Für einen Ausflug bietet sich im Winter ein Besuch im Museum an. Wir schlagen dir eine Auswahl von fränkischen Museen vor, die Kindern und der ganzen Familie Spaß machen.

Für die Winter- und Weihnachtszeit: Szenen der Weihnachtsgeschichte erleben

Im Baunacher Krippenmuseum im ehemaligen Beinhaus herrscht eine besondere Stimmung. Franz Götz © BAMBERG Tourismus & Kongress Service/Frankenbund Baunach/F.Götz +3 Bilder

Passt einfach wunderbar in die Weihnachtszeit: Eine Krippen-Ausstellung kann Groß und Klein begeistern. Für die Kleinen sind die Szenen der Weihnachtsgeschichte und das Entdecken immer neuer Figuren und Tiere faszinierend. Die Großen können sich an künstlerischer und handwerklicher Gestaltung der verschiedenen Krippen erfreuen.

Das Bamberger Krippenmuseum präsentiert dir in seiner Weihnachtsausstellung wieder eine vielfältige Auswahl unterschiedlichster Weihnachtskrippen. Mit dabei ist auch die größte böhmische Glaskrippe der Welt. Du siehst vor allem historische Krippen aus Bamberg und aller Welt. Im dazugehörigen Museumsladen "Zeuch un War" kannst du zudem Krippen kaufen.

Adresse: Bamberger Krippenmuseum, Obere Sandstraße 23, 96049 Bamberg (Parken: Geyerswörth City-Altstadt Tiefgarage, Geyerswörthstraße 5A. Bushaltestelle: Domplatz, Linie 910 und 916)

Bamberger Krippenmuseum, Obere Sandstraße 23, 96049 Bamberg (Parken: Geyerswörth City-Altstadt Tiefgarage, Geyerswörthstraße 5A. Bushaltestelle: Domplatz, Linie 910 und 916) Preise: Eintritt 6,00 Euro / Ermäßigt 5,00 Euro, Kinder bis 5 Jahre frei

Auch im Baunacher Krippenmuseum im Landkreis Bamberg erwartet dich eine große Sammlung von Krippendarstellungen. Der Würzburger Domkapitular und Kunstreferent Jürgen Lenssen stiftete sie dem neuen Museum. Du findest diese Sammlung im ehemaligen Beinhaus (Karner) hinter der Baunacher Pfarrkirche. Die Krippen aus Holz und Stein, Metall und Glas, Stoff oder Altmetall stammen aus allen Erdteilen. Die Exponate der Ausstellung werden immer wieder ausgewechselt. So kannst du bei mehrmaligem Besuch immer wieder neue Krippen bewundern.

Adresse : Marktplatz 12, 96148 Baunach (Kostenlos Parken am Altstadtparkplatz. Vom Bahnhof Baunach ca. 10 Minuten zu Fuß zum Museum)

: Marktplatz 12, 96148 Baunach (Kostenlos Parken am Altstadtparkplatz. Vom Bahnhof Baunach ca. 10 Minuten zu Fuß zum Museum) Preise: Eintritt: 2,50 Euro / Ermäßigt 1,50 Euro

Wissenswertes über Weihnachtsbräuche und Traditionen

Was könnte weihnachtlicher sein, als der Besuch in einem Weihnachtsmuseum? Inmitten der historischen Altstadt von Rothenburg ob der Tauber findest du das deutsche Weihnachtsmuseum. Es zeigt Spannendes und Wissenswertes rund um Weihnachten. Du erfährst beispielsweise, seit wann es Adventskalender und Adventskränze gibt oder was der Unterschied zwischen Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann ist. Regionale Traditionen und Handwerke wie Glasbläserei und Holzschnitzerei werden gezeigt.

Fotostopp: Vor dem Eingang zum Weihnachtsdorf in Rothenburg erwartet dich der weihnachtliche Oldtimerbus. CC0 / Pixabay / maxmann +3 Bilder

Bewundere unzählige historische und aktuelle Weihnachtsdekorationen wie Christbaumkugeln, Nussknacker, erzgebirgische Weihnachtspyramiden und Räuchermännchen, Christbaumständer, Weihnachtspostkarten, Papierkrippen, Christbäumchen aus Federn und Papier, Christbaumbeleuchtungen und noch mehr. Wer dann noch nicht genug hat, findet im darunter liegenden Weihnachtsladen von Käthe Wohlfahrt ganzjährig ein glitzerndes Weihnachtsland.

Adresse: Herrngasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber (Parken: P4Galgentor, vorm Würzburger Tor 6. Vom Bahnhof Rothenburg ca. 15 Minuten zu Fuß)

Herrngasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber (Parken: P4Galgentor, vorm Würzburger Tor 6. Vom Bahnhof Rothenburg ca. 15 Minuten zu Fuß) Preise: Erwachsene 5,00 Euro / Ermäßigt 4,00 Euro, Kinder (6 bis 11 Jahre) 2,00 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene mit Kindern unter 14 Jahren) 11,00 Euro

Auch im Historischen Weihnachtsmuseum in Neustadt bei Coburg dreht sich alles um Geschichte und Tradition von Advent und Weihnachten. Jedes Jahr zwischen September und Januar gibt es hier antiken Weihnachtsschmuck, Christbaumständer, Krippen und Drehpyramiden zu sehen. Überraschen wird dich vielleicht so mancher historische Christbaumschmuck aus Watte, Papier und leonischen Drähten. Im Mittelpunkt des Museums steht aber gläserner Baumschmuck aus den letzten zwei Jahrhunderten.

