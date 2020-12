Radel-Tipp: Die 7 schönsten Tagestouren im Fränkischen Seenland

Eine weitere senioren- und familienfreundliche Tagestour entlang des Wassers erwartet sie am Igelsbachsee. Der Stausee ist nach dem ihm im Nordwesten zufließenden Igelsbach benannt. Bei schönem Wetter stehen dem Besucher in der Freizeitanlage zahlreiche Bade-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aktuell lässt sich der Igelsbachsee allerdings am besten per Fahrrad erkunden. Der Rundweg führt im Nordwesten durch ein Naturschutzgebiet, welches neben dem Barfußpfad Erholung und Ruhe bietet.

#3 - Radrundweg mit Aussichten über das Altmühltal

Startpunkt: Dorfplatz Pfofeld

Dorfplatz Pfofeld Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Länge: 13 Kilometer

13 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 170 Meter

Von Pfofeld aus verläuft der Rundweg vorbei an Fischweihern, in Richtung Gundelshalm. Weiter geht es in Richtung Obenbrunn. Es folgt ein kurzer Anstieg nach Oberasbach zur St. Wolfgangskirche und weiter zur St. Michaelskirche, oberhalb von Unterasbach. Hier werden die Radler mit einem herrlichen Ausblick ins obere Altmühltal, zur Burg Spielberg und zum Hesselberg belohnt. Anschließend geht es nach Dornhausen (St. Georgskirche) und zum Römerbad bei Theilenhofen, welches teilrekonstruiert wurde. Auf dem Rückweg nach Pfofeld besteht die Möglichkeit zu einem kurzen Abstecher zur Kapellenruine am Radweg Richtung Dornhausen. In der St. Michaelskirche in Pfofeld können Sie gut erhaltene Fresken aus dem Mittelalter betrachten. Es erwartet sie im Allgemeinen eine historisch geprägte Tour, mit beeindruckenden Aussichten.

#4 - Radweg rund um den Altmühlsee

Startpunkt: Gunzenhausen

Gunzenhausen Schwierigkeitsgrad: leicht

leicht Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Länge: 13 Kilometer

13 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 76 Meter

Um den Altmühlsee herum führt ein befestigter Radweg der so gut wie keine Steigungen aufweist und daher ideal für Familien mit kleinen Kindern, als auch für ältere Menschen ist. Aber auch durchtrainierte Radfahrer sollten sich die gemütliche knapp über 13 Kilometer lange Fahrt um den See nicht entgehen lassen. Durch eine einfache Beschilderung und Wegbeschreibung vor Ort lässt sich der Rundweg gut organisieren und einteilen.

#5 - Radtour rund um den Hesselberg

Startpunkt: Wittelshofen

Wittelshofen Schwierigkeitsgrad: mittel bis schwer

mittel bis schwer Dauer: 3 Stunden

3 Stunden Länge: 21 Kilometer

21 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 252 Meter

Entlang des Wahrzeichens der Region, führt ein Rundweg mit einer Länge von circa 21 Kilometern von Wittelshofen über Aufkirchen, Gerolfingen, Röckingen nach Ehingen. Schließlich führt die Tour wieder zurück nach Wittelshofen. Der Berg, der gelegentlich als „höchster Berg der Frankenalb“ bezeichnet wird, ist mit knapp 700 Metern der höchste Berg Mittelfrankens. Die gut ausgebauten Wege und die einfache Beschilderung machen einen Ausflug zum Hesselberg zum angenehmen Tagesausflug für alle Fahrradfreunde.

#6 - Radweg um die Mühlen im Rothtal

Startpunkt: Marktplatz Roth

Marktplatz Roth Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Dauer: 3 Stunden

3 Stunden Länge: 25 Kilometer

25 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 70 Meter

Die leicht zu befahrene Rundstrecke führt sie durch das landschaftlich reizvolle Rothtal, vorbei an idyllischen Mühlen, mit Abstecher zum Freizeit-Eldorado Rothsee. Das Flüsschen Roth leitet Sie wie ein "blauer Faden" zu den zahlreichen idyllischen Mühlen, die sich schon vor Jahrhunderten in seinem Flusstal angesiedelt haben. Neben den Mühlen im Rothtal verbindet die Rundtour die beiden Städte Roth und Hilpoltstein. Spannende Typisch fränkische Fachwerkhäuser, imposante Bauten - wie das Schloss Ratibor in Roth oder die Burgruine in Hilpoltstein machen den Rundweg zu einem spannenden Ausflug für die ganze Familie.

#7 - Unterwegs im Spalter Hügelland

Startpunkt: Georgensgmünd

Georgensgmünd Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll

anspruchsvoll Dauer: 3,5 Stunden

3,5 Stunden Länge: 35 Kilometer

35 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 507

Der Rundweg bietet eine abwechslungsreiche Tour durchs Spalter Hügelland. Sie führt entlang sehenswerter Schluchten und Naturdenkmäler, vorbei an Burgen und Befestigungsanlagen. Es beeindruckt die Natur, wunderschöne Aussichten auf Hochflächen und schattige Täler, welche zum Verweilen einladen. Geprägt wird die Landschaft von dunklen Nadel-, hellen Misch- und lichten Kiefernwäldern.

Die Outdoor- und Urlaubsregion Fränkisches Seenland bietet nicht nur Outdoorlern, Wanderern und Wassersportlern eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, sondern beeindruckt auch mit seinem gepflegten und weitläufigen Radwegenetz. Auf den Radtouren werden auch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Region erkundet: Historische Schlösser, Burgen und Ruinen laden jederzeit zu einer Rast ein. Weitere Informationen rund um die verschiedenen Radwege und Touren finden sie auf der Internetseite des Fränkischen Seenland.

