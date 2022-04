Wer schon einmal in Sonneberg war, kann es bezeugen: Die Stadt hat einen unverkennbaren Scharm mit ihren alten Fachwerkhäusern und verwinkelten Gässchen. Ein Spaziergang durch die Altstadt ähnelt schnell Märchenerzählungen. Der perfekte Ort, um aus dem Coburger Dating-Alltag herauszukommen und neue Leute kennenzulernen.

Alternativen zu beliebten Coburger Dating Spots: Sonneberg

Obwohl Coburg viel zu bieten hat, ist die Stadt dennoch nicht die größte und deshalb in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Wer in Coburg schon auf ein paar Dates war, kennt die bekanntesten und allgemeinsten Dating Spots. Oft kann es schwerfallen, einen neuen Ort für ein Date zu finden. Wie wäre es denn mit dem Thüringer Spin? Klassische Coburger Dating Spots, nur in der Spielzeugstadt. Wir haben 3 Vorschläge:

Burg Sonneberg

Jeder Coburger war schon einmal auf der Veste Coburg, ob unzählige Male mit der Schule, auf einem ausgiebigen Spaziergang oder eben mit einem Date, die Veste ist ein beliebtes Ziel. Die atemberaubende Natur und die idyllische Ruhe, die die Veste umgeben, sorgen für eine romantische Atmosphäre und die reichhaltige Geschichte um die Burg regt zum Gespräch an. Ein perfektes Date, nur mit der Zeit kann es langweilig werden und Abwechslung ist angebracht. Wie wäre es also mit der Burg Sonneberg? Gelegen am Thüringer Schiefergebirge und umgeben von Wäldern, ist die Burg wie aus einem Märchen entsprungen. Eine Burgführung, wie in der Veste, kann man hier nicht machen, denn das Schloss wird nur noch als Eventlocation gehalten. Jedoch gibt es ein angebautes Hotel, in dem man für ein paar romantische Nächte unterkommen kann. Dank seiner Lage ist die Burg Sonneberg der perfekte Anhaltspunkt für eine Wanderung oder eine Radtour.

Stadtpark Sonneberg

Nicht weit entfernt von der Veste Coburg ist der Hofgarten. Ein beliebter Erholungsort für Jung und Alt. Ob es ein Spaziergang, ein Spielplatzbesuch oder ein Picknick ist, im Hofgarten kann man alles machen. Einen solchen Park gibt es auch in Sonneberg. Ähnlich wie der Hofgarten ist der Stadtpark Sonneberg sehr zentral gelegen und allseits beliebt bei Einheimischen. Hier kann man Hand in Hand durch die Natur spazieren, die frische Luft genießen und anregende Gespräche über Gott und die Welt führen, um sich besser kennenzulernen. Ein Spaziergang durch den Park bietet bei idyllischer Natur die perfekte Gelegenheit sich zu verlieben.

Restaurants und Cafés in Sonneberg

Wer in Coburg auf ein Date geht, hat eine große Auswahl in Sachen Kulinarik. Von der modernen Heimatliebe in der Innenstadt bis hin zur italienischen Küche des Mediterran ist in Coburg für jeden etwas dabei. Nach ein paar Dates kann es jedoch schwierig sein, wieder etwas Neues und mal etwas Anderes zu finden. Ein Ausflug in die benachbarte Stadt bietet sich hier perfekt an. Ähnlich wie in der Heimatliebe oder dem Hanskaschber bekommt man im Café Metropol Sonneberg spitzen Cocktails und leckere Burger. Das Rhodos bietet leckere griechische Küche und im Stadtcafé Sonneberg kann man es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen.

Ein Date in Sonneberg – Die Ausflugziele gibt es Coburg nicht!

Für eine relativ kleine Stadt hat Coburg viel zu bieten. Jedoch gibt es Dinge, die man nur außerhalb erleben kann. Hierfür muss man nicht mal weit reisen, denn schon in Sonneberg findet man Aufregendes. Wir haben 4 Insider-Tipps:

Spielzeugmuseum - Bekannt als “Spielzeugstadt” bietet Sonneberg natürlich vieles in Sachen Spielwaren. Im Spielzeugmuseum erwartet einen die größte Spielzeugsammlung Deutschlands. Die Ausstellung zeigt die ersten Anfänge der Spielwaren bis zur Gegenwart. Perfekt also für ein erstes Date. Gemeinsam kann man sich seinem inneren Kind widmen und von den faszinierenden Spielwaren bezaubern lassen. Hand in Hand kann man auf eine Zeitreise durch die Spielzeugwelt gehen und sich neues Wissen über die Geschichte von Sonneberg und den Spielzeugwaren aneignen. Eishalle Sonneberg - Winterfreunde sind in Sonneberg sehr willkommen. Wer sich auf Schlittschuhen am sichersten fühlt und seine Zeit gerne auf den Eis verbringt, ist hier genau richtig. Eislaufen ist ein beliebtes erstes Date, dem man in Sonneberg nachgehen kann. Hier kann man sich gemeinsam Schlittschuhe leihen, das Eis unsicher machen und sich nach einem Fall wieder aufhelfen. Bei einem heißen Getränk kann man sich anschließend wunderbar unterhalten und besser kennenlernen. Wem das nicht genug ist, der kann im zugehörigen Schwimmbad baden und entspannen. Astronomiemuseum - Wer sich für die atemberaubenden Weiten des Weltraums interessiert, darf das Astronomiemuseum der Sternwarte Sonneberg nicht verpassen. Die Sternwarte besitzt die weltweit zweitgrößte Sammlung astronomischer Aufnahmen, die man selbstständig im Archiv bestaunen kann. Hier kann man gemeinsam in die Welt der Sterne und Sternenbilder eintauchen und sich verzaubern lassen. Ein weiteres Highlight: Jeden Samstag öffnet die Sternwarte die Kuppel und man kann Sonne, Mond und Planeten direkt selbst beobachten. Ein Date im Astronomiemuseum ist garantiert magisch und bleibt zweifellos in Erinnerung. Aquarium Sonneberg - Wie wäre es mit einem Date im Aquarium? Das “Nautiland Sonneberg” bietet rund 100 verschiedene Arten tropischer Fische und Meerestiere sowie unterschiedliche Reptilen, Insekten und Säugetiere. Gemeinsam exotische Tierarten entdecken und in die Welt der Meere eintauchen, ein perfektes erstes Date mal auf eine ganz neue Art und Weise.

Wieso eine Online Partnerbörse in Thüringen wählen?

Heutzutage gibt es mehr Singles als jemals zuvor. Ein großer Grund hierfür ist der stressige und durchgeplante Alltag vieler Menschen. Die meisten sind Vollzeit berufstätig und so bleibt wenig Freizeit und noch weniger Zeit neue Leute kennenzulernen. Besonders unter der Woche sind die meisten Menschen froh, einfach nur daheim zu entspannen. Mit einer Online Partnerbörse kann man direkt von seinem gemütlichen Sofa aus mit anderen Singles flirten und chatten und sich so zielgerichtet und bequem auf die Partnersuche machen. Ein voller Alltag ist somit kein Grund mehr für das Singledasein.

Passt single-thueringen.de zu mir?

Single-thueringen.de ist die perfekte Partnervermittlung für Alleinstehende, die mit ernsthaften Absichten einen Partner oder eine Partnerin suchen. Man kann dort andere Singles aus der Region kennenlernen, sodass man die Internetbekanntschaft dank kurzer Distanzen auch bald schon zu einem persönlichen Date treffen kann.