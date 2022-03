Ein romantischer Ausflug nach Trier

Wer einen gemeinsamen Ausflug nach Trier machen will, den freut es zu hören, dass es an romantischen Unterkünften in der Stadt nicht mangelt. Bei einer Unterkunft im Romantik Hotel zur Glocke beispielsweise ist der Name Programm. Das Hotel wird besonders von Paaren sehr geschätzt und punktet auch durch seine Lage. Von hier aus erreicht man viele Sehenswürdigkeiten wie die Porta Nigra oder der Trier Dom zu Fuß, auch die Fußgängerzone ist nur einen kleinen Spaziergang entfernt. Wer lieber etwas mehr Luxus genießen möchte, kommt im Hotel Villa Hügel auf seine Kosten. Das 4-Sterne-Hotel hat einen großzügigen Wellnessbereich inklusive eines Außenpools. Die historische Innenstadt ist nur 1km entfernt und zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln super erreichbar.

Daten in Trier

Auch wenn die Frage nach der ältesten Stadt Deutschlands nicht geklärt ist, zählt Trier zu einen der Top-Kandidaten. Als eine der ältesten Städte des Landes hat Trier einiges zu bieten, nicht nur historisch, sondern auch kulturell. Wir haben 5 Insider-Tipps:

Porta Nigra

Trier ist geschmückt mit zahlreichen römischen Denkmälern, darunter die Porta Nigra. Das Wahrzeichen der Stadt ist außerdem das besterhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen und ein Muss für alle Besucher Triers. Vom obersten Geschoss des Stadttors aus kann man ganz Trier bestaunen. Ein solch beeindruckendes Monument besucht man doch viel lieber zu zweit.

Weinkulturpfad

Weinliebhaber werden sich in Trier wohlfühlen, denn die Stadt ist umgeben von Weinbergen. Diese kann man bei Spaziergängen und Weinführungen gemeinsam erkunden. Trier wird oft als Mittelpunkt des Weinanbaugebiets Mosel bezeichnet. Wer den Wein aber lieber nur trinkt, kommt hier auch auf seine Kosten. Trier hat zahlreiche Vinotheken und Weinkeller, in denen man bei einem leckeren Essen ein paar Gläser Wein genießen kann. Das perfekte Ambiente, um sich näherkennenzulernen.

Moselufer

Durch seine Lage am rechten Ufer der Mosel, bietet Trier perfekte Ort sich zu verlieben. In einen der zahlreichen Cafés kann man sich bei einem wunderschönen Ausblick perfekt verlieben oder man holt sich ein Eis und läuft gemeinsam am der Promenade entlang, während man den Sonnenuntergang über den Fluss genießt.

Altstadt

Als eine der ältesten Städte Deutschlands hat Trier eine malerische und historische Altstadt zu bieten. Neben zahlreichen Restaurants, Cafés und Bars findet man auch viel Geschichte im Herzen Triers. Die perfekte Mischung aus Neu und Alt. So hat man bei einer leckeren Pizza den Ausblick auf die Kaiserthermen Triers oder kann bei einem Kaffee die Konstantinbasilika bewundern.

Natur erkunden

Wer gerne in die Natur eintaucht, findet in Trier etwas für sich und seinen Liebsten oder seine Liebste. Neben Wanderwegen, wie dem Moselsteg oder dem Eifelsteg, findet man auch Radwege, beispielsweise den Moselradweg oder den Saarradweg. Alle diese Routen haben ein etwas gemeinsam: Der atemberaubende Ausblick. Wer hier mit seinem Date durch die malerische Natur streift, dem wird eine romantische Atmosphäre geschenkt.

Rund um Trier

Lieber auch einmal aus Trier heraus und die Gegend erkunden? Überhaupt kein Problem, denn historische Denkmäler und idyllische Natur gibt es nicht nur in Trier. Wir haben 3 Orte zusammengestellt:

Konz (ca. 10km) - Hier fließen Saar und Mosel zusammen und die Natur um die beiden Flüsse ist atemberaubend. Die moderne Stadt hat außerdem zahlreiche Kulturveranstaltungen, wie beispielweise die Konzer Sommerkonzerte.

Wittlich (ca. 40km) - Wer bereit ist einen weiteren Weg zurückzulegen, darf sich an Wittlich erfreuen. Es lohnt sich in der Stadt vorbeizuschauen, mit seiner malerischen Altstadt, den ausgiebigen Wandermöglichkeiten und der jährlichen "Säubrennerkirmes", ist in Wittlich für jedermann etwas dabei.

Bitburg (ca. 30km) - Bitburg sollte durch sein bekanntes Bier vielen Leuten ein Begriff sein. Doch die Stadt hat noch mehr zu bieten. Neben der lebendigen Innenstadt mit all ihren Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, gibt es in Bitburg auch viele Möglichkeiten zum Spazieren und Entspannen.

Single in Rheinland-Pfalz: Die Liebe wartet in Trier

Sie sind noch Single und die Partnersuche in Rheinland-Pfalz gestaltet sich etwas schwierig? Trotz vieler Dates haben sie noch nicht den Richtigen oder die Richtige kennengelernt? Versuchen Sie ihr Glück auf einer Online Partnervermittlung und treffen Sie dort Singles aus der Region.

Ist single.inRlP.de die passende Singlebörse für mich?

Sie haben keine Lust mehr Single zu sein und sind bereit das zu ändern? Auf einer kostenlosen Singlebörse wollen Sie eine nette Bekanntschaft machen, mit denen man Freude und Spaß zu zweit genießen kann? Gleichgesinnte mit ähnlichen Hobbies und Hobbies zu finden ist für Sie ein großes Anliegen? Bei der kostenlosen Singlebörse finden Sie ganz bestimmt viele Frauen und Männer, denen es genauso geht und die suchen, was auch Sie suchen. Unter den vielen Singles auf der Partnerbörse versteckt sich mit Sicherheit ihr Traumpartner oder ihre Traumpartnerin, mit der Sie die schönen Dinge des Lebens teilen können. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und finden Sie den perfekten Partner.