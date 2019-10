Schön, beliebt, belastet: Wie Bamberg die Herausforderungen für den Tourismus meistern will

Der Tourismus dürfe sich aber nicht zu intensiv entwickeln. Ein Blick auf vier Problemfelder und was der TKS tut, um die Massen zu entzerren.

Schiffstourismus

Schiffstouristen machen zwar im Vergleich zu den jährlich 7,8 Millionen Tagesbesuchern in Bamberg einen winzigen Teil der Touristen aus (130.000 pro Jahr), dennoch fallen sie dem Bamberger besonders ins Auge. Das wissen auch Tourismusdirektor Andreas Christel und sein Nachfolger Michael Heger. Was am Auftreten der Gruppen liege: Die Reeder wollten es so, dass die Gruppen mit Headsets und Schildchen durch Bamberg geführt werden.

Am Schiffstourismus könne der TKS zwar erst einmal grundsätzlich nichts ändern. Der Hafen ist autonom. "Wir können keine Wasserstraße sperren", erklärt Christel. Aber man könne hier vor Ort die Gruppen vernünftig kanalisieren und die Landprogramme entsprechend gestalten. Das sei etwa 2015 nach einem Runden Tisch mit den Reedereien geschehen. "Wir haben auf die Sensibilität des Welterbes hingewiesen", sagt Heger.

Die Busse werden nun von der Promenade ferngehalten. Inzwischen funktioniere die Logistik vom Hafen zur Konzerthalle und zurück sehr gut. Die Zahl der Schiffe habe pro Jahr von einst 950 um mehr als 100 abgenommen. Dennoch kommen im Sommer zu Spitzenzeiten immer noch fünf bis sechs Schiffe am Tag an.

Stadtführungen

"Touristen sind wichtig, aber es kommt uns so unreglementiert vor", kritisiert der Bamberger Frank Renninger, der früher im Sams-Haus gewohnt hat und wegen des ständigen Trubels in der Judenstraße ausgezogen ist. Mehrere Stadtführungen starten am Tag durch Bamberg. Bei den Führungen achte man darauf, dass die Gruppengröße maximal 25 Personen betrage, so Christel und Heger.

Zwei Drittel aller Stadtführer seien vom Tourismusservice und entsprechend geschult. Außerdem versuche man, andere Areale ins Auge zu fassen und Gruppen aus der Innenstadt zu führen. Etwa in die Gärtnerstadt, um den urbanen Gartenbau zu zeigen, oder in die Bergstadt, wo es zum Thema Biertradition und Bierkultur in den Felsenkeller des Schlenkerla geht.