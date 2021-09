Rheinland-Pfalz, das kleine Bundesland im Südwesten, hat nur rund vier Millionen Einwohner*innen. Doch die einzigartige Natur, die altehrwürdigen Städte und der weltbekannte Weinanbau sind eine Reise wert. In Rheinland-Pfalz befinden sich historische Städte wie Mainz und Trier, die malerische Mosel- und Rheintäler sowie schöne Wander- und Fahrradwege wie auf der deutschen Weinstraße.

In diesem Artikel bekommst du einen Überblick über den südlichen Teil von Rheinland-Pfalz, die Umgebung der Stadt Kaiserslautern, und alles, was man hier im Urlaub genießen kann.

Die Deutsche Weinstraße: Das Zentrum des deutschen Weinanbaus

Einer der bekanntesten Wege in ganz Deutschland, die Deutsche Weinstraße beginnt in der Nähe von Grünstadt und geht über 85 Kilometer bis zu der Grenze zu Frankreich. Entlang der Route entdeckt man die deutschen Weinbaugebiete in ihrer vollen Schönheit.

Während deiner Reise kannst du bei verschiedenen Weinbergen eine Pause mit einer Weinprobe machen, um die besten Weine der Region zu verkosten.

Nachdem du die besten Weine der Region probiert hast, ist es nun Zeit die Wälder und pfälzische Natur besser kennenzulernen. Die gesamte deutsche Weinstraße ist sehr gut mit Wander- und Fahrradwegen vernetzt und die gesamte Weinstraße kann mit dem Fahrrad befahren werden.

Falls ein kürzerer Spaziergang im Wald mehr dein Ding ist, schlagen wir vor, den "Pälzer Keschdeweg" zu probieren, ein Wanderweg im pfälzischen Wald, der von Neustadt an der Weinstraße (die "Hauptstadt" der deutschen Weinstraße) zu dem Schuhdorf Hauenstein führt.

Kaiserslautern: Kleine Stadt mit großen Attraktionen

Die Stadt Kaiserslautern ist vielleicht für die Präsenz des amerikanischen Stützpunkts Ramstein und die Fußballmannschaft FCK bekannt, aber die Stadt verfügt über viele weitere Attraktionen, weshalb sich ein Besuch der Stadt auch außerhalb der Spieltage lohnt.

Der Spätsommer ist die perfekte Zeit, die Gartenschau von Kaiserslautern zu erleben. In diesem grünen Outdoor-Freizeitpark können du und deine Kinder auf Rutschen spielen, während die Kleinen von der Präsenz von Dinosauriern begeistert sein werden.

Wenn du nach etwas Entspannterem suchst, ist der japanische Garten in Kaiserslautern ein Muss. In diesem Garten kannst du die Wunder der japanischen Gartenkunst in Rheinland-Pfalz erleben. Ein Spaziergang zwischen den Torii-Toren und ruhigen Teichen bietet die Gelegenheit, Entspannung auch in der Stadt zu genießen.

Für die regnerischen Tage hat Kaiserslautern auch zwei sehr gute Museen: Das Stadtmuseum präsentiert die ganze Geschichte der Stadt und Region von der Vorgeschichte bis in die Moderne. Für Fußballfans lohnt sich ein Besuch bei dem 1. FCK-Museum, wo man die Geschichte der beliebten Mannschaft erfahren kann.

Kaiserslautern eignet sich sehr gut auch als Übernachtungspunkt für deine Reise im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz, da du ab hier viele tolle Tagesausflüge unternehmen kannst, zum Beispiel nach Neustadt an der Weinstraße, nach Landau in der Pfalz oder Speyer.

Historische Städte, ungestörte Wälder, malerische Dörfer und guter Wein

Rheinland-Pfalz ist viel mehr als nur ein Weinanbaugebiet. Obwohl die Weine der Region weltweit bekannt sind, gibt es in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, historische Städte, ungestörte Wälder, malerische Dörfer und vieles Weiteres zu entdecken. Auch für Kinder gibt es dort viel zu tun. Wenn du mehr von Rheinland-Pfalz wissen willst, klicke hier.