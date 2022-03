Ein romantischer Ausflug nach Koblenz

Wer von weiter her kommt, den freut es zu hören, dass Koblenz eine große Auswahl an romantischen Unterkünften zu bieten hat. Wie das Hotel Brenner im Herzen der Altstadt, nur wenige Gehminuten vom Rheinufer entfernt oder das Waldhotel Forsthaus Remstecken, das dank seiner Lage ruhige Nächte für Paare bietet. Natürlich können auch Einheimische in diesen schönen Hotels ein paar entspannte Tage verbringen und eine ganz neue Seite an Koblenz entdecken.

H2: Daten in Koblenz

Als eine der ältesten Städte Deutschlands hat Koblenz einiges zu bieten. Von alten Burgen und Schlössern bis hin zu zahlreichen Restaurants und Bars, in Koblenz ist für jeden etwas dabei. Auch zum entspannten Bummeln oder einen schönen Spaziergang ist Koblenz perfekt geeignet.

Ganz nach dem Motto “Schöne Städte, schöne Singles”, hat Koblenz viele romantische Ecken zum Verlieben. Die Frage ist nur: Wohin bei einem Date? Wir haben 5 Insider-Tipps:

Das Deutsche Eck

Das Deutsche Eck ist wohl das bekannteste Merkmal der Stadt und beschreibt den Punkt an dem Mosel und Rhein zusammenfließen. Der Platz ist ansprechend gestaltet und lädt zum Verweilen ein. Hier kann man den wunderschönen Ausblick zu zweit bei einem Kaffee oder einem Eis genießen.

Die Seilbahn

Wer gerne einmal ein Date in der Luft erleben will, kann sich freuen, denn Koblenz hat eine Seilbahn. Sie führt vom Deutschen Eck direkt zur Festung Ehrenbreitstein und bietet einen idyllischen Ausblick über die Koblenzer Natur. Von der Festung aus hat man einen Panoramablick über Koblenz, den man während einer gemeinsamen Entdeckungstour oder einem gemütlichen Kaffee genießen kann.

Der Joseph-Görres-Platz

Lieber ein Date auf dem Boden? Überhaupt kein Problem, denn die Historiensäule auf den “Görresplatz” ist umgeben von gemütlichen Cafés und Restaurants, perfekt für ein erstes Date. Die anliegende Altstadt mit ihren kleinen, romantischen Gassen bietet sich super für einen After-Date-Spaziergang an.

Wein

Schon seit den Zeiten der Römer wird in und um Koblenz Wein angebaut, verkauft und natürlich getrunken. Weinfreunde können sich also in Koblenz freuen, denn die Stadt hat ein ausgiebiges Angebot an Weingütern, die man besuchen kann. Hier sorgen Wein und leckeres Essen für eine angenehme und romantische Date-Atmosphäre.

Nachtleben

An Bars und Kneipen soll es in Koblenz auch nicht mangeln. Wer also am liebsten bei ein paar Drinks neue Leute kennenlernt, der hat in Koblenz viele Möglichkeiten das zu tun. Von Weinstuben über Pubs bis hin zur modernen Bar, hier findet jedermann etwas für seinen Geschmack.

Rund um Koblenz

Wenn man in den Urlaub fährt, will man nicht unbedingt nur an einem Ort bleiben. In Rheinland-Pfalz überhaupt kein Problem, denn schöne Orte gibt es überall im Bundesland:

Bendorf– (ca. 12km) - Mit seinem idyllischen Kulturpark und seiner malerischen Altstadt, ist Bendorf das perfekte Reiseziel für einen Tagesausflug.

Lahnstein (ca. 8km) - Das UNSECO-Welterbe bietet die perfekte Balance zwischen bunter Kultur und Natur. Es gibt zahlreiche Angebote in Lahnstein, von Theater und Konzerte bis hin zu Reiten und Wandern, hier ist für jeden etwas dabei.

Bad Ems(ca. 20km) - Der anerkannte Kurort bietet für seine Besucher Idylle. Ob im Kurpark oder in der Emser Therme, in Bad Ems wird Erholung großgeschrieben.

Single in Rheinland-Pfalz: Die Liebe wartet in Koblenz

Sie sind noch Single und die Partnersuche in Rheinland-Pfalz gestaltet sich etwas schwierig? Trotz vieler Dates haben sie noch nicht den Richtigen oder die Richtige kennengelernt? Versuchen Sie ihr Glück auf einer Online Partnervermittlung und treffen sie dort Singles aus der Region.