Lasertag, Ninja Warrior, Grillboot & Co. - 9 Ausflugstipps für Abenteuerlustige in Franken

Ausflugstipps in Franken: Sport und Spiel



Ausflugstipps in Franken: Festivals



Ausflugstipps in Franken: Unterhaltung und Kulinarisches



Spaß haben und neue Dinge ausprobieren - nicht selten sind die Erwachsenen die größten Kindsköpfe. Schließlich soll man das Leben ja auch genieß en! Dafür gibt es in Franken viele Gelegenheiten: die Extremhindernishalle "Warrior's Luck", Freizeitparks, Krimidinner, Musikfestivals oder einfach mit dem Grillboot auf dem Main entspannen - Langeweile gibt's da keine. Das sind unsere 9 Ausflugstipps für Abenteuerbegeisterte in Franken.Live Escape Games sind ein einzigartiges Erlebnis f ür Ausflüge mit Freunden, der Familie oder Arbeitskollegen. Sie haben ihren Ursprung in Computerspielen, die in die Realität übertragen wurden. In einem Raum wird ein fiktives Szenario nachgebaut. Nachdem sich die Tür geschlossen hat, beginnt der Countdown. Innerhalb von 60 Minuten müssen alle Geheimnisse in der Umgebung gelöst werden, um die Mission des jeweiligen Raumes zu erfüllen. Bei ExitGames in Würzburg gibt es drei unterschiedliche Escape Rooms : "Dr. Mendulas Maschine" ist die täuschend echte Kulisse eines Bergwerks. Im Room "Secret Service" wird man zum Geheimagenten und bei "Oma Uschis Erbe" gilt es, einen Schatz zu finden.Achterbahnen, Wasserattraktionen, Shows, Tier-Freigehege und vieles mehr sind auf dem über 400.000 Quadratmeter großen Gelände des Freizeitparks angesiedelt. Doch nicht nur Adrenalin-Junkies kommen im Freizeitland Geiselwind auf ihre Kosten. Knurrt nach den vielen aufregenden Abenteuern dann der Magen, kann in der Crazy-Kraken Taverne geschlemmt werden. Zünftig bayerische Oktoberfest-Atmosphäre herrscht im festlich geschmückten Bierzelt Bavaria.Ans Limit gehen und sich den Ängsten stellen: Im DAV Kletterzentrum kann man sich austoben und Neues ausprobieren. Über 1.600 Quadratmeter, 200 verschiedene Routen, 14 Meter Wandhöhe, eine Außenkletterwand und diverse Schwierigkeitsgrade bieten vielfältigen Kletterspaß. Alternativ zum klassischen Klettern kann man sich auch beim sogenannten Bouldern austoben, das ist Klettern ohne Seil und auf Absprunghöhe.Inspiriert durch Fernsehformate wie beispielsweise "Ninja Warrior Germany" entstand in Erlangen eine Trainingshalle, in der sich jeder an vielseitigen Hindernissen ausprobieren darf. Im Ninja Training wird mit Hilfe der Trainer vor Ort gezielt an den einzelnen Hindernissen gearbeitet. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kommen auf dem 1200 Quadratmeter großen Areal auf ihre Kosten. Da der Hindernisparkour regelmäßig variiert, sind immer neue Herausforderungen zu bewältigen. Zusätzlich zum Warrior's Luck werden außerdem Fitnesskurse und trainingsergänzende Ernährungsberatung angeboten.Lasertag ist Indoor-Funsport und sorgt für Nervenkitzel, Taktik, Action und Teamplay. Ziel von Lasertag ist, mit Hilfe des sogenannten Phasers die Sensoren auf der Weste der Gegenspieler oder der gegnerischen Lasertag-Basis zu treffen - absolut ungefährlich, keine blauen Flecken, keine Schmerzen.Gespielt wird in einer abgedunkelten Arena. Dort warten verschiedene Hindernisse. Dank UV-Licht leuchten die Hindernisse in verschiedenen Farben. Perfektioniert wird das Lasertag-Erlebnis durch Lichteffekte, Nebel und Musik.Vom 19.07.-22.07.2018 findet Süddeutschlands größtes OpenAir Festival für elektronische Musik statt. Die Musikrichtungen auf den mittlerweile sechs Bühnen verteilen sich über verschiedene Genres: EDM, House, Hardstyle, Techno und Hardtechno, sowie Goa. Auf der angrenzenden Camping-Area finden alle Besucher neben einem Supermarkt auch Schlafmöglichkeiten, einen Badeweiher, ein Volleyballfeld, eine Kirche und weitere Freizeitaktivitäten.Elektronische Musik unter freiem Himmel und die Aussicht auf entspannte Stunden am Dutzendteich in Nürnberg: Das Sommerliebe-Festival lädt zum Tanzen ein, wenn nationale und internationale Künstler der elektronischen Musikszene auflegen. Am 28.07.2018 von 12 Uhr bis 23 Uhr haben Tanzwütige die Möglichkeit, das Festival zu besuchen.Mit den BBQ-Donuts ist es möglich, Würzburg mit seiner traumhaften Kulisse, wie der Festung Marienberg, dem Käppele und der Steinburg, aus einer einzigartigen Perspektive zu genießen und zu erleben. Die Kombination aus Sonne, Wasser, Musik und leckerem BBQ macht aus diesem Besuch etwas ganz Besonderes.Wer Leidenschaft für spannende Krimis und gutes Essen hegt, ist beim Krimi-Dinner genau an der richtigen Adresse. Den Alltag hinter sich lassen und einen Streifzug durch die regionale Küche genießen umrahmt von einem packenden Kriminaltheater: Ein Fall für Genießer! Es besteht die Wahl zwischen vielen verschiedenen Krimidinner Formaten. Die Bandbreite reicht vom improvisierten Krimi bis hin zum inszenierten Theaterstück mit verzwicktem Mordfall.