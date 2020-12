So blieb die Entscheidung, die Anlage zu verkaufen oder in größerem Umfang zu investieren. "Daher freue ich mich umso mehr, dass wir nach langer Suche einen Fremdkapitalgeber gefunden haben, welcher mit uns dieses Projekt umsetzen will, und dass die gesamte Familie hinter dem Bauvorhaben steht. Wir möchten ein Highlight für die Besucher der Burg Gößweinstein sowie für die gesamte Fränkische Schweiz schaffen", erläutert der Bauherr.

2013 hatte seine Schwiegermutter Monika Layritz nach dem überraschenden Tod des Burgherrn Freiherr Michael von Sohlern das Erbe der Burg Gößweinstein mit ihren Töchtern Eva Maria Layritz und Janina Pleiner mit allen damaligen Lasten und Pflichten angetreten. "So kamen wir als Bürgerliche von heute auf morgen zu einer Burg", berichtet Pleiner. "Ich hatte den Damen aus wirtschaftlicher Sicht damals davon abgeraten, konnte die emotionale Entscheidung aber voll verstehen und habe diese mitgetragen. Heute bin ich mehr als dankbar über unsere Entscheidung. Ich habe wie Monika Layritz auch meine Passion in diesem Lebensprojekt gefunden", gesteht Pleiner.

Das Erbe

Kurz nach dem Erbe 2013 hat er die Geschäftsführung übernommen, und seither kämpft die gesamte Familie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln um den Erhalt und die Sanierung dieser einmaligen Burganlage. "Da wir alle Vollzeit berufstätig sind, hat uns dies schon so einiges mal an die Belastungsgrenze gebracht", gibt Thomas Pleiner zu. Der Betrieb des kleinen Museums mit Biergarten sowie die Pflege und der Erhalt der Anlage waren oftmals einfach zu viel, um dies nebenbei zu machen. Habe man allerdings einmal die Liebe in der Arbeit gefunden, so sei diese keine Arbeit mehr.

Bauherrn Pleiner findet: "Ein tolleres Gefühl, etwas Wertschöpfendes zu machen, was anderen - den Besuchern - Freude bereitet, lässt alle Anstrengung vergessen." Der einzige Vorteil der Vollzeitbeschäftigung aller Familienmitglieder sei, dass sie alle Einnahmen voll in die Burg reinvestieren können.

Die Anlage befand sich damals in einem sehr renovierungsbedürftigen Zustand. Seither habe man aber trotz der ausbaufähigen Einnahmen sehr viel erreicht. So konnten inzwischen die Eingangsmauer inklusive Treppenanlage und die Dächer saniert, Absturzsicherungen angebracht, der gesamte Außenbereich mit unterem Biergarten neu angelegt und ein Kiosk neu errichtet werden. Installiert wurde auch eine rundum schwenkbare Panoramakamera, eine Denkmalschutzkampagne mit Wein initiiert und der Förderverein Burg Gößweinstein gegründet. "So konnten wir die Grundlage für den heutigen Schritt legen", sagt Pleiner nicht ohne gewissen Stolz.

