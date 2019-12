Lasertag bei Würzburg: Zombie-Action mit Laserspektakel

Reaktion, Aktion, Konzentration - Lasertag fordert mentale und körperliche Leistung von den Spielern. Um zu gewinnen, sollten die gut zielen können. Eine Strategie schadet auch nicht. Nervenkitzel und Spaß stehen an vorderster Front.

Informationen zu Infra-Red Game in Unterpleichfeld

In der 1400 Quadratmeter großen Halle sorgen zwei Spielwelten für actionreiche Matches. Spieler ab 16 Jahren können hier ihre Fitness, Strategie und Zielgenauigkeit auf die Probe stellen. In Unterpleichfeld wählen die Spieler zwischen Death Match, Zombie War, Domination und vielen weiteren Arten. Ausschau halten sollten Interessierte auch nach Special Events wie an Halloween.