Dauerausstellung, Veranstaltungen und Archiv: Fasnachtmuseum in Kitzingen

Ausstellung mit Kaffee und Kuchen im Conditoreimuseum

Im unterfränkischen Kitzingen findest du zwei außergewöhnliche Museen: das Deutsche Fasnachtmuseum und das Conditoreimuseum. Das Fastnachtmuseum präsentiert eine historisch fundierte und unterhaltsame Ausstellung rund um den Karneval. Garantiert nicht nur was für Fasnachtsfans. Im Conditoreimuseum erwartet dich eine Sammlung zur Geschichte und Entwicklung des Konditorei-Handwerks.

Fastnachtmuseum: Alles über die fünfte Jahreszeit

Das Deutsche Fastnachtmuseum in Kitzingen bietet die bedeutendste deutsche Sammlung zum Thema Karneval. Hier machst du eine Reise durch die Geschichte der Narren seit dem Mittelalter. Vielfalt und Sinn der Fastnacht werden in diesem Museum deutlich: Karnevalssitzungen, Umzüge und Faschingsbräuche sind mehr als Konfetti und Verkleiden. Die Fastnacht bot schon immer Gelegenheit, einmal im Jahr aus Ordnung und Hierarchie auszubrechen. Obrigkeit und Kirche duldeten dieses "Ventil zum Dampf ablassen". Für den Rest des Jahres ließ sich die Ordnung umso besser aufrechterhalten. Auch für Faschingsmuffel ist die Ausstellung daher interessant: Du erfährst einiges über die historische und politische Bedeutung des Karnevals. Und du lernst regionale Bräuche und Traditionen kennen.

Das 1963 gegründete Museum wurde 2013 umgebaut, erweitert und neu eröffnet. Die verschiedenen Sammlungen des Museums wachsen ständig weiter. Seit 1980 sitzt hier auch das Zentralarchiv der Deutschen Fastnacht. So ist Kitzingen heute ein Zentrum der Fastnachtforschung in Deutschland.

In der Dauerausstellung erlebst du auf über 400 Quadratmetern Fasching, Fastnacht, Karneval weltweit. Du begegnest Narrengestalten, wilden Männern und Hexen, historischen Masken, Figuren der Commedia dell’Arte, barocken Kostümen, Orden und prächtigen Narrenzeptern. Du erfährst, was es mit dem "Elferrat" auf sich hat und was die Zahl 11 im Karneval bedeutet. Dazu gibt es jährlich ein bis zwei Sonderausstellungen. Verschiedene Veranstaltungen wie Führungen, Lesungen oder beispielsweise eine Weinprobe ergänzen das Programm.

Virtuelles Narrentheater

Hier kannst du einen Blick in die Dauerausstellung des Deutschen Fasnachtmuseums werfen. R. Grunert-Held, Pressematerial Deutsches Fasnachtmuseum Kitzingen +2 Bilder

Kinder können sich verkleiden oder mit einem Quiz das Museum erkunden. Die Ausstellung ist recht modern gestaltet. So ist auch digital einiges geboten: verschiedene Mitmach-Stationen und der TING-Hörstift als ungewöhnlicher Audioguide erwarten dich. Einer der Höhepunkte ist das Virtuelle Narrentheater. In dieser überraschenden Multimediashow werden zwölf historische Fastnachtsfiguren lebendig. Sie erzählen ihre Geschichte und zeigen dir regionale Bräuche.

An jedem 1. Sonntag im Monat findet um 15 Uhr eine kostenlose öffentliche Führung statt. Treffpunkt dafür ist an der Kasse. Du kannst übrigens auch mit bis zu 50 Personen im Museum feiern: Der historische Gewölbekeller "Wolfshöhle" mit kleiner Bühne wird vermietet. Auch Kindergeburtstage mit Führung, Masken basteln oder anderen Programmbausteinen bietet das Museum an.

So ist das Deutsche Fastnachtmuseum ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie. Das Museum liegt zentral in der Stadt. Vom Bahnhof gehst du zu Fuß etwa 10 Minuten. Ebenso vom kostenfreien Parkplatz Bleichwasen am anderen Mainufer.

