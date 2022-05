Camping, Glamping, Übernachtungsmöglichkeiten

Der Altmühltalradweg

Wandern und Klettern im Naturpark Altmühltal

Auf dem Wasser

Fossiliensuche

Das Altmühltal zieht sich von der Altmühlquelle auf der Frankenhöhe bis nach Kelheim an der Donau in Niederbayern. Die oberen drei Viertel des Tals liegen in Mittelfranken. Ein Stück fließt die Altmühl durch den Landkreis Eichstätt/Oberbayern. Ein kleiner Teil gehört zum Regierungsbezirk Oberpfalz, die Mündung zu Niederbayern.

Vor allem der Abschnitt des Tals zwischen Gunzenhausen und Kelheim ist eine der bekanntesten Ferienregionen in Bayern. Die sehr langsam fließende Altmühl eignet sich bestens für Kanuwanderer. Auch zum Wandern, für Radtouren und zum Klettern hat das Altmühltal einiges zu bieten. Bekannt ist die Gegend für Fossilienfunde im Kalkstein. Der Urvogel Archaeopteryx wurde hier gefunden. Du kannst historische Altstädte und mittelalterliche Burgen und Schlösser besuchen. Ein großer Teil des Altmühltals ist Naturschutzgebiet, der Naturpark Altmühltal.

Hier kannst du übernachten

Familien und Gruppen finden zahlreiche Ferienwohnungen zu erschwinglichen Preisen. Eine ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit in einem mittelalterlichen Stadtturm in Beilngries ist hier beschrieben.

Glamping oder Camping bietet sich im Altmühltal aber besonders an. Du hast die Auswahl aus einer Vielzahl an Glamping-Unterkünften:

Übernachte im Schäferwagen! Das ist unter anderem in Mörnsheim möglich, wo Du Führungen durch den Besuchersteinbruch mitmachen kannst.

Das ist unter anderem in möglich, wo Du Führungen durch den Besuchersteinbruch mitmachen kannst. Schlafe im Fasshotel. Beispielsweise in der Barockstadt Eichstätt , wo du außerdem in vielen schönen Cafés chillen kannst.

Beispielsweise in der , wo du außerdem in vielen schönen chillen kannst. Schlag dein Zelt auf dem Campingplatz auf. Etwa in Riedenburg. Von dort bist du schnell beim Falkenhof Rosenburg, wo du täglich (außer Montag) um 11 Uhr und um 15 Uhr Flugvorführungen erleben kannst.

Natürlich gibt es im Altmühltal auch Gasthöfe, Pensionen und Hotels. Wenn du Lust auf eine gehobenere Übernachtung hast, wäre vielleicht das Parkhotel Altmühltal in Gunzenhausen etwas für dich. Das Hotel bietet neben Wellness auch Arrangements für Radfahrer, Wanderer oder Familien an. Adresse: Zum Schießwasen 15, 91710 Gunzenhausen. Der Altmühltal-Fernradweg führt direkt hier vorbei.

Der Altmühltal-Radweg

Der 166 Kilometer lange Altmühltalradweg durchzieht das ganze Tal. Die Route verbindet Gunzenhausen mit Kelheim an der Donau. Du fährst immer an der Altmühl und dann am Main-Donau-Kanal entlang. Du kannst verschiedene Touren planen, Teilabschnitte oder Abstecher beradeln.

Die gute Ausschilderung und die Streckenführung abseits großer Straßen machen den Radweg zu einer der beliebtesten Radwanderstrecken in Deutschland. In Rankings des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist der Radweg unter den TopTen. Der Tauber-Altmühl-Radweg führt dich dann noch weiter, beispielsweise bis nach Rothenburg ob der Tauber.

Viele Unterkünfte ("Bett und Bike") entlang der Route haben sich auf Radler eingestellt. Sie bieten beispielsweise Fahrradgaragen, Verleih, E-Bike-Ladestationen, Kooperationen mit Fahrradwerkstätten oder Gepäcktransport von Unterkunft zu Unterkunft an. Freizeitbusse mit Fahrradanhängern bringen dich weiter, wenn du nicht mehr kannst oder eine Etappe überspringen willst. Du kannst zu verschiedenen Stationen des Fernwanderradwegs gut mit der Bahn anreisen und dein Fahrrad im Zug mitnehmen.

Wandern und Klettern im Naturpark

Der Kletterfelsen "Burgstein" bei Dollnstein im Altmühltal. CC0 / Pixabay / menita +3 Bilder

Der Altmühltal-Panoramaweg wurde vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Der Fernwanderweg verläuft über 200 Kilometer von Gunzenhausen bis Kelheim. Er ist in 10 unterschiedlich schwere Etappen aufgeteilt, die kürzeste ist 12 Kilometer, die längste 30 Kilometer lang. Von der Hauptroute führen dich Abstecher zu interessanten Halbtages- oder Tagestouren. Du erreichst die Startpunkte verschiedener Etappen gut mit der Bahn oder Bussen.

Unterwegs triffst du auf interessante Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten: Über dem Altmühltal thront die bekannte Ritterburg Prunn. Auf einer Führung kannst du sie erkunden und die grandiose Aussicht über das Tal genießen. Geöffnet ist die Burg im Sommer täglich von 9 bis 18 Uhr, Führungen gibt es zu jeder vollen Stunde. Eintritt 6 Euro pro Person.

Zwischen Solnhofen und Eßlingen schau dir unbedingt die Felsformation „Zwölf Apostel“ an. Diese Felstürme aus der Jurazeit zählen zu Bayerns schönsten Geotopen und sind eines der beliebtesten Fotomotive des Altmühltals. Du kannst in etwa 2 Stunden über verschiedene Rundwege ab Bahnhof Solnhofen zu den Felsen gehen.

Die Felsen nahe dem Ort Dollnstein im unteren Teil des Altmühltales, sind ein Paradies für Kletterer mit Routen in verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Der 45 Meter hohe Fels Burgstein beispielsweise, ist ein beliebter Kletterfelsen. Falls du nicht bis dorthin wandern oder Rad fahren willst, kannst du auch mit dem Auto kommen.

Weitere tolle Wandertouren im Altmühltal findest du auch hier.

Auf dem Wasser

Bootswandern: Das Altmühltal vom Wasser aus erleben. CC0 / Pixabay / menita +3 Bilder

Die Altmühl ist Bayerns langsamster Fluss. Sie eignet sich daher wunderbar zum Bootswandern. Mit Booten, die schmäler als 1,5 Meter sind, also Kajaks, Kanus, Kanadiern oder Ruderbooten kannst du sie befahren. Kommst du unterwegs an Wehre, musst du dein Boot ein Stück tragen, denn die Wehre sind nicht befahrbar. Um Tiere und Pflanzen im Fluss nicht zu schädigen, darf die Altmühl nur bei ausreichend Wasser befahren werden. Informiere dich vorher immer über die Pegelstände. Und natürlich gibt es auch einige Verhaltensregeln zum Naturschutz zu beachten. Planst du eine mehrtägige Tour, kannst du auf Bootsrastplätzen oder Campingplätzen direkt am Wasser übernachten. Weitere Tipps bekommst du auch über die örtlichen Bootsverleiher. Schwimmwesten und Mückenschutz solltest du auf jeden Fall nicht vergessen.

Ab Dietfurt fließt die Altmühl in den Main-Donau-Kanal und dann über Riedenburg nach Kelheim in die Donau. Auf dem Kanal fahren zwischen Kelheim und Riedenburg von Mai bis Oktober Mittwoch, Donnerstag und Freitag Ausflugsschiffe. Bei der Burgenrundfahrt kannst du vom Wasser aus die Burg Prunn bewundern. Auch zum "Tatzelwurm" in Essing, eine der längsten Holzbrücken Europas, gibt es eine Rundfahrt.

Dieser Abstecher vom Altmühltal lohnt sich auch: Den Donaudurchbruch "Weltenburger Enge", mit seinen beeindruckenden Felswänden, bestaunst du am besten bei einer Schifffahrt ab Kelheim bis Kloster Weltenburg. Das Kloster der Benediktinermönche (Asamstraße 32 in Kelheim) verfügt über die angeblich "älteste Klosterbrauerei der Welt". Das Weltenburger Barock Dunkel ist jedenfalls ein wunderbares Bier und der große Biergarten der Klosterschenke einen ausgiebigen Besuch wert. Für Kinder ist das Flussufer vor dem Kloster ein toller Spielplatz.

Archäologiepark Altmühltal

Der Archaeopteryx ist der bedeutendste Fossilien-Fund im Altmühltal. CC0 / Pixabay / fill +3 Bilder

Zur Zeit des Jura war das Altmühltal ein Meer und die heutigen Felsen Korallenriffe. Zahlreiche Urzeittier-Funde im Kalkstein haben die Gegend bekannt gemacht. Die wichtigsten Fossilien-Funde, darunter der Urvogel Archaeopteryx, sind in diesen Museen zu sehen: Dienstag bis Sonntag im Jura-Museum oder im Museum Bergér in Eichstätt, sowie täglich im Museum Solnhofen.

Du kannst dich in Besuchersteinbrüchen auch selbst als Fossiliensucher*in betätigen. Fünf Steinbrüche hast du im Naturpark Altmühltal zur Auswahl: Mörnsheim, Titting, Eichstätt, Schamhaupten. In Solnhofen kannst du den Besuch des Museums mit dem Hobbysteinbruch Solnhofen (Adresse: Frauenberger Weg) kombinieren. Das benötigte Werkzeug kannst du dort ausleihen. Die Wahrscheinlichkeit, mindestens kleine Ammoniten (Verwandte des Tintenfischs mit schneckenähnlichem Aussehen) zu finden, ist relativ hoch. Besonders für Familien mit Kindern ist das ein großes Abenteuer.

Auch spannend für Kinder ist das Dinosaurier Museum Altmühltal. Das Museum in Denkendorf ist Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Buchst du vorab ein Online-Ticket, ersparst du dir lange Wartezeiten beim Einlass. