Solebad, Wellness und Saunalandschaft im Aqua Sole

Sommer-Freibad Kitzingen: auf einer Insel im Main

Landkreishallenbad in Dettelbach

Ob Hallenbad, Freibad oder Wellness-Oase - die Bäder in Kitzingen sind bei jeder Wetterlage attraktive Ausflugsziele. Für Schwimmer*innen und Sportbegeisterte ist hier genauso etwas geboten wie für Erholungssuchende, Wellness-Fans und Familien.

Zu jeder Jahreszeit: Entspannen im Aqua Sole

Wunderschön, direkt am Main, ist das Sport- und Freizeitbad Aqua Sole in Kitzingen. Hier werden die verschiedensten Bade-Bedürfnisse erfüllt: Du kannst im 25-Meter-Sport-Becken deine Bahnen ziehen oder im Lehrschwimm- oder Außenbecken baden und sprudelnde Massagedüsen genießen. Die Kleinen planschen im Kinderbecken. Das Natur-Solebad macht Spaß und fördert die Gesundheit. Verschiedene Wellness-Angebote, wie zusätzlich buchbare Massagen oder Kosmetik, ergänzen das Programm. Gastronomie findest du im Empfangsbereich, im Solebad und in der Sauna. Eigene Speisen und Getränke dürfen nicht im Bad konsumiert werden.

Der große Saunabereich ist zertifiziert als 5-Sterne-Premium-Sauna. Eine mit diesem Qualitätszeichen ausgezeichnete Sauna ist für Tagesaufenthalte geeignet. Im Innenbereich findest du zwei Saunen und ein Dampfbad. Die besondere Attraktion des Saunaangebots ist sicher die einzigartige Außenanlage auf der Maininsel. Über einen Steg gelangst du zu den auf Pfählen gebauten Saunen; darunter eine Panoramasauna mit wunderschönem Rundblick. Im Saunagarten kannst du den Barfußparcours ausprobieren oder du kühlst dich in einer Badebucht im Main ab.

Öffnungszeiten Sauna: Mo bis Do 11:00 bis 22:00, Fr/Sa 9:00 bis 23:00, So 9:00 bis 22:00 Uhr

Jugendliche dürfen erst ab 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen in die Sauna

Adresse : Aqua Sole Bade- und Saunaparadies, Marktbreiter Straße 8, 97318 Kitzingen

: Aqua Sole Bade- und Saunaparadies, Marktbreiter Straße 8, 97318 Kitzingen Anfahrt: Vom Kitzinger Hauptbahnhof kannst du mit dem Bus 8112 oder 8103 bis zur Haltestelle Marktbreiter Straße fahren

Gesund schwimmen im Natur-Solebad

Das Aqua Sole in Kitzingen ist ein Solebad mit eigener natürlicher Solequelle. Das Salz entstammt einem 238 Millionen Jahre alten Salzstock. Natursole beinhaltet neben Kochsalz meist wertvolle Mineralien. Natur-Solebäder pflegen die Haut und sollen bei vielen gesundheitlichen Problemen heilend wirken, wie der NDR berichtet.

Im Aqua Sole findest du eine Sole-Konzentration zwischen 1 und 2 Prozent. Die Sole wird hier noch ergänzt mit Calcium (im Lehrschwimmbecken) oder Zink- und Lithiumsalzen (im Außenbecken). Lithium kann stimmungsaufhellend wirken, Zink stärkt unter anderem das Immunsystem. Calcium wirkt positiv auf Knochen und Muskeln.

Öffnungszeiten : Mo 7:00 bis 22:00, Di 8:00 bis 22:00, Mi 7:00 bis 22:00, Do 8:00 bis 22:00, Fr 8:00 bis 23:00, Sa 10:00 bis 23:00, So 9:00 bis 22:00 Uhr

Adresse: Aqua Sole Bade- und Saunaparadies, Marktbreiter Straße 8, 97318 Kitzingen

Aqua Sole Bade- und Saunaparadies, Marktbreiter Straße 8, 97318 Kitzingen Anfahrt: Vom Kitzinger Hauptbahnhof kannst du mit dem Bus 8112 oder 8103 bis zur Haltestelle Marktbreiter Straße fahren

