Juli täglich geöffnet

: vom 27. Mai bis 31. Juli täglich geöffnet Homepage

7. Stadtstrand Schweinfurt

Unter dem Motto "Kurzurlaub am Main" kann man am Stadtstrand in Schweinfurt den Alltag für einige Stunden vergessen. Direkt am Main gelegen, ist das Gelände der perfekte Ort für jeden, der bei Sonne, Sand, Wasser, Cocktails und Snacks in angenehmer Atmosphäre in Schweinfurt entspannen will. An Wochenende laden "Strand Calling"-Events mit Live-Musik oder DJs zum Feiern ein.

Auf Anfrage können hier auch Sektempfänge und Trauungen veranstaltet werden. Darüber hinaus ist der Schweinfurter Stadtstrand eine SUP-Station (Stand-up-Paddling) am Main.

Adresse : Am Unteren Marienbach 14, 97421 Schweinfurt

Am Unteren Marienbach 14, 97421 Schweinfurt Öffnungszeiten : Von Ostern bis September täglich geöffnet Montag bis Donnerstag von 15 bis 23 Uhr, Freitag von 15 bis 24 Uhr Samstag von 13 bis 24 Uhr Sonntag von 13 bis 23 Uhr.

Von Ostern bis September täglich geöffnet Homepage

8. Stadtstrand Würzburg

Auf fast 3000 Quadratmetern kann jeder Sonnenanbeter am Stadtstrand Würzburg entspannen - normalerweise. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist das Areal zur Corona-Teststrecke umfunktioniert worden.

Es sieht ganz danach aus, als ob es am Ludwigkai auch im gesamten Jahr 2022 ausschließlich Corona-Tests statt Cocktails gibt. Auch der Stadtstrand-Homepage steht: "Leider kommt der Strand auch dieses Jahr nicht zu euch. Da es uns aber wichtig ist, dass ihr endlich eure Portion Urlaub bekommt, möchten wir dabei unterstützen Corona-Tests durchzuführen und euch damit die Möglichkeit bieten, mit einem Negativ-Test selbst in den Urlaub zu fahren."

Adresse : Ludwigkai, 97072 Würzburg

Ludwigkai, 97072 Würzburg Öffnungszeiten: tba .

