Lost Places in Franken: Ein schaurig-schöner Reiseführer zu dunklen Orten

Das Gut Hummendorf bei Untersteinach betitelt der Autor als "Balthasar Neumanns Albtraum", denn der berühmte Baumeister, auf dessen Konto die Würzburger Residenz sowie die Wallfahrtskirchen Gößweinstein und Vierzehnheiligen gehen, wirkte auch am Bau des Ritterguts Hummendorf mit - "dessen heutiger Zustand dürfte ihm nicht gefallen", schreibt der Autor.

Seine Klage scheint erhört worden zu sein, das Gut wird inzwischen renoviert. "Sehr zu meiner Freude", kommentiert Grimmler.

"Natur und Verfall"

Grimmler ist in Kulmbach geboren und in Stadtsteinach aufgewachsen. Dort war er während seiner Schulzeit im Museum tätig, ehe er Germanistik, Anglistik und Amerikanistik in Konstanz und Wien studierte. Heute lebt er am Bodensee, hat aber den Bezug zu seiner Heimat nie verloren. "In Stadtsteinach bin ich weiterhin oft und regelmäßig", bestätigt er. Sein Heimatort findet regelmäßig in seinen Büchern mit fränkischem Schwerpunkt Erwähnung, "schließlich liegt mir meine Heimatstadt sehr am Herzen - und sie ist vielleicht nicht der Nabel der Welt, aber hat doch viel zu bieten", erklärt Grimmler. Auch in "Lost & Dark Places"* kommt das Steinachtal in einem ganzen Kapitel zur Geltung. Es trägt den Titel "Natur und Verfall".

Benedikt Grimmler veröffentlichte bisher Reiseführer und Bücher zu historischen Themen. "Das Interesse an verlorenen und dunklen Orten kommt wohl von einem gewissen Hang zum Morbiden, der sich einerseits aus der Liebe zu Gruselgeschichten und Sagen, andererseits aus einem schon immer vorhandenen Interesse an Ruinen aller Art speist", erklärt er, der aus diesem Grund die Burgruine Nordeck früher wie heute als Ausflugsziel schätzt.

