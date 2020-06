Neun schöne Campingplätze in Franken: Tipps für den nächsten Urlaub

Camping in Franken: Für viele Naturliebhaber dürfte das nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen die bevorzugte Option für den nächsten Urlaub sein. So unterschiedlich die jeweiligen Camperbedürfnisse sind, so unterschiedlich präsentieren sich auch die Campingplätze in der Region. In Franken gibt es für Naturliebhaber genauso interessante Anlagen wie für Städtetouristen, für Senioren genauso attraktive wie für eine Familie mit Kindern. Wir stellen Ihnen neun Campingplätze in Franken vor, die eine Reise wert sind.

Hinweis: Aufgrund der Corona-Krise gelten auf den meisten Stellplätzen zurzeit noch einige Einschränkungen (Stand: 04.06.2020). Eine E-Mail oder ein Anruf kann sicher die Frage klären, welche Regeln auf dem entsprechenden Campingplatz gelten.

Der Campingplatz Fichtelsee

Beginnen wir dort, wo Franken am höchsten ist - im Fichtelgebirge in Oberfranken. Auf 800 Metern Höhe kann man auf dem Campingplatz Fichtelsee. Im Sommer wie im Winter die Mittelgebirgslandschaft genießen. Ob Wandern, Nordic Walking oder Mountainbiking, ob Winterwandern, Langlauf oder Skating, das Freizeitangebot ist riesig.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Fichtelsee

Fichtelseestr. 30

95686 Fichtelberg

Telefon: 09272 801

E-Mail: info@camping-fichtelsee.de

Campinginsel Bamberg-Bug

Ganz anders präsentiert sich die die Campinginsel in Bamberg-Bug. Sie ist idealer Ausgangspunkt für Städtetouristen, die der Welterbestadt Bamberg einen Besuch abstatten wollen. Sicher ein Alleinstellungsmerkmal ist die künstlerische Ausgestaltung der Anlage.

Anfahrt und Kontakt

Campinginsel in Bamberg-Bug

Am Campingplatz 1

96049 Bamberg

Telefon: 0951 56320

E-Mail: buero@campinginsel.de

Campingplatz Bärenschlucht

Der Campingplatz Bärenschlucht liegt in idyllischer Lage zwischen Felsen an der Püttlach bei Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Kletterer geben sich hier ein Stelldichein. Und in der Gaststätte des Platzes dürfen sich Besucher auf Fisch- und Wildspezialitäten freuen.

Anfahrt und Kontakt

Familie Bayer

Campingplatz Bärenschlucht

91278 Pottenstein

Bärenschlucht 1

Telefon: 09243 206

E-Mail: info@baerenschlucht-camping.de

Campen in Unterfranken

Auch Unterfranken verfügt über eine ganze Reihe ausgezeichneter Campingplätze. In der Rhön liegt der Platz Rhöncamping Bischofsheim direkt am Fuße des Kreuzbergs, inmitten eines ausgedehnten Biosphärenreservats. Ideal für Wanderfreunde. Zum Kuren bietet sich dagegen der Campingpark Bad Kissingen an.

Anfahrt und Kontakt

Rhöncamping

Kissinger Str. 53

97653 Bischofsheim in der Rhön

Telefon: 09772 13 50

E-Mail: info@rhoencamping.de

Anfahrt und Kontakt

KNAUS Campingpark Bad Kissingen

Euerdorfer Straße 1

97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971 78513966

E-Mail: badkissingen[at]knauscamp.de



Ideal ist auch die Lage des Camping Karlstadt. Von hier gelangt man in wenigen Schritten in das schmucke historische Zentrum des Städtchens. Für Weinliebhaber geradezu ein Muss - der Campingplatz Escherndorf. Direkt an der Mainschleife gelegen, von Weinbergen gesäumt, kann man per Mainfähre zwischen den Weinorten Escherndorf und Nordheim pendeln.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Karlstadt

Baggertsweg 6

97753 Karlstadt

Telefon: 09353 996107

E-Mail: Kontaktformular

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Escherndorf am Main

Dagmar Sauer-Maier und Kirsten Maier

An der Güß 9A

97332 Volkach-Escherndorf

Telefon: 09381 2889

E-Mail: info@campingplatz-mainschleife.de

Campen in Mittelfranken

In Mittelfranken hat sich die Region um das fränkische Seenland inzwischen mehr und mehr zu einem Anziehungspunkt für Camper entwickelt. Familien mit Kindern und Wassersportbegeisterte kommen hier voll auf ihre Kosten. Zum Beispiel in Plofeld-Langlau auf dem Seecamping Langlau. Idyllisch im Wald in Seenähe liegt in Pleinfeld der Waldcamping Brombach.

Anfahrt und Kontakt

See Camping Langlau

Seestraße 30

91738 Pfofeld - Langlau

Telefon: 09834 96969

Anfahrt und Kontakt

Waldcamping Brombach e.K.

Sportpark 13

91785 Pleinfeld

Telefon: 09144 60 80 90

E-Mail: anfrage@waldcamping-brombach.de

Übrigens: Wer weder über Zelt noch Caravan oder Wohnmobil verfügt - auch kein Problem. Viele Plätze bieten Übernachtungsmöglichkeiten in Mobilheimen oder Appartements an. Sogar in Fässern oder Zirkuswagen kann genächtigt werden. Die Preise sind je nach Anlage und Saison unterschiedlich, aber in der Regel moderat.

Tipp: Sie sind lieber mit dem Wohnmobil unterwegs? Der Urlaub mit dem Wohnmobil ist ein unvergessliches Erlebnis. In Franken gibt es ganz wunderbare Wohnmobilstellplätze. Wir sagen Ihnen, wo.

Campen in Fakten und Zahlen

2873 geöffnete Campingplätze mit über 221 000 Stellplätzen gibt es in Deutschland. Die meisten Plätze befinden sich in Bayern, gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg.



3,32 Milliarden Euro beträgt der Jahresumsatz des Campingtourismus in Deutschland.



42.000 Freizeitfahrzeuge (Reisemobile und Caravans) wurden im ersten Halbjahr 2017 in Deutschland neu zugelassen.



2,3 Millionen Euro kostet das derzeit teuerste Wohnmobil. Es ist zwölf Meter lang und bietet unter anderem eine Sonnenterasse.

