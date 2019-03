Freizeittipp: 10 Erlebnisbäder in Franken

Mit ihren zahlreichen Attraktionen bieten Erlebnisbäder ein perfektes Freizeitangebot für die ganze Familie. In den vergangenen zehn Jahren wurden deutschlandweit viele neue Erlebnisbäder eröffnet. Dabei lassen sich insbesondere in Franken zahlreiche Bäder finden. Hier findet ihr einen Überblick über unsere 10 Favoriten.

Eure Top 10 sieht anders aus? Wir haben ein Erlebnisbad vergessen? Dann schreibt uns doch euer Lieblings-Erlebnisbad in die Kommentare.

Erlebnisbäder in Franken: 1. Kristall Palm Beach in Stein bei Nürnberg

Mit den tropischen Landschaften, dem Wellenbad und den zahlreichen Rutschen ist das Kristall Palm Beach ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Beliebt ist das Erlebnisbad in erster Linie wegen seiner Rutschenwelt. Insgesamt gibt es 16 Rutschen, die für Groß und Klein geeignet sind. Auf einer Schatzinsel können Kinder nach Edelsteinen buddeln. Für ältere Kinder wird ein Sportprogramm mit Turmspringen, Wettschwimmen und Arschbombencontest angeboten.

Adresse:

Albertus-Magnus-Straße 29

90547 Stein



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 9 bis 22 Uhr



Preise:

Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 21 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre fällt ein Preis von 17,50 Euro an.



Website: www.palm-beach.de/

Erlebnisbäder in Franken: 2. Atlantis in Herzogenaurach

Das in Herzogenaurach gelegene Erlebnisbad Atlantis bietet Badespaß für Groß und Klein. Das Atlantis lockt mit einer Wasserfläche von mehr als 1200 Quadratmetern und zahlreichen Attraktionen. Zu den Highlights gehören ein Wellenbad, drei große Wasserrutschen sowie ein kindgerechter Wasserspielpark, der mit Kletternetzen, Laufstegen und Dschungelbrücken ausgestattet ist.

Adresse:

Würzburger Straße 35

91047 Herzogenaurach

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 10 bis 22 Uhr



Preise:

Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 14 Euro. Für Kinder und Jugendliche liegt der Preis

bei 10,50 Euro.



Website: www.atlantis-bad.de/

Erlebnisbäder in Franken: 3. Königsbad Forchheim

Bei dem in der Königsstadt Forchheim gelegenen Erlebnisbad handelt es sich um ein das ganze Jahr

hindurch geöffnetes Hallenbad. Das Highlight des Bades ist die 135 Meter lange Königsrutsche. Wer auf einen kleinen Adrenalinschub nicht verzichten möchte, kann sich auf einer 65 Meter langen Highspeed-Rutsche austoben. Für Nichtschwimmer bietet das Königsbad Forchheim optimale Lernbedingungen.

Adresse:

Käsröthe 4

91301 Forchheim



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 9.30 bis 21.00 Uhr



Preise:

Eine Tageskarte für Erwachsene ist für den Preis von 7 Euro erhältlich. Kinder zahlen für eine Tageskarte lediglich 4 Euro.



Website: www.koenigsbad-forchheim.de/

Erlebnisbäder in Franken: 4. Sinnflut in Bad Brückenau

Die Sinnflut-Therme in Bad Brückenau ist ein perfektes Ausflugsziel für Familien. Insgesamt 13 Wasserattraktionen hat das Schwimmbad zu bieten. Die Therme bietet ein Erlebnisbecken, einen Wasserspielgarten für die kleinsten Gäste, eine Kletterwand, einen Kletterberg und drei Wasserrutschen für jedes Alter. Außerdem gibt es einen Sprungturm.

Adresse:

Am Gänsrain 2

97769 Bad Brückenau



Preise:

Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 7,50 Euro. Kinder zahlen 5,50 Euro.



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 10 – 21 Uhr



Website: www.bad-brueckenau.de

Erlebnisbäder in Franken: 5. Therme Obernsees

Mitten in der Fränkischen Schweiz liegt die Therme Obernsees. Sie verfügt über eine Vielzahl verschiedener Becken. Im Funbereich des Schwimm- und Attraktionsbeckens gibt es eine Blubberbucht, ein Hangelnetz, eine Wasserkanone und eine Steilrutsche. Insgesamt gibt es drei Rutschen. Für die kleinsten Gäste gibt es eine Kinderspiel-Oase.