Dabei wird auch die Entwicklung der Glasbläserei gezeigt. Du siehst historische Formen und Werkzeuge des Glasbläserhandwerks. Verpasse nicht, einen Blick in den amerikanischen "Livingroom" zu werfen, wo Santa Claus gerade durch den Kamin verschwindet. Modernen Christbaumschmuck und Weihnachtszubehör aller Art kannst du auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche in der alten Weihnachtsfabrik kaufen. Ein Café zur Stärkung findest du hier auch.

Adresse: Alte Weihnachtsfabrik mit Historischem Weihnachtsmuseum, Sternenweg 2, 96465 Neustadt bei Coburg

Alte Weihnachtsfabrik mit Historischem Weihnachtsmuseum, Sternenweg 2, 96465 Neustadt bei Coburg Preise: Erwachsene 6,00 Euro / ermäßigt 5,00 Euro, Kinder (bis 16 Jahre) 4,00 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern) 12,00 Euro

Spielsachen einst und heute

Eine schöne Idee für einen Familienausflug ist der Besuch eines Spielzeugmuseums. Erwachsene schwelgen dabei in Kindheitserinnerungen und können dem Nachwuchs zeigen, was einmal ihr Lieblingsspielzeug war.

Auch die Hausfassade des Nürnberger Spielzeugmuseums ist verspielt. CC0 / Pixabay / Efraimstochter +3 Bilder

Einst gab es in Nürnberg unzählige Spielzeugfirmen: Holzspielzeug, Zinnfiguren, Puppenküchen, Kaufläden und vor allem Blechspielzeug wurden hier hergestellt. Heute ist Nürnberg Sitz der weltweit größten Internationalen Spielwarenmesse. Das Nürnberger Spielzeugmuseum zeigt auf 1400 Quadratmetern historisches und modernes Spielzeug. Im Museum steht auch eine ungewöhnliche Modelleisenbahnanlage: Sie zeigt den Bahnhof "Omaha Union Station" der 1940er Jahre im US-Bundesstaat Nebraska.

Adresse: Spielzeugmuseum (Museum Lydia Bayer), Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg (Parkhaus Hauptmarkt, Augustinerstraße 4. Straßenbahnlinie 4: Haltestelle Hallertor, Buslinie 36: Haltestelle Weintraubengasse, U1/ U11: Haltestelle Lorenzkirche)

Spielzeugmuseum (Museum Lydia Bayer), Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg (Parkhaus Hauptmarkt, Augustinerstraße 4. Straßenbahnlinie 4: Haltestelle Hallertor, Buslinie 36: Haltestelle Weintraubengasse, U1/ U11: Haltestelle Lorenzkirche) Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 10:00 bis 17:00 Uhr, Samstag und Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag bis Freitag: 10:00 bis 17:00 Uhr, Samstag und Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr Preise: Erwachsene 6,00 Euro / Ermäßigt 1,50 Euro. Verschiedene Gruppen- und Familienkarten erhältlich.

Donald Duck in Entenhausen besuchen

Ein ganz besonderes Museum und für große und kleine Comicfans spannend: das Erika-Fuchs-Haus - Deutschlands erstes Comicmuseum in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof.

1951 erschien das erste deutschsprachige Micky-Maus-Magazin. Den großen Erfolg in Deutschland verdanken die Hefte großteils ihrer Übersetzerin: Erika Fuchs (1906 bis 2005), eigentlich Kunsthistorikerin, übersetzte bis 1988 die Geschichten aus Entenhausen. Sie übertrug die Dialoge sehr frei und stellte die Enten in den Mittelpunkt der Geschichten. Dagobert, Donald und all die anderen bekamen gemäß ihrem Charakter jeweils ihre ganz eigene Art zu sprechen. In der Dauerausstellung des Museums erfährst du Comicgeschichten rund um Entenhausen und einiges über Leben und Werk von Erika Fuchs.

Außerdem präsentiert das Museum wechselnde Sonderausstellungen. Aktuell noch bis April 2023 "Die Besten Deutschen Comics – Die Max und Moritz Preisträger*innen 2022". In einer Leseecke kannst du sogar in den preisgekrönten Werken blättern.

Adresse: Erika-Fuchs-Haus. Museum für Comic und Sprachkunst, Bahnhofstraße 12, 95126 Schwarzenbach a. d. Saale (Parkplatz Reiffenberger in der Bahnhofstr. 3, schräg gegenüber vom Museum. Vom Bahnhof Schwarzenbach/Saale ca. 5 Minuten zu Fuß)

Erika-Fuchs-Haus. Museum für Comic und Sprachkunst, Bahnhofstraße 12, 95126 Schwarzenbach a. d. Saale (Parkplatz Reiffenberger in der Bahnhofstr. 3, schräg gegenüber vom Museum. Vom Bahnhof Schwarzenbach/Saale ca. 5 Minuten zu Fuß) Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag bis Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr Preise: Erwachsene 5,00 Euro, Kinder 3,00 Euro. Familienkarte 13,00 Euro, Kleinfamilienkarte 8,00 Euro

Fazit

Ein Museumsbesuch ist sicher eine gute Idee. Ob Krippen- und Weihnachtsmuseen, Spielzeug- oder Comicausstellung - in Franken gibt es viel Spannendes zu entdecken.