Radeln in Oberfranken: 10 schöne Tagesrouten vom Rodachtal über den Jura bis zur Fränkischen Schweiz

Nach dem Ort fahren Sie weiter auf der Teerstraße. Hier lohnt ein Zwischenstopp beim „NaturKunstRaum Neubürg“, einer "LandArt-Ausstellung mit einem herrlichen Ausblick über die Fränkische Schweiz und in das Bayreuther Land mit dem Fichtelgebirge. Jetzt geht es bergabwärts an den Orten Plösen und Hardt vorbei. Auf der nächsten Querstraße biegen sie links ab und fahren durch Frankenhaag bis zur St. Rupert Kapelle. Hier links abbiegen in Richtung Obernsees, vorbei am barocken Kulturgarten, an Truppach und Mengersdorf vorbei bis nach Plankenfels.

#5 - Von Meyernreuth durchs Tal des Roten Mains

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Leicht Länge: 5,8 Kilometer

5,8 Kilometer Dauer: circa 1,5 Stunden

circa 1,5 Stunden Höhenmeterdifferenz: 155 Meter

Die Tour, welche man entweder wandernd in anderthalb Stunden oder joggend in etwa einer halben Stunde absolvieren kann, führt uns vom Bayreuther Stadtteil Meyernreuth ins Rote Main Tal. Vorbei an der Bodenmühle und an der Bodenmühlwand, führt sie oberhalb des Flusses durch das idyllisch gelegene Flusstal.

Durch die abgeschiedene Lage herrscht in diesem Tal eine ganz besondere Stimmung, die durch das Flussrauschen geprägt wird. Ein idyllisches Flusstal, dass trotz seiner steilen Hänge Sonne verspricht und mit einer abgeschiedenen Stimmung lockt. Mit der Bodenmühlwand lockt sie auch mit einem geologischen Highlight.

#6 - Der Auenweg Obermain

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Länge: 40 Kilometer

40 Kilometer Dauer: circa 5 Stunden

circa 5 Stunden Höhenmeterdifferenz: 190 Meter

Am Kurpark in Bad Staffelstein startet die erlebnissreiche Tour. Zwölf Sandsteinskulpturen stehen am Main und seinen Nebenflüssen unmittelbar an den Radwegen, um auf die Bedeutung lebendiger Flüsse für Mensch und Natur aufmerksam zu machen. Sie bilden zusammen mit besonderen Naturerlebnisorten den etwa 40 Kilometer langen „Auenweg Obermain“. Geschaffen wurden die Flussgesichter-Skulpturen im Juli 2014 von Künstlerinnen und Künstlern aus Italien, Bulgarien, Österreich, Tschechien und Deutschland bei einem Bildhauersymposium in Hallstadt unter freiem Himmel. Zusammen bilden die insgesamt über 90 Skulpturen auf 100 km eine in Europa beachtliche Skulpturenlandschaft.

Aufgrund der Vielfalt an steinigen Sehenswürdigkeiten lohnt sich die Tour sehr für Familien. Mit Kindern lässt sich zudem eine wunderbare Schnitzeljagd planen.

#7 - Schiefe Ebene: Weißenstein Tour im Fichtelgebirge

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Länge: 24,6 Kilometer

24,6 Kilometer Dauer: circa 5 Stunden

circa 5 Stunden Höhenmeterdifferenz: 228 Meter

Startpunkt ist Wirsberg - Luftkurort und Hochzeitsdorf im Grünen. Die Route führt sie über einen Anstieg zur Gundlitzer Höhe in Weißenstein, an der Nahtstelle zum Fichtelgebirge. Nach rasanter Talfahrt über Ziegenburg durch das quellwasserreiche Perlenbachtal nach Marktschorgast und Rohrersreuth. Auf dem Weg ins Klosterdorf Himmelkron durchfährt der Radler Bergwälder und Wiesentäler, in unmittelbarer Nähe der ersten Eisenbahnsteilstrecke Europas. Diese wird als Schiefe Ebene bezeichnet. Über das Eisenbahnerdorf Neuenmarkt, mit dem Deutschen Dampflokomotivmuseum, gelangt man wieder zum Ausgangspunkt.

#8 - Betzenstein - Wildgehege Hufeisen

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Länge: 22 Kilometer

22 Kilometer Dauer: circa 2,5 Stunden

circa 2,5 Stunden Höhenmeterdifferenz: 256 Meter

Eine kleine Tour aus Frankens kleinster Stadt heraus tief in den Veldensteiner Forst hinein. Regionstypische kleine Weiler und eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete erwarten die Radelfreunde.

Start ist in Betzenstein am Torbogen der Hauptstraße. In die Höchstädter Straße einmünden und den Ort nördlich auf kurz ansteigender Route verlassen. Nach circa einem Kilometer warten bereits die ersten Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise der Große Wasserstein. Die nächste Ortschaft Höchstädt, durchfahren und unmittelbar bei Gesamtkilometer zwei rechts ab auf den Flurweg Richtung Hüll fahren. Die Route fällt auf geschotterter Oberfläche weiterhin leicht ab. Kurz vor Hüll noch eine Rechts-Links-Kombination und die Ortsmitte ist erreicht. Hier kurz nach der Kirche links abbiegen, dem "BT19" folgen, links auf die Kreisstraße einmünden und nach kaum 40 Metern sofort wieder rechts auf den nächsten Flurweg abbiegen. Am Waldrand biegen Sie links nach Norden ab.

Bei den ersten Häusern biegen sie in Weidensees gleich rechts ab, umfahren das Wäldchen und drehen nach einem Kilometer rechts in die Kreisstraße ein. Ab hier auf leichter Gefällstrecke durch den Wald schlängeln. Nach nur knapp 3 Kilometern ist das Etappenziel Wildgehege Hufeisen erreicht. Weiterhin folgen sie dem Weg-Symbol "BT19". In der Ortsmitte von Mergners fahren sie geradeaus. Nun erreichen sie die ersten Häuser, entlang der Betzensteiner Hauptstraße, bei der sich auch das Ziel befindet.