Adresse:

An der Therme 1

95490 Mistelgau



Preise:

Erwachsene: 3 Stunden für 12,50 Euro; Tageskarte für 15,50 Euro

Kinder: 3 Stunden für 8 Euro; Tageskarte für 11 Euro

Familienbonus: pro zahlendem Erwachsenen gibt es in der Badewelt freien Eintritt für zwei Kinder zwischen 4 und 15 Jahren



Öffnungszeiten (Oktober bis April):

Montag bis Sonntag: 9 – 22 Uhr



Website: www.therme-obernsees.de/

Erlebnisbäder in Franken: 6. Aquaria in Coburg

Das Schwimmbad ist zwar nicht so groß wie andere Erlebnisbäder, überzeugt dafür aber mit seinem Angebot für Kinder. Für die Kleinsten gibt es ein Kindererlebnisbecken mit Rutsche. Die älteren Kinder können sich in dem Wellness-Erlebnisbecken mit Hängebrücke austoben. Außerdem gibt es eine Riesenrutsche mit 86 Meter Länge und ein Außenbecken mit Strömungskanal.

Adresse:

Rosenauerstraße 32

96450 Coburg



Öffnungszeiten Winterzeit (Mitte September – Mitte Mai):

Montag: 13 – 21 Uhr & während der Ferien 10 – 21 Uhr

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 8 – 21 Uhr



Öffnungszeiten Sommerzeit (Mitte Mai – Mitte September):

Montag: 13 – 20 Uhr

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 8 – 20 Uhr



Preise:

Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 6 Euro. Kinder müssen für eine Tageskarte 4,50 Euro zahlen.



Website: www.aquaria-coburg.de/Hallenbad/hallenbad.php

Erlebnisbäder in Franken: 7. Bambados in Bamberg

Der Erlebnisbereich des Bambados ist auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten. Im Mittelpunkt steht ein großes Freizeitbecken mit 350 Quadratmetern Wasserfläche. Außerdem gibt es einen Strömungskanal, ein Kinderbecken mit Piratenschiff, eine 76 Meter lange Reifenrutsche und einen Wildwasserkanal.

Adresse:

Pödeldorfer Str. 174

96050 Bamberg



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8 – 22 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage und schulfreie Tage: 7 – 22 Uhr



Preise:

Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 9,60 Euro, für Kinder 6,60 Euro. Das Bad bietet allerdings auch Familienkarten an. Eine "kleine" Familie bezahlt hier 15,30 Euro, eine "große" Familie 24,90 Euro.



Website: www.stadtwerke-bamberg.de/bambados

Erlebnisbäder in Franken: 8. Fackelmann Therme Hersbruck

Im Erlebnisbereich der Therme befindet sich ein Aktionsbecken mit Strömungskanal, Sprudelsitzen und Wasserspeiern. Für Adrenalin-Fans ist die Frankenturbo-Rutsche, eine 81,40 Meter lange Großwasserrutsche genau das Richtige. Außerdem gibt es noch einen 40,5 Quadratmeter großen Wasserkindergarten mit Kinderrutsche, Wasserspritzwand, Schiffchenkanal und Spielfiguren.

Adresse:

Badstraße 16

91217 Hersbruck



Öffnungszeiten Winterzeit (September – Mai):

Montag bis Freitag: 9 – 22 Uhr

Samstag: 10 – 23 Uhr

Sonntag und Feiertage: 9 – 22 Uhr



Öffnungszeiten Sommerzeit (Mai – September):

Montag bis Freitag: 9 – 22 Uhr

Samstag: 10 – 22 Uhr

Sonntag und Feiertage: 9 – 20 Uhr



Preise:

Für ein Tagesticket im Sport-und Erlebnisbad müssen Erwachsene 8 Euro bezahlen, Kinder 7 Euro. Familientickets gibt es ab 11,50, je nach Größe der Familie.



Website: www.fackelmanntherme.de/

Erlebnisbäder in Franken: 9. Fürthermare in Fürth

Das Erlebnisbad begeistert mit einer spannenden Erlebniswelt, zu deren Highlights ein Piratenschiff gehört. Fünf Rutschen und eine Dschungel-Hängebrücke sorgen dafür, dass auch die Kleinsten im Fürthermare auf ihre Kosten kommen. Gäste, die Wert auf ihre Gesundheit legen, können im Thermalbad entspannen.

Adresse:

Scherbsgraben 15

90766 Fürth



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10.00 bis 22.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 10.00 bis 19.00 Uhr



Preise:

Der Preis für eine Tageskarte beträgt für Erwachsene 17 Euro und für Kinder und

Jugendliche 15 Euro.



Website: www.fuerthermare.de/

Erlebnisbäder in Franken: 10. Silvana in Schweinfurt

In dem in Schweinfurt gelegenen Erlebnisbad Silvana erwartet Gäste Badevergnügen in toller Umgebung. Die 85 Meter lange Black-Hole-Röhrenrutsche bietet Action pur. Für Kinder und Nichtschwimmer steht ein 32 Grad warmes Planschbecken bereit, welches mit einer kleinen Elefantenrutsche und zahlreichen Spielklötzchen ausgestattet ist.

Adresse:

An den unteren Eichen 1

97422 Schweinfurt



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 9.00 bis 22.00 Uhr



Preise:

Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 8 Euro und ist für Kinder und Jugendliche für den

Preis von 5 Euro erhältlich.



Website: www.silvana.de/