Lasertag Würzburg: Moderne Version von Räuber und Gendarm in futuristischer Umgebung

Das Lasertag Würzburg bietet die Möglichkeit alte Kindheitserinnerung des Spiels Räuber und Gendarm in eine moderne Variante wieder aufleben zu lassen. Dabei gehen die Spieler auf Punktejagd in einem actionreichen Wettkampf mit Freunden oder anderen Mitspielern. Die futuristische Umgebung mit verschiedenen Hindernissen und abstrakten Phaserdesigns sorgen für eine besondere Spielatmosphäre.

Angebot des Lasertag Würzburg

Neben den normalen Einzelspielen bietet das LaserTag in Würzburg montags, samstags und sonntags ein All You Can Tag an, an dem 240 Minuten am Stück gespielt werden kann.

Wer möchte, kann auf Anfrage auch Kindergeburtstage oder Junggesellinnenabschiede im LaserTag Würzburg feiern.