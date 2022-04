Saalfeld ist eine kleine, aber erlebnisreiche Stadt im Südosten Thüringens. Man muss zwar etwas Zeit mitbringen, denn die Fahrt dauert etwa eine Stunde von Hof, jedoch lohnt es sich voll und ganz. Saalfeld ist eine der ältesten Städte Thüringens und kann deshalb auf eine bedeutungsvolle Geschichte zurückblicken, die man anhand der malerischen Bauten und vielen Denkmälern gut zurückverfolgen kann. Die Kurstadt ist der perfekte Ort, um den Hofer-Dating-Alltag” zu vergessen und neue Dinge zu erleben.

Alternativen zu beliebten Hofer Dating Spots: Saalfeld

Obwohl Hof viel zu bieten hat, ist die Stadt trotzdem nicht die größte und entsprechend in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Es gibt bekannte Dating Spots und wer in Hof schon einmal auf einem Date war, der kennt sie eigentlich alle. Wie wäre es also mit dem Thüringer Spin? Wir haben 2 Alternativen zu klassischen Hofer Dating Spots gefunden:

Singles in Thüringen Ich suche: Frauen/Männer Frauen Männer von: bis: im PLZ-Bereich:

Restaurants in Saalfeld

Egal wie man es dreht und wendet, ein gemeinsames Abendessen bleibt der Klassiker unter den Date Ideen. Die Auswahl in Hof ist groß, jedoch gehen einem irgendwann die Restaurants aus. Glücklicherweise gibt es in Saalfeld zahlreiche Alternativen, je nach Geschmack. Statt in das allseits bekannte Restaurant “Seasons” kann man in Saalfeld in die “Güldene Gans" gehen. Die italienische Kost des “Il Ristorante” findet man in der “Pizzeria Peperoncino Da Toni” wieder. Oder wie wäre es mit der mexikanischen Küche des “Hacienda Mexicana”? In Saalfeld gibt es zahlreiche Möglichkeiten regionale und internationale Speisen auszuprobieren.

Saalfelder Natur

Vom Entspannen am Untreu-See bis hin zu Wandern über den Wanderweg “Ringsrum um Hof”, Natur wird in Hof großgeschrieben. Aber auch in Saalfeld findet man den gleichen Enthusiasmus für alles Grüne wieder. Durch die perfekte Lage im Tal bietet die Stadt einen super Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge. Die malerische Umgebung bietet Abwechslung: Man kann sich entscheiden zwischen dem Thüringer Wald, dem Saale-Stausee und den Schiefergebirgen. Wander- und Radwege bieten die Möglichkeit diese Vielfalt zu entdecken. Wie wäre es mit einer Wanderung entlang des “Hohenwarte Stausee Weg”? Oder einer Radtour in Form der “Bergbau-Radroute”? Für Naturliebhaber und Sportler gibt es in Saalfeld unzählige Möglichkeiten sich auszuleben und diese Idylle erlebt man doch viel lieber zu zweit.

Ein Date in Saalfeld – Diese Ausflugsziele gibt es in Hof nicht!

Um ganz neue Dinge kennenzulernen, muss man die gewohnte Umgebung verlassen. Viele aufregende und spannende Dinge warten auf einen in Saalfeld, Dinge, die es in Hof nicht gibt. Wir haben 3 Insider-Tipps:

Saalfelder Feengrotten

Die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit in Saalfeld sind die Feengrotten. Tief in einem ehemaligen Schieferbergwerk befinden sich die “farbreichsten Schaugrotten der Welt” laut dem Guinness-Buch der Rekorde. So werden sie nicht ohne Grund genannt, die zahlreichen Tropfsteinhöhlen, die in den verschiedensten Farbtönen gefärbt sind. Einen solchen atemberaubenden Anblick entdeckt man doch viel lieber zu zweit. Ein Date in den Grotten bleibt mit Sicherheit in Erinnerung.

Schokoladenwerk

Wer Saalfeld besucht und Schokolade liebt, darf sich das Saalfelder Schokoladenwerk nicht entgehen lassen. Hier werden schon seit über 100 Jahren die verschiedensten Schokoladensorten für verschiedene Marken hergestellt. Natürlich befinden sich auf dem Gelände der Fabrik Verkaufsstellen, wo man alle Sorten kaufen und probieren kann. Ein sehr süßes Date zu zweit.

Saalfelder Stadtmuseum

Inmitten der Saalfelder Altstadt steht eins der bedeutendsten kulturhistorischen Museen Thüringens. Ehemalig ein Franziskanerkloster, stellt das Museum heute die Stadtgeschichte Saalfelds dar. Von der Steinzeit bis in die Gegenwart erfährt man alles rund um die Stadt. Hier kann man zu zweit die Geschichte der Stadt erkunden und sich bei tiefgründigen Gesprächen näherkennenlernen.

Wieso eine Online-Partnerbörse in Thüringen wählen?

Heutzutage gibt es mehr Singles als jemals zuvor. Ein großer Grund hierfür ist der hektische und durchgeplante Alltag vieler Menschen. Die meisten sind Vollzeit berufstätig und so bleibt wenig Freizeit und noch weniger Zeit neue Leute kennenzulernen. Besonders unter der Woche sind die meisten Menschen froh einfach nur daheim zu entspannen. Mit einer Online-Partnerbörse kann man direkt von seinem gemütlichen Sofa aus mit anderen Singles flirten und chatten und sich so zielgerichtet und bequem auf die Partnersuche machen. Ein voller Alltag ist somit kein Grund mehr für das Singledasein.

Passt single-thueringen.de zu mir?

Single-thueringen.de ist die perfekte Partnervermittlung für Alleinstehende, die mit ernsthaften Absichten einen Partner oder eine Partnerin suchen. Man kann dort andere Singles aus seiner Region kennenlernen, sodass man die Internetbekanntschaft dank kurzer Distanzen auch bald schon zu einem persönlichen Date treffen kann.