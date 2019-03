Naturidyll Haßberge: Schöne Orte im Hügelland entdecken

Die Haßberge befinden sich zwischen Schweinfurt (Unterfranken) und Bamberg (Oberfranken). Ein zentraler Teil der Haßberge gehört zum Naturpark Haßberge und bietet daher vielfältige Möglichkeiten die ausgedehnten Mischwälder und Wanderwege zu erleben und genießen.

Das Besondere dieser Region sind die ungewöhnlich vielen historischen Burg- und Schlossanlagen - über 40 Ruinen sind bis heute gut erhalten werden sogar teilweise noch bewohnt.

1. Burg Altenstein

Die Burgruine thront stolz auf einer 452 Meter hohen Kuppe in Altenstein. Dort oben kann man eine atemberaubende Aussicht über die Haßberge genießen. Bei gutem Wetter ist es sogar möglich einen Blick auf Bamberg zu erhaschen. Die Burg Altenstein und die damals darin lebende Familie von Stein tauchte zum ersten Mal im Jahr 1225 in der Geschichte auf. Seit dem 20. Jahrhundert befindet sich die Burgruine in den Händen des Landkreises Haßberge und steht seitdem für Besucher offen.

2. Schloss Eyrichshof

Das Schloss Eyrichshof liegt ganz in der Nähe von Ebern. Seit dem 14. Jahrhundert ist es im Besitz der Freiherren von Rotenhan und wird auch von eben diesen bewohnt. Bei dem Schloss handelt es sich um ein ehemaliges Wasserschloss mit weitläufiger Anlage. Besonders eindrucksvoll sind die fünf mächtigen Sandsteinblöcke, die durch ein aufwändiges Mauersystem zu einer großen und hohen Burganlage verbunden wurden. Im Sommer finden am Schloss Eyrichshof zahlreiche Veranstaltungen statt.

3. Zeiler Käppele

Wie der Name verraten lässt, befindet sich das Zeiler Käppele auf dem Zeiler Kapellenberg. Von der Stadt Zeil aus führt ein kleiner Wanderweg durch den Wald bis nach oben zur Kapelle. Von dort kann der wunderschöne Blick über die Stadt genossen werden. Bäume, kleine Blumenbeete und Wiesen umsäumen die Kapelle und tragen zur romantischen Atmosphäre bei, die die Wahlfahrtskapelle durch ihren französischen Kathedralen-Baustil ausstrahlt. Hinter der Kapelle ist auch eine kleine Gastwirtschaft, die zum Verweilen bei einem kühlen Bier einlädt.

4. Ellertshäuser See

Der Ellertshäuser See ist ein wunderschöner 33 Hektar großer Stausee umgeben von grünem Waldland zwischen Ebertshausen und Fuchsstadt. Viele Teile des Sees sind zum Baden, Tauchen, Angeln und Segeln freigegeben und laden daher viele Besucher an den Sommertagen ein. Der Rest des großen Sees sind Biotope und gelten als Naturschutzgebiete.

5. Zeilberg

Der Zeilberg befindet sich im Naturpark Haßberge bei Maroldsweisach und ist 463 Meter hoch. Dieser 16 Millionen Jahre alte Berg ist einer der wenigen Vulkane, der noch erkennbar ist. Um den Zeilberg herum befindet sich der Stein-Erlebnispfad, der durch spielerische Art und Weise die Themen Steinbearbeitung und Sinneserfahrungen mit Steinen näher bringt. Der Zeilberg lädt daher besonders Familien ein, da der Pfad sehr besonders gut für Kinder geeignet ist. Entlang des Stein-Erlebnispfad befinden sich immer wieder schöne Aussichtspunkte über die Haßberge und Thüringen.