Das Freibad auf der Mondseeinsel

Gleich gegenüber auf der Mondseeinsel im Main liegt das Kitzinger Freibad. Es gehört zum Aqua Sole und hat von Mai bis September geöffnet. Ein 50-Meter-Schwimmerbecken, ein Spaßbecken und ein Planschbecken für Kleinkinder werden dir hier geboten. Außerdem gibt es Volleyballfelder, Sprungtürme und eine 80 Meter lange Wasserrutsche. Viel Platz findest du auf den Liegewiesen mit schattenspendenden Bäumen. Im Freibad kannst du Speisen und Getränke kaufen. Eigene Verpflegung mitzubringen, ist nicht erlaubt.

Preise (Stand 2022): Erwachsene 4,00 Euro; Jugend/ermäßigt 2,50 Euro; Abendtarif ab 17:30 Uhr 2,50 Euro; Familienkarte 10,00 Euro

(Stand 2022): Erwachsene 4,00 Euro; Jugend/ermäßigt 2,50 Euro; Abendtarif ab 17:30 Uhr 2,50 Euro; Familienkarte 10,00 Euro Adresse : Freibad auf der Mondseeinsel, Marktbreiter Straße 12, 97318 Kitzingen

: Freibad auf der Mondseeinsel, Marktbreiter Straße 12, 97318 Kitzingen Anfahrt: Vom Kitzinger Hauptbahnhof kannst du mit dem Bus 8112 oder 8103 bis zur Haltestelle Marktbreiter Straße fahren

Jetzt etwas kühler: Hallenbad in Dettelbach

Das Hallenbad in Dettelbach ist ein überschaubares, klassisches Schwimmbad. Eben einfach zum Schwimmen gedacht. Es gibt aber auch eine Wasserrutsche und ein Solarium.

Dieses Jahr ist es hier wegen der Energiekrise etwas kühler. Als das Bad nach der Sommerpause im September 2022 wieder öffnete, wurde die Wassertemperatur auf 28° Grad Celsius gesenkt. Auch die Raumtemperatur wurde entsprechend angepasst. Zudem gibt es die Warmbadetage am Mittwoch und Samstag nicht mehr. Dadurch wird der Energieverbrauch laut Landratsamt Kitzingen um bis zu 25 Prozent gesenkt. Das Bad ganz zu schließen, wie es einige andere Gemeinden bereits getan haben, würde natürlich noch mehr Energie sparen. Doch da die Nachfrage nach Schwimmkursen sehr groß ist, entschied man sich dagegen. Auch das Schulschwimmen findet im Hallenbad statt. Nach den pandemiebedingten Ausfällen sei hier viel nachzuholen. "Die Schwimmförderung ist mir weiter ein besonderes Anliegen", erklärt Landrätin Tamara Bischof.

Die Öffnung des Hallenbads ist vorerst bis zum Jahresende 2022 geplant.

Preise : Erwachsene 3,50 Euro, Jugend 2,50 Euro

: Erwachsene 3,50 Euro, Jugend 2,50 Euro Adresse: Luitpold-Baumann-Str. 37, 97337 Dettelbach

Luitpold-Baumann-Str. 37, 97337 Dettelbach Anfahrt: Vom Kitzinger Hauptbahnhof kannst du mit dem Bus 8286 bis zur Haltestelle Dettelbach Realschule fahren.

Fazit

Im Aqua Sole findest du alles rund um Gesundheit und Wellness. Es eignet sich mit seinem abwechslungsreichen Angebot gut für einen Tagesaufenthalt. Die Gastronomie bietet hier durchaus mehr, als die üblichen Schwimmbad-Pommes. Allerdings musst du für das Erlebnis im Aqua Sole etwas tiefer in die Tasche greifen.

Im Sommer ist das Freibad auf der Mondseeinsel für Groß und Klein ideal. Viel Platz, Angebote zum Schwimmen, Plantschen und Toben. Empfehlenswert ist die günstige Familienkarte.

Das Dettelbacher Hallenbad ist vor allem geeignet für Schwimmer*innen und solche, die Schwimmen lernen möchten. Leider ist wegen der Energiekrise derzeit unklar, wie lange das Bad geöffnet bleibt.