Ein romantischer Ausflug nach Mainz

Es ist kein Problem in Mainz eine romantische Unterkunft für ein paar Nächte zu bekommen. Wie zum Beispiel das Favorite Parkhotel, das mit seiner Lage am Rhein und seinem großen Wellnessbereich wirbt. Hier wird Erholung großgeschrieben. Von dem Hotel aus kommt man dank der guten Nahverkehrsanbindung zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten, wie die Augustinerkirche oder das Gutenbergmuseum. Wer lieber mitten im Geschehen ist, wird sich im AC Hotel Mainz wohlfühlen. Aufgrund seiner Lage direkt neben dem Hauptbahnhof und in der Nähe der Mainzer Altstadt, kann man das Herz der Stadt super zu Fuß erkunden.

Daten in Mainz

Die Landeshauptstadt und gleichzeitig die größte Stadt in Rheinland-Pfalz hat viel zu bieten. Zahlreiche historische Denkmäler und Gebäude sowie eine große Auswahl an modernen Restaurants und einem ausgiebigen Nachtleben machen die Stadt aus. Jung und Alt können sich hier wohlfühlen. Verlieben wird in solch einer schönen Stadt leicht gemacht. Hier sind 5 Gründe:

Natur erkunden

An Parks und Grünanlagen mangelt es in Mainz nicht. Im Stadtpark oder den Wallgrünanlagen kann man sich beispielsweise bei einem gemütlichen Spaziergang besser kennenzulernen. Die idyllische Atmosphäre ist perfekt, um sich näherzukommen und sich zu verlieben. Tierliebhaber können sich freuen, denn Mainz hat auch seinen eigenen Zoo mit Vogelanlagen direkt im Mainzer Stadtpark. Wanderern und Radfahrern ist mit verschiedenen Routen und Wanderwegen auch viel geboten.

Mainzer Altstadt

Die Altstadt der Landeshauptstadt sollte man nicht verpassen. Mit seinen romantischen Ecken und historischen Gebäuden ist die Mainzer Altstadt ein echter Hingucker. Aber sie punktet nicht nur mit ihrem Aussehen, sie hat auch einiges zu bieten. Es gibt zahlreiche Restaurants und Cafés aus verschiedenen Kulturen, bei denen man miteinander einen romantischen Abend verbringen kann, wie beispielsweise das MoschMosch mit seiner asiatischen Küche oder das italienische Restaurant Nonno Luigi. Wen die multikulturelle Auswahl besonders interessiert, kann sich zusätzlich eine kulinarisch-kulturelle Tour durch die Mainzer Altstadt buchen.

historische Stadt Mainz

Historisch Interessierte kommen in Mainz nicht zu kurz, denn die Stadt ist regelrecht geschmückt mit Denkmälern und historisch wichtigen Bauten. Das wohl bekannteste ist das Gutenberg Denkmal sowie das Gutenberg Museum, wobei das Letztere unter anderem die Geschichte des Erfinders erzählt und das Denkmal Gutenberg selbst darstellt. Gegenüber dem Museum findet man den Mainzer Dom, der Charakteristiken aus der römischen, gotischen und barocken Zeit aufweist und zu einen der wichtigsten historischen Gebäuden Deutschlands zählt.

Karneval

Wie in so vielen Städten in Rheinland-Pfalz darf auch der Karneval in Mainz nicht fehlen. Die Stadt selbst wird oft als Hochburg der Fastnacht bezeichnet und das mit gutem Grund. Der Karnevalsumzug ist jedes Jahr ein Highlight, das man keinesfalls verpassen darf.

Rheinufer

Für viele ein Highlight der Stadt: Der Rhein, denn Mainz liegt direkt am westlichen Ufer. In zahlreichen Cafés und Restaurant kann man hier bei einem gemeinsamen Essen den malerischen Ausblick genießen. Alternativ kann man sich auch ein Eis oder einen Kaffee ToGo mitnehmen und einen Spaziergang an der Promenade machen. Wenn man gemeinsam den Sonnenuntergang über den Wellen des Rheins anschaut, kann man sich nur verlieben.

Rund um Mainz

Wer auch die Gegend um Mainz herum erkunden will, den freut es zu hören, dass es auch außerhalb der Stadt viele schöne Städte zum Erkunden gibt. Wir haben 3 Insider-Tipps zusammengestellt:

Nieder-Olm (ca.14km) - Die recht kleine Stadt im Herzen von Rheinhessen hat trotz seiner Größe einiges zu bieten. Beispielsweise das Rheinhessen Bad, in dem man wunderbar zusammen die Seele baumeln lassen kann. Wer lieber etwas mehr Action hat, kann sich über den Nordic-Walking Park freuen.

Ingelheim am Rhein (ca. 18km) - Weinliebhaber zieht es in die "Rotweinstadt" Ingelheim am Rhein. Bei solch einem Wein lässt sich die malerische Natur mit ihren Weinbergen und Flüssen wunderbar gemeinsam erkunden.

Alzey (ca. 35km) - Die Stadt ist nicht umsonst ein bekanntes Urlaubsziel, mit ihrer malerischen Natur und historischen Altstadt bietet Alzey für jeden etwas. Wer zur richtigen Zeit nach Alzey kommt, bekommt die Möglichkeit das beliebte Winzerfest mitzuerleben. Hier kann man bei Live-Musik und Bühnendarstellungen wunderbar neue Bekanntschaften schließen.

