Corona-Krise: Fällt die Freibadsaison dieses Jahr aus?

Die Ausgangsbeschränkungen ändern nicht nur den Arbeitsalltag, sondern schränken auch die Freizeitmöglichkeiten jedes Einzelnen ein. Normalerweise würde jetzt schon die Vorfreude auf die Badesaison aufkommen. Doch die wird getrübt, weil noch nicht klar ist, wie lange die Ausgangsbeschränkungen anhalten werden. Fällt die Freibad-Saison also ins Wasser?



Aktuell gehen die Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April. Die regulären Starttermine sind bei den meisten fränkischen Freibädern auch erst danach. Doch noch ist unklar, ob die Beschränkungen verlängert oder eventuell gelockert werden.

Bamberg und Nürnberg: Es herrscht Unsicherheit

Der planmäßige Start für die Freibadsaison in Bamberg ist Mitte Mai. Bisher werden noch weitere Entscheidungen der bayerischen Staatsregierung abgewartet. "Wenn der Startschuss gegeben wird, können die Freibäder binnen 14 Tagen geöffnet werden", sagt Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg. Momentan schaue man noch gebannt in Richtung München.

Die Stadtwerke Bamberg sind sowohl für das Bambados als auch für das Freibad Gaustadt und die Hainbadestelle zuständig. "Natürlich würden wir uns freuen, wenn die Bäder öffnen könnten, aber der Schutz der Menschen geht immer vor", betont Giersberg. Eine Entscheidung über die Lockerung oder Verlängerung der Beschränkungen wird nicht vor dem 14. April fallen.

Auch in Nürnberg wird auf neue Informationen seitens der Regierung gewartet. Seit dem 6. April laufen dort die Vorbereitungen für die Eröffnung der Freibäder im Westbad, Stadionbad und Naturgartenbad. Durch die große Fläche könne auch der Sicherheitsabstand ohne Probleme von den Arbeitern eingehalten werden. "Wir gehen nicht davon aus, dass wir die Freibäder noch im April öffnen dürfen", sagt Manuela Schneider, die für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit von NürnbergBad zuständig ist. Das seien aber alles nur Spekulationen.

Würzburger Freibäder: Die reguläre Freibadsaison sollte im Mai anfangen

Die offizielle Freibad-Saison fängt für das Freibad des Nautilands und das reine Freibad Dallenbergbad in Würzburg normalerweise im Mai an. "Da die Bäder wegen des Coronavirus geschlossen sind, sehen wir uns derzeit außerstande, einen Öffnungstermin zu nennen", sagt Jürgen Dornberger, Pressesprecher der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH. Doch auch hier würden die Freibäder so weit vorbereitet, dass man sie in relativ kurzer Zeit öffnen könne.