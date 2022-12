Märkte in außergewöhnlicher Umgebung

Die deutschen Weihnachtsmärkte bieten Vielerlei, um Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen. Ob romantisch, mittelalterlich, modern oder traditionell - wir stellen dir eine Auswahl besonderer, außergewöhnlicher Märkte in ganz Deutschland vor - vielleicht kannst du so ein paar Ideen für einen Wochenendtrip sammeln.

Weihnachtsmärkte in außergewöhnlicher Umgebung

1. Weihnachtsmarkt in einer Schlucht: Ein Weihnachtsmarkt in einer Schlucht? Der Weihnachtsmarkt in der Ravenna Schlucht liegt bei Hinterzarten im Schwarzwald, Baden-Württemberg, und bietet eine atemberaubende Sicht. Denn er befindet sich direkt unter den 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukt-Bögen der Höllentalbahn, umgeben vom bewaldeten Hügel Galgenbühl beim Hofgut Sternen. Der Markt bietet traditionelles Handwerk und allerlei Speisen, dazu weihnachtliche, musikalische Begleitung. Es werden beispielsweise feinste Wildspezialitäten aus heimischer Jagd oder Schaf- und Lammfellprodukte gegen Kälte geboten. Zudem kannst du an einer Fackelwanderung von Hinterzarten bis zur Schlucht teilnehmen, um die Schlucht und ihre winterliche Atmosphäre mitzuerleben. Am Wochenende kann der Markt ab 5 Euro pro Person besucht werden. Zudem fahren kostenfreie Shuttlebusse aus den umliegenden Städten, etwa Himmelreich.

2. Weihnachtsmarkt auf der Fraueninsel: Ein Weihnachtsmarkt auf einer Insel? Das ist möglich auf dem Christkindlmarkt auf der Fraueninsel am Chiemsee, Oberbayern. Dieser findet in den ersten beiden Dezemberwochen an den Wochenendtagen statt. Dort findest du eine Menge an Aussteller*innen, musikalische Untermalung und das Kloster sowie dessen zugehörigen Gelände. Überall wird etwas geboten, zum Beispiel am Uferweg, der Torhalle und dem Lindenplatz. So kannst du beispielsweise am Uferweg Ost handgemachte Korbwaren, Besen, Holzteller sowie handgestrickte Mützen, Handschuhe und mehr erwerben. Auch die seit 1609 gegründete Insel-Töpferei "Inselboutique" mit traditionellen Waren, Räucherspezialitäten und Glühwein findet sich am Uferweg. Der Eintritt ist kostenlos, die Überfahrt mit der Fähre ab Prien am Chiemsee sowie einzelne Konzerte (beispielsweise Alpenländisches Adventssingen in Prien am Chiemsee) sind aber kostenpflichtig. Ein Kombiticket kannst du am Chiemseebahnhof erwerben: mit einem Pendelbus vom Bahnhof Prien oder dem sogenannten "Winterdampf-Bockerl" zum Hafen Prien sowie einer Schiffüberfahrt auf die Insel. Für Erwachsene kostet es 12,90, für Kinder 6,40. Die Verkehrsmittel fahren mehrmals täglich.

3. Eine Waldweihnacht: Irgendwo im Wald - Familie Krumme lädt bereits seit 1999 zum sogenannten "Velener Waldweihnachtsmarkt" auf ihrem Landgut in Krumme (Abfahrt A31, Autobahnkreuz Gescher/Coesfeld), ein. Dieses liegt 55 km südwestlich von Münster und 100 km von Düsseldorf entfernt. Der Markt zählt zu den romantischsten Weihnachtsmärkten in Deutschland. 150 Aussteller auf 20.000 qm Marktgelände bieten weihnachtliche Kulinarik aus der Region, Handwerk und Kunst. 1.000.000 Lämpchen weisen den Weg zwischen lieblich geschmückten Holzhütten, den Waldtannen und dem Waldstück des Guts. Im Café darfst du dich auf selbstgebackenen Kuchen, warmen Kakao, Kaffee und Punsch freuen. Der Markt wirbt zudem mit Barrierefreiheit. An der Tageskasse können Tickets, variierend nach Wochentag (Fr, Sa, So) für um die 10 Euro für Erwachsene erworben werden. Kinder bis 14 dürfen den Markt kostenlos besuchen. Sparen kannst du, indem du das Ticket vorab online buchst. Dann variiert der Eintrittspreis für Erwachsene nur noch von 5 bis 8 Euro.

Stimmungsvolle Märkte

4. Königliche Weihnacht: Königlich und romantisch wird es auf dem Weihnachtsmarkt des Schloss Merode im Ort Merode (Kreis Düren), der Gemeinde Langerwehe, Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich hierbei um ein Wasserschloss im Stile der Renaissance. Das Schloss geht bis auf die Zeit des 12. Jahrhunderts zurück und steht im Wasser, was den Ausblick im bunten Weihnachtslicht magisch erscheinen lässt. Ein weitläufiger Park und die eindrucksvolle Fassade laden Gäste in zahlreich geschmückte Holzhäuschen ein. Das Schloss bietet ein tolles Programm, das Jung und Alt begeistert. So gibt es täglich kostenlose Aufführungen im Kasperletheater für Kinder. Zudem erscheint täglich das Christkind oben am Schlossfenster, um Besucher*innen mit Sternenstaub zu grüßen. Auch der heilige Nikolaus stattet Gästen einen Besuch ab und hat etwas für brave Kinder dabei. Ebenso die Heilige Lucia, die mit Lichterkranz um den Markt geht und sich über mitlaufende Kinder freut. Die genauen Zeiten der Rundgänge findest du auf der Website. Natürlich findest du auch klassische Handwerktätigkeiten, Leckereien sowie eine schöne Krippe am Schloss Merode. Kinder und Personen mit Ermäßigung zahlen 4 Euro für den Eintritt, Erwachsene 7, ab 18 Uhr 4 Euro. Außerdem können Gruppentickets für 9 + 1 Personen für 63 Euro erworben werden.

5. Weihnachtsmarkt in Rothenburg ob der Tauber: In der weltweit beliebten und als romantisch bekannten, kleinen Altstadt Rothenburg ob der Tauber (Nähe Bad Windsheim, Ansbach) kann der "Reiterlesmarkt" besucht werden. 54 Weihnachtsbuden bieten selbstgemachte Bratwürste, Flammkuchen oder den regionaltypischen weißen Glühwein zum Verkauf an. Mit Musik der lokalen Blaskapelle wird es gemütlich-familiär am Markt. Die schöne Altstadt rundet die Stimmung ab. Events, wie die Präsentation des großen Lebkuchenhauses der Bäckerei in Rothenburg oder das Adventsfenster der Rothenburger Schulklassen, verbinden Tradition, Weihnachten und Erlebnis. Achtung: Dieses Jahr findet die Präsentation des Adventsfensters nicht am Rathaus (aufgrund einer Baumaßnahme), sondern an der Ratstrinkstube am Marktplatz statt. Für die Kleinen gibt es am 4. und 11. Dezember eine mittelalterliche Führung durch die Altstadt.

6. Weihnachtsmarkt in mittelalterlicher Kulisse: Am "Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt" kann in eine andere Welt eingetaucht werden. Esslingen liegt nur einige Kilometer von der Stuttgarter Stadtmitte, Baden-Württemberg, entfernt. In historischen Gewändern wird Besucher*innen ein zahlreiches Programm geboten. 180 Marktstände in der traumhaften Kulisse der Altstadt und Musikanten, Handwerker, Wirte, Feuer- und Stelzenkünstler*innen, Wirte, sowie Gauckler*innen lassen dich den mittelalterlichen Markt erleben. Für die Familie gibt es Bogenschießen, eine Kerzenwerkstatt, ein handbetriebenes Riesenrad und zahlreiche mittelalterliche Spiele. Wohlbekannt ist der Markt für den Badezuber auf dem Hafenmarkt. Dort wird gebadet wie im Mittelalter, bei warmen 37 Grad. Für den Gaumengenuss gibt es süßen Mett, Beerensaft und Speisen aus regionalen Zutaten, etwa Bratwürste mit Sauerkraut.

Traditionelle und weltbekannte Märkte

7. Der Nürnberger Christkindlmarkt: Der "Nürnberger Christkindlmarkt" gehört zu den ältesten und berühmtesten Märkten der Welt. In den kleinen Holzhüttchen werden traditioneller Weihnachtsschmuck, Süßwaren und Deftiges, wie Original Nürnberger Lebkuchen und Nürnberger Rostbratwürste, geboten. Bereits seit Mitte des 16. Jahrhunderts gibt es den Nürnberger Christkindlmarkt, zuerst erwähnt wird er bereits 1530.

Während der Kinderweihnacht wird am Hans-Sachs-Platz eine Weihnachtsstadt aufgebaut, in welcher sich Kinder amüsieren dürfen. Sie können Wunschzettel an das Christkind schreiben, Plätzchen backen und Gläser bemalen. Das Sternenhaus bietet ein Programm mit weihnachtlichen Erzählungen. Zudem können Kinder Karussell und Riesenrad auf dem nostalgischen Rummelplatz fahren. Auch der Markt der Partnerstädte und der Lichterzug der Nürnberger Kinder sind sehenswert. Erwerbe Krippen, Nussknacker, Baumschmuck und goldene Engel für die weihnachtliche Dekoration zu Hause. Der Eintritt ist frei.

8. Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands: Der Dresdner "Striezelmarkt" - er findet dieses Jahr zum 558. Mal auf dem Dresdner Altmarkt in Sachsen statt. Er zählt zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten weltweit und stand dort zum ersten Mal im Jahr 1434. Die einzelnen Stände sind individuell und lieblich geschmückt. Es gibt selbstgebackene Dresdner "Striezel", Stollen, Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, glasierte Äpfel, Kräppelchen und Glühwein. Auch Attraktionen, wie die weltgrößte, 14,61 Meter hohe erzgebirgische Stufenpyramide und der weltgrößte begehbare Schwibbogen sind geboten. Zudem kannst du mit dem historischen Riesenrad fahren, um den schönen Markt von oben zu betrachten. Zahlreiche Konzerte und Kleinfeste stimmen dich perfekt auf die besinnliche Zeit ein. Tickets werden für den Eintritt nicht benötigt.

Sehenswürdige Attraktionen auf Weihnachtsmärkten

9. Ein Weihnachtsmarkt mit dem höchsten Baum: Der weltweit höchste Weihnachtsbaum steht in der "Dortmunder Weihnachtsstadt" (Nord-Rhein-Westfalen) am Hansaplatz, einem der Standorte der Weihnachtsstadt. Bereits seit 1996 hält die Weihnachtsstadt den Rekord des höchsten Baumes. Insgesamt vier Wochen wurden benötigt, um den mächtigen Baum aufzustellen. Spezielle Rotfichten werden hierfür im Rothaargebirge, Sauerland gepflanzt. 48.000 Lichter und 20 rote Kerzen, mit einer erstaunlichen Größe von 2,5 Metern, lassen den Baum im Licht erstrahlen. Die Spitze des Baumes ist eine 4 Meter hohe Engelsfigur, die 200 kg schwer ist. Der Weihnachtsbaum kommt insgesamt auf stolze 40.000 kg. Zudem gibt es seit diesem Jahr acht neue Lichtinstallationen, die eine Zeitreise entlang der Kampstraße durchs frühere und heutige Dortmund, zeigen.

10: Ein skandinavischer Markt in Berlin: Der "Lucia Weihnachtsmarkt" in Berlin, Prenzlauer Berg (Pankow) orientiert sich ganz am Stil skandinavischer Länder. Gewidmet ist der Markt der Lichtbringerin Lucia, die in der dunklen Jahreszeit Geborgenheit und Wärme schenkt, Träume wachsen lässt und sich Sorgenden Hoffnung gibt. Der Markt orientiert sich an Skandinavien, Lucia kommt aus Schweden. Dort wird sie am 13. Dezember gefeiert und verehrt. Der sogenannte Berliner Luciakär zelebriert die Tradition in einem Umzug. Dort werden schwedische Lieder gesungen.

Auf dem Lucia Markt kannst du auch tollen Konzerten, beispielsweise des Indie-Pop Chors (Songs von Radiohead, den Arctic Monkeys etc.) oder des A-cappella-Chors "Soundshake", lauschen. Insbesondere die Stände tragen sind vom skandinavischen Stil geprägt. Bei "Gut Hirschaue" gibt es beispielsweise Hirschbratwurst und Wildboulette vom Grill. Gutes aus Finnland bietet finnischen Glühwein: selbstgemachter Glögi, mit und ohne Alkohol. Aus Schweden kannst du Glühwein, Elchbratwurst, Elchbulette, Elchsalami und Lakritze probieren. Das Programm und die Angebote sind groß, weshalb sich ein Blick auf die Website lohnt.

Fazit

Die hier vorgestellten Weihnachtsmärkte sind nur einige von vielen Märkten, die es in Deutschland gibt. Sie überzeugen mit vielerlei Attraktionen, Köstlichkeiten, selbstgemachten Waren, Nadelbäumen, Standorten und bunten Lichtern. Die Informationen zu den Märkten wurden den jeweiligen Websites entnommen. Ein erneuter Blick beim Planen eines Besuchs ist daher empfehlenswert. Wir hoffen, dass du nun weißt, wohin es für dich in der Adventszeit geht und wünschen dir viel Spaß.

