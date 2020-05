Trotz dessen, dass im April und Mai die Temperaturthermometer bereits frühlingshafte Höhen ereilt haben, bleiben die Freibäder in der Region bislang geschlossen. Grund dafür sind die Beschränkungen der Corona-Krise. Bislang gab es Hoffnung, dass es einen Sommer 2020 mit Freibad-Besuchen geben könnte. Laut einer derzeitigen Prognose fallen diese wohl aus.

Um diese Entwicklung aufzuhalten, hat die "EWA (European Waterpark Association)" eine Petition veröffentlicht, um Stimmen für die Wiedereröffnung der Freizeitbäder zu sammeln. Aus Sicht der Organisation sind Bäder essenziell für ein gesundes Badeverhalten der Deutschen sowie für deren Gesundheit: Eine Meinung die bereits über 26.000 Personen teilen.

Freibäder in Corona-Krise: Wie geht es weiter?

Klaus Batz, Geschäftsführer der "EWA", spricht sich für die schnelle Öffnung aller Freizeitbäder aus.

Batz betont gegenüber inFranken.de, dass die Menge an Badegästen in Bädern viel besser zu kontrollieren sei, als an Seen oder Flüssen. Denn dort würde man weder die Anzahl der Gäste, noch Sicherheitsabstände oder hygienische Richtlinien überschauen können. Schlussendlich gebe es nicht ausreichend Kapazitäten, um jeden Badesee und Fluss nach Corona-Maßstäben zu kontrollieren, betont er.

Den "EWA"-Geschäftsführer, selbst Rettungsschwinger und Mitglied der "DLRG (Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft)", beunruhigen nicht nur mögliche "Sars-CoV-2"-Infektionen, sondern auch die Gefahr des Ertrinkens. Er verweist dabei auf 320 Menschen die im Jahr 2019 an Badeseen verunglückten, während es in Bädern nur 11 waren. "Elf Ertrunkene sind immer noch elf zu viel, aber wenn man die 320 Ertrunkenen diesen gegenüber stellt, sprechen die Zahlen für sich", sagt Batz zu inFranken.de.