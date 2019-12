In Marktzeuln toben die Spieler mit Laserpistolen und Westen in verschiedenen Teams. Wer am Ende gewinnt, entscheidet sich auf zwei Ebenen, in einem der drei Räume.

Vor den 15 Minuten Spielzeit werden die Spieler eingewiesen, bevor es in die Arena geht. Nach intensivem Schusswechsel werden die Scorecards ausgegeben. Im Neonlicht müssen die Spieler alles geben um am Ende siegreich aus der Halle zu gehen.

: Einzelspiel ab 8 Euro Dreier-Ticket für 21 Euro Öffnungszeiten :

: Montag bis Donnerstag: 15 - 22 Uhr Freitag: 15 - 24 Uhr Samstag: 10 - 24 Uhr Sonntag: 10 - 23 Uhr Telefon : 9574 / 654403

: 9574 / 654403 E-Mail : info@actionarena.de

: info@actionarena.de Adresse : Spitzbergweg 4, 96275 Marktzeuln

: Spitzbergweg 4, 96275 Marktzeuln Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Laser Arena