Das Donau-Ries ist vom südlichen Mittelfranken aus, beispielsweise von Roth, Ansbach oder Fürth nur einen Katzensprung entfernt und eignet sich ideal als Ausflugs- oder Urlaubsziel. Eingebettet zwischen der Schwäbischen Alb, dem Fränkischen Seenland und dem Naturpark Altmühltal finden sich im Ferienland Donau-Ries einmalige Landschaften, Städte voller Geschichte, prächtige Schlösser und Kirchen. Außerdem können sich Besucher*innen über eine spannende Geologie freuen, sowie kulturelle Vielfalt und kulinarische Genüsse erleben. Die Landschaft wird durch einen Meteoriteneinschlag vor circa 14,5 Millionen Jahren sowie durch die Flusslandschaften der Flüsse Donau, Lech und Wörnitz geprägt. Die Region zeichnet sich durch eine facettenreiche Bandbreite an Attraktionen und Ausflugszielen aus, wovon wir eine Auswahl der Beliebtesten vorstellen.

Ausflugsziel Donau-Ries: Sagenhafte Schlösser und Städte laden zum Erkunden und Entdecken ein

Prachtvolle Kirchen und Schlösser, Türme und Stadtmauern, gepflegte Bürgerhäuser – im Ferienland Donau-Ries gibt es gleich neunmal sagenhafte Städte zu entdecken. Einzigartig ist nicht nur Nördlingen mit seinem komplett erhaltenen Stadtmauerring und dem Türmer auf dem "Daniel". Auch in Bopfingen, Harburg und Höchstädt sowie in Monheim, Rain und Wemding finden sich zahlreiche Zeugnisse der Geschichte. Fachwerkhäuser und Barockfassaden – die einst konfessionell-geteilte Residenzstadt Oettingen spiegelt viele Epochen wider. Nicht nur die Lage am Zusammenfluss von Donau und Wörnitz, auch die romantische Prachtstraße im Herzen Donauwörths zeugt vom Reichtum und der Bedeutung der ehemals Freien Reichsstadt.

Die reiche Vergangenheit der Städte wird bei regelmäßig-wiederkehrenden historischen Festen im Jahresverlauf erlebbar gemacht. Darüber hinaus inspirieren historische Stadtführungen und thematische Touren, Geschichte und Gegenwart der Städte im Ferienland Donau-Ries. Eine Übersicht zu den verschiedenen Stadtführungen gibt es hier. Das Ferienland Donau-Ries bietet außerdem perfekte Voraussetzungen für weitere erlebnisreiche Touren und Führungen.

Speziell-ausgebildete Geopark-Führer ermöglichen die Erkundung des Nationalen Geoparks Ries aus unterschiedlichsten thematischen Blickwinkeln. Spannendes und Wissenswertes für Groß und Klein beinhalten unterschiedlichste Museumsführungen, während bei märchenhaften Schlossführungen auf den Spuren ehrwürdiger Adelsgeschlechter gewandelt werden darf. Ganz individuell können der Geopark Ries, Donauwörth, Nördlingen und Oettingen auch mithilfe von ausgezeichneten Audioguides erkundigt werden.

Wandern und Radfahren durch beeindruckende Landschaften der Donau-Ries Region

Auf möglichst naturnahen und wenig befahrenen Routen lässt sich zu Fuß oder auf dem Fahrrad die Region Donau-Ries am besten erkunden. Neben dem Landschaftserlebnis standen bei der Auswahl der Wege vor allem die Kriterien Kultur- und Naturattraktionen entlang des Wegs von großer Bedeutung.

Unterstützt wird das Wegenetz von guter Infrastruktur und Beschilderung mit Ziel- und Entfernungsangaben. Wandern durch die Monheimer Alb, den Geopark Ries mit seinem einzigartigen Kraterbecken und kargen Wacholderheiden oder durch die Täler von Kessel, Wörnitz, Lech und Donau. Hier findest du eine Übersicht aller Wandermöglichkeiten im Ferienland Donau-Ries.

Neben einem gut ausgeschilderten Netz von über 1000 Kilometern regionaler Radwege entlang der Flüsse Donau, Lech und Wörnitz kreuzen sich auch Radfernwege wie der Donauradweg oder der Radwanderweg Romantische Straße. Der Geopark Ries bietet neben seiner atemberaubenden Landschaft für Radfahrer ein einzigartiges Highlight: den Radweg von Krater zu Krater. Ganz genüsslich radelt man dagegen auf dem Wörnitzradweg von der Wörnitz-Quelle bis zur Donau-Mündung. Eine Übersicht aller Radwege und Touren gibt es hier.

Abwechslung und Abenteuerfreude: Aktivreisen im Ferienland Donau-Ries

Ob Baden, Golfen, Reiten oder Fliegen: Die Ferienregion bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für einen abwechslungsreichen und adrenalingeladenen Urlaub. Sportflugplätze ermöglichen die herrliche Aussicht auf die einmalige Rieskrater oder Lech-Donau Landschaft aus der Vogelperspektive. Exklusive Golfanlagen locken mit herrlicher Aussicht in entspannter Atmosphäre, während Pferdeliebhaber*innen beeindruckende Ausritte erleben können. Neben Bootsfahren und Angeln laden die verschiedenen Seen zum Baden und Spielen ein. Eine Übersicht aller aktiven Freizeitmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite vom Ferienland-Donau-Ries wider.

Ein prägendes Highlight der Region ist die Harburg an der Romantischen Straße. Sie zählt zu den größten, ältesten und am besten erhaltenen Burganlagen Süddeutschlands und thront über der gleichnamigen Stadt Harburg an der Wörnitz. Die Geschichte der Harburg reicht nachweislich zurück bis in das Jahr 1150. Ein Rundgang durch die einst stauferzeitliche Reichsburg gibt heute noch eindrucksvolle Einblicke in eine längst vergangene Zeit.