Adresse: Deutsches Fastnachtmuseum, Luitpoldstraße 4 97318 Kitzingen

Deutsches Fastnachtmuseum, Luitpoldstraße 4 97318 Kitzingen Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag 13.00 bis 17.00

: Dienstag bis Sonntag 13.00 bis 17.00 An Feiertagen ( außer Rosenmontag! ), Karfreitag und in den Weihnachtsferien ist geschlossen

( ), Karfreitag und in den Weihnachtsferien ist Alle Ausstellungsräume sind barrierefrei

Eintrittspreise: Erwachsene € 5,55, ermäßigt € 4,44, Familienkarte € 11,11

Konditorei-Handwerk im historischen Fachwerkhaus

Gehst du über den Kitzinger Marktplatz, fällt dir vielleicht das wunderschöne dreistöckige Poganietz-Haus mit rötlich-braunem Zierfachwerk auf. Es ist eines der ältesten Bürgerhäuser der Stadt und wurde 1556 gebaut. Das Haus gehört seit 1892 der Familie Schmitt-Poganietz. Seit 1722 war hier eine Lebkuchen-Bäckerei, die viele Jahrzehnte bestand. 1831 eröffnete Philip Grohs im Haus die erste Konditorei Kitzingens, die bis 1937 von wechselnden Eigentümern betrieben wurde. Im Erdgeschoss des Baudenkmals ist heute eine Filiale der Rösner Backstube GmbH. Im zweiten und dritten Obergeschoss kannst du das private Conditoreimuseum Kitzingen besuchen. Die restaurierten ehemaligen Wohnräume mit Stuckdecken und schönen Holzböden schaffen eine ganz besondere Atmosphäre.

Die meisten Ausstellungsstücke stammen aus dem Haus selbst. So lagerten die Besitztümer früherer Lebküchner und Konditoren lange in Kisten auf dem Dachboden, bis sie in den 1980er Jahren schließlich wiederentdeckt und wissenschaftlich untersucht wurden. Sie waren der Anfangsbestand des 1996 eröffneten Conditoreimuseums. Später wurden Sammlungen und Inventare aus ganz Deutschland dazu gekauft. Heute besteht die Sammlung aus über 3200 Stücken, von denen nur ein Teil gezeigt werden kann.

Du siehst im Museum Ausstattung und Rezepte, die für die Herstellung von süßem Gebäck notwendig waren. Ein Großteil der Ausstellungsstücke stammt aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Überregional bekannt ist die umfangreiche Sammlung von wertvollen Holzmodeln aus dem 18. Jahrhundert. Diese Holzformen dienten zur Herstellung von Bildgebäck wie Lebkuchen, Spekulatius, Printen oder Springerle. Außerdem findest du beispielsweise verschiedenste Backformen aus Zinn, Kupfer oder Ton.

Kostproben der süßen Kunst genießen

Im ersten Obergeschoss des Poganietz-Hauses erwartet dich ein gemütliches Café im Wiener Stil. Hier kannst du deinen Museumsbesuch mit Kaffee und Gebäck ausklingen lassen.

Vom Bahnhof Kitzingen bist du in etwa 10 Minuten zu Fuß beim Museum. Das Museum ist nicht barrierefrei, es gibt zahlreiche enge Treppen. Führungen durch das Museum gibt es nur für Gruppen (ab 10 Personen). Buchung und empfohlene Voranmeldung für Gruppen über die Kitzinger Touristeninformation.

Adresse: Conditoreimuseum Kitzingen, Marktstrasse 26 / Kaiserstrasse 11, 97318 Kitzingen

Conditoreimuseum Kitzingen, Marktstrasse 26 / Kaiserstrasse 11, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00, Samstag und Sonntag 8:00 bis 17:00

: Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00, Samstag und Sonntag 8:00 bis 17:00 Eintrittspreise : Erwachsene € 1,50, Kinder € 1,00

: Erwachsene Kinder Kostenlos Parken: Parkplatz Bleichwasen oder Kitzinger Bahnhof.

Fazit

Beide Museen liegen im Zentrum Kitzingens. Das Conditoreimuseum ist zu Fuß etwa 3 Minuten vom Fastnachtsmuseum entfernt. Du könntest bei einem Tagesausflug in der Stadt also bequem beide Museen besuchen.

Für Familien mit Kindern eignet sich das Fastnachtsmuseum sicher besser. Denn es bietet auch Interaktives, Multimedia und Erlebnisse speziell für Kinder.

Genießt du Süßes besonders und bist an Backen und historischem Handwerk interessiert? Dann ist das Conditoreimuseum ideal für dich. Hier ist auch die besondere Stimmung im Renaissance-Fachwerkhaus Teil des Erlebnisses.