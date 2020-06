Schöne Campingplätze rund um Würzburg: Das sind unsere sieben Tipps

Camping rund um Würzburg: Würzburg mit seiner prachtvollen Residenz und seiner großartigen Wein-Kultur ist stets einen Ausflug wert. Doch auch das Würzburger Umland mit seiner idyllischen Landschaft lädt zum Erholen und Entspannen ein.

Gerade auch der Main prägt die Landkreise um Würzburg und gibt ein geradezu malerisches Bild ab. Wie wäre es mit einem Camping-Ausflug in und rund um Würzburg? In diesem Artikel haben wir sieben super Camping-Tipps rund um Würzburg für Sie. Alle Campingplätze sind mit dem Auto von Würzburg aus schnell und einfach zu erreichen.

Top-Campingplätze in Unterfranken: unsere Empfehlungen

Campingplatz Ankergrund

Der Campingplatz Ankergrund befindet sich in einer traumhaften Lage: Er ist umgeben von Weinbergen und liegt direkt am Main. Sehenswürdigkeiten wie die Wallfahrtskirche "Maria im Weingarten" oder die Würzburger Residenz liegen ganz in der Nähe. In nur 10 Minuten zu Fuß sind sie bereits in dem Städtchen Volkach, in dem Sie ebenso zahlreiche Sehenswürdigkeiten bewundern können.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Ankergrund

Fahrer Straße 7

97332 Volkach

Telefon: 09381 6713

Campingplatz Schiefer Turm

Der Campingplatz Schiefer Turm befindet sich in Kitzingen direkt an den Ufern des Mains. Hier bekommen Sie allerlei Komfort geboten: Jeder Stellplatz ist mit einem Stromanschluss ausgestattet, die modernen Sanitärgebäude sind selbstverständlich beheizt. Der Campingplatz verfügt außerdem über eine eigene Slipanlage, über die Sie Ihr Boot oder Kanu bequem ins Wasser lassen können. Der Campingplatz Schiefer Turm liegt nur rund 20 Minuten von Würzburg entfernt.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Schiefer Turm

Marktbreiter Straße 20

97318 Kitzingen

Telefon: 09321 33125

E-Mail: info@camping-kitzingen.de

Campingplatz Estenfeld

Auf dem Campingplatz Estenfeld finden Sie alles, was Sie für einen Camping-Urlaub brauchen. Neben Stromanschluss, Sanitäranlagen, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten und einem Kinderspielplatz können Sie sich hier auch einen Mietwohnwagen leihen oder in einem Gästezimmer übernachten. Als Ausflugsziele bieten sich unter anderem das nur wenige Kilometer entfernte Würzburg oder das romantische Veitshöchheim an.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Estenfeld

Maidbronner Straße 38

97230 Estenfeld

Telefon: 09305 228

E-Mail: cplestenfeld@freenet.de

Campingplatz Escherndorf am Main

Der Campingplatz Escherndorf am Main ist ein ganz besonderes Schmuckstück. Er liegt direkt an der Mainschleife im Landkreis Kitzingen, circa 20 Minuten von Würzburg entfernt. Umgeben ist der Platz von Weinhängen, die bis ans Mainufer reichen - pure Idylle ist hier garantiert. Wer sich auf das Wasser begeben möchte, kann sich einen Platz auf der Mainfähre sichern, die die alten Weinorte Escherndorf und Nordheim verbindet. Für eine Einkaufsmöglichkeit ist gesorgt, Brötchenservice und WLAN gibt es ebenfalls.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Eschendorf

An der Güß 9a

97332 Volkach-Escherndorf

Telefon: 09381 2889

E-Mail: info@campingplatz-mainschleife.de

Camping Katzenkopf

Der Campingplatz Katzenkopf ist idyllisch auf einer Landzunge im Main bei Sommerach (Landkreis Kitzingen) gelegen. Die Sanitäranlagen sind sehr modern und auf Ihre Kinder wartet ein toller Abenteuer-Spielplatz. Außerdem verfügt der Campingplatz über einen großen, gemütlichen Aufenthaltsraum, in dem man sich bei schlechtem Wetter zusammenfinden kann, eine kleine Bibliothek ist dort ebenfalls vorhanden.

Anfahrt und Kontakt

Camping Katzenkopf

Am See 7

97334 Sommerach

Telefon: 09381 9215

E-Mail: info@camping-katzenkopf.de

Campingplatz Zellingen

Auf dem Campingplatz Zellingen, der zwischen Würzburg und Karlstadt im Landkreis Main-Spessart liegt, bekommen Sie ein großes Angebot an Freizeit-Aktivitäten. Der Platz verfügt über eine Boots-Slipanlage, sowie ein direkt angrenzendes Freibad, eine Angel-Stelle, Tennisplätze, eine Kegelbahn und noch viel mehr. Von Würzburg aus sind Sie in guten 20 Minuten in Zellingen.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Zellingen

Badstraße 7

97225 Zellingen

Telefon: 09364 4995

E-Mail: kontakt@campingplatz-zellingen.de

Campingplatz Mainblick bei Schwarzach

Auch der Campingplatz Mainblick bei Schwarzach liegt idyllisch am malerischen Main. Von Würzburg aus sind Sie in gerade einmal 20 Minuten dort. Auf den gepflegten Stellplätzen werden Sie mit Wasser und Strom versorgt. Für eine rustikale Verpflegung ist in der zum Platz gehörenden Gaststätte "Frankenstube" gesorgt, typisch fränkisch sind auch die Weinstube und der große Biergarten.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Mainblick

Mainstraße 2

97359 Schwarzach am Main

Telefon: 09324 605

E-Mail: info@camping-mainblick.de

