Freizeit-Tipps: Diese 9 Schwimmbäder in Franken laden zu Erholung und Action ein

Von Erlebnisbad bis Freibad

Fazit

Ein Tag im Schwimmbad verspricht Spaß, Action - aber auch Erholung. Ob Rutschen, Sprungtürme oder Liegewiesen, wenn die Temperaturen in Franken steigen, findet man Familien oft in fränkischen Schwimmbädern. Wir stellen euch 9 Top-Bäder vor.

Freizeitbäder in Franken - hier geht es ins kühle Nass

Das Google-Ranking zeichnet das Freizeitbad Roth mit ganzen 4,6 Sternen aus. Das Freizeitbad hat neben einem großen Erlebnisbecken auch ein Wettkampfbecken, eine Wärmehalle und ein Sprungbecken. Speziell für Kinder gibt es ein Kinderbecken mit einer Rutsche und Fontänen. Nach dem Badespaß könnt ihr hier auf der Liegewiese entspannen oder einen kleinen Snack im Eiscafé Azzuro oder dem Kiosk des Schwimmbades genießen.

Eine normale Tageskarte kostet 4 Euro, eine ermäßigte Karte die Hälfte.

kostet 4 Euro, eine ermäßigte Karte die Hälfte. Von Mai bis September ist das Freizeitbad von 7:30 bis 20:30 Uhr geöffnet, an Dienstagen und Donnerstagen bereits ab 7 Uhr.

geöffnet, an Dienstagen und Donnerstagen bereits ab 7 Uhr. Du findest das Bad in der Friedrich-Wambsganz-Straße 2, 91154 Roth.

Es gibt einen Auto- und einen Fahrradparkplatz sowie eine Möglichkeit, über öffentliche Verkehrsmittel anzureisen.

Ebenfalls mit 4,6 Sternen wurde im Google-Ranking das EbserMare - Familienbad in Ebermannstadt ausgezeichnet. Das Bad bietet dir eine Vielzahl verschiedener Schwimmbecken; du findest auch eine Wasserkanone, einen Strömungskanal, Sprudelliegen und Massagedüsen. Kinder können sich in einem speziellen Kinderbecken austoben und nach dem Bad einen Abstecher auf den Spielplatz mit Kletterwand, Fußballplatz und Volleyballfeld auf dem Schwimmbadgelände machen. Entspannen kannst du dich auf der Liegewiese. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es einen Kiosk mit einem Biergarten.

Tageskarten für Erwachsene kosten 4,50 Euro, Tageskarten für Kinder 2,50 Euro.

für Kinder 2,50 Euro. Ab dem 6. Mai hat das EbserMare von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

geöffnet. Die Adresse ist der Weichselgarten, 91320 Ebermannstadt.

Das Altmühlbad überzeugt mit 4,5 Sternen im Google-Ranking. Dabei handelt es sich um ein Flussbad mit einer großen Liegewiese, auf der du und deine Familie entspannen könnt. Auf dem Gelände findest du außerdem einen Kiosk, der euch mit Getränken und kleinen Snacks, aber auch größeren Speisen versorgt. Für Kinder gibt es unter anderem eine Rutsche, eine Spiellandschaft, ein Kinderbecken und ein Wassertrampolin, um sich vollends auszutoben.

Von Mitte Mai bis Mitte September ist das Flussbad von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet,

geöffnet, der Eintritt ist kostenlos .

. Das Bad findest du im Weißdornweg 17, 91578 Leutershausen.

HofBad, Aqua Riese und Bambados - Schwimmbäder in Oberfranken

Der Freizeitführer Franken stellt auch verschiedene Hallenbäder in Franken vor. Ein erstes ist das HofBad in Hof. Im HofBad Café kannst du dich mit Getränken und vielen verschiedenen Speisen versorgen. Unter den Becken befinden sich ein Wildwasserkanal, ein Whirlpool, ein Schwimmer- sowie ein Nichtschwimmerbecken und viele weitere.

Von Dienstag bis Sonntag ist das Hallenbad von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet, freitags und samstags jeweils bis 22:00 Uhr.

Uhr geöffnet, freitags und samstags jeweils bis 22:00 Uhr. Für eine Einzelkarte, die 2 Stunden gültig ist, bezahlen Erwachsene 5,90 Euro und Schüler*innen 4,50 Euro.

Kaufst du eine Zeitkarte von 16 Stunden, bezahlst du als Erwachsene*r 38 Euro und für Kinder 25 Euro.

von 16 Stunden, bezahlst du als Erwachsene*r 38 Euro und für Kinder 25 Euro. Das HofBad befindet sich am Oberer Anger 4,95028 Hof.

Des Weiteren wird das Erlebnisbad Aqua Riese Bad Staffelstein aufgelistet. Das Hallenbad hat drei separate Becken: Ein Mehrzweckbecken, ein Erlebnisbecken und ein Planschbecken. Ein Gastronomiebereich bietet Speisen und Getränke an. Entspannen kannst du auf einer Liegewiese im Außenbereich oder auch auf den Liegestühlen im Innenbereich.

Erwachsene zahlen für den Eintritt für eine Stunde 3 Euro, für 2 Stunden 4,50 Euro und für den Tag 7,50 Euro.

für eine Stunde 3 Euro, für 2 Stunden 4,50 Euro und für den Tag 7,50 Euro. Kinder müssen für eine Stunde 2,50 Euro zahlen, für 2 Stunden 3,50 Euro und für den Tag 5,50 Euro.

Möchtest du einen längeren Aufenthalt planen, kannst du bei dem Bad auf einem angrenzenden Campingplatz übernachten.

übernachten. Hierfür ist eine Voranmeldung nötig. Du findest das Bad in der Seestraße 3, 96231 Bad Staffelstein.

Ein drittes Schwimmbad ist das Bambados Bamberg. Es gibt unter anderem ein großes Schwimmbecken, einen Strömungskanal, ein Kinderbecken, eine Reifenrutsche und ein Außenbecken, das sich auf dem Dach befindet.

Für einen Tag im Bambados bezahlst du als Erwachsene*r 9,60 Euro, für Kinder kostet der Eintritt 6,60 Euro.

Das Hallenbad hat täglich von 6:30 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende und feiertags von 7 bis 22 Uhr.

geöffnet, am Wochenende und feiertags von 7 bis 22 Uhr. Das Bad befindet sich in der Pödeldorfer Straße 175, 96050 Bamberg.

Du kannst das Bad ideal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, alternativ gibt es vor dem Schwimmbad Fahrradständer sowie einen Auto-Parkplatz für PKW mit Ladestationen für Elektroautos.

StrandBad oder Bergschwimmbad? - Du hast die Wahl

Weitere Google-Bewertungen empfehlen einen Besuch im StrandBad Frankenthal. Auf dem Gelände des Freibads findest du für Kinder einen Spielplatz, eine Parkour-Anlage, eine Minigolf-Anlage und einen Sportplatz. Es gibt neben verschiedenen Schwimmbecken auch ein Kinderbecken. Ein Biergarten und ein Bistro versorgen dich bei dem kleinen Hunger zwischendurch. Gemeinsam mit deiner Familie kannst du im StrandBad auch die Natur erkunden: Es gibt unter anderem eine Ruhe-Insel, einen Barfußpfad und einen Baumlehrpfad.

Die Freibadsaison startet hier am 26. Mai;

das Strandbad ist dann von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr am Wochenende geöffnet und an Feiertagen von 10:00 bis 18:00 Uhr.

am Wochenende geöffnet und an Feiertagen von 10:00 bis 18:00 Uhr. Das StrandBad findest du im Meergartenweg, 67227 Frankenthal.

Als sehr gut bewertet wurde auch das Bergschwimmbad in Erlenbach. Auf dem Gelände findest du eine Wellen-Rutsche, verschiedene Schwimmbecken, Sprungtürme und ein Kinderbecken. Zudem gibt es ein Diner Coffee & Grill, wo du auf einer Aussichtsplattform Speisen und Getränke genießen kannst.

Das Freibad ist hier seit dem 9. Mai geöffnet und kann täglich von 9:00 bis 21:00 Uhr besucht werden.

Erwachsene bezahlen 4,20 Euro für den Eintritt , Kinder von 6 bis 15 Jahre 2,20 Euro.

, Kinder von 6 bis 15 Jahre 2,20 Euro. Das Bad befindet sich in der Bahnstraße 26, 63906 Erlenbach

und ist von Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

geöffnet. Montags macht das Bad nachmittags noch einmal von 13:30 bis 18:00 Uhr auf, donnerstags von 13:30 bis 16:00 Uhr.

In der Nähe des Bades befindet sich auch einen Campingplatz, auf dem du übernachten könntest, wenn du einen längeren Aufenthalt in der Gegend planen möchtest.

Zuletzt wird auch das Novamare Erlebnisbad in Neuendettelsau mit 4,3 Sternen durch Google-Bewertungen empfohlen. Dieses Schwimmbad bietet dir ein Freizeitbecken, einen Whirlpool mit Außenbecken, ein Schwimmerbecken, ein Planschbecken, eine Wasserrutschbahn sowie einen Wasserfall. Im Außenbereich findest du eine Liegewiese zum Entspannen, aber auch ein Spielfeld für Beachvolleyball und eine Tischtennisplatte.

Von Montag bis Freitag ist das Schwimmbad von 15:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen von 10:30 bis 18:00 Uhr.

Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 8 Euro, für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren nur 4 Euro.

Unter 6 Jahren haben Kinder freien Eintritt.

Das Erlebnisbad findest du in der Altendettelsauer Straße 11, 91564 Neuendettelsau.

Fazit

Zusammengefasst gibt es ein buntes Spektrum am Schwimm- und Erlebnisbädern in Franken, welches so gut wie alle Vorstellungen und Wünsche abdecken kann. Hier kannst du ganz nach deinen Bedürfnissen und denen deiner Familie gehen, um einen entspannten Tag zu erleben.

