Lasertag in Bamberg: Action und Abenteuer in einer Dschungelruine

Die Lasertag-Arena in Bamberg erstreckt sich auf 400 m² Fläche in Dschungelruinen-Optik, in der bis zu 12 Spieler gleichzeitig antreten können. Die verschiedenen Hindernisse in der Arena erhöhen dabei den Spaßfaktor.

Die gemütliche Lounge der Lasertag-Arena in Bamberg bietet die Möglichkeit zwischen den 15-minütigen Spielrunden durchzuatmen und neue Energie zu tanken.

Wir haben das Lasertag in Bamberg auf die Probe gestellt, lesen Sie hier die Eindrucke des gehypten Team-Spiels.

Angebot des Lasertags in Bamberg

Wer das Lasertag in Bamberg besucht hat die Qual der Wahl. Denn es kann zwischen neun unterschiedlichen Spielmodi gewählt werden. Darunter sind zum Beispiel "Jeder gegen Jeden", "Team friendly fire" oder "Capture the flag".

Jeder Spieler wird zu Beginn des Spiels mit hochwertigen Phaser, sowie bequemen Westen ausgerüstet und erhält eine kurze Spieleinführung.