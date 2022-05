Seit 1. Mai 2022 fährt der "Radl-Bus Spessart" durch den Landkreis Aschaffenburg. Dabei handelt es sich um einen Bus, der mit einem Hänger ausgestattet ist, auf dem bis zu 16 Fahrräder transportiert werden können.

Landrat Dr. Alexander Legler überzeugte sich vor kurzem persönlich von dem neuen ÖPNV-Angebot, das von ihm initiiert wurde: "Der Radl-Bus ist ein Angebot an Radfahrerinnen und Radfahrer. Er ist ein Angebot an diejenigen, die gerne im Spessart und in unserem Landkreis unterwegs sind. Er ist ein Beitrag zur Stärkung der Fahrradfreundlichkeit im Landkreis, aber auch des Naherholungswerts und des Tourismus", erklärte er laut Mitteilung des Landratsamtes.

Radl-Bus im Kreis Aschaffenburg: Die wichtigsten Infos im Überblick

Die wichtigsten Informationen rund um den neuen Radl-Bus: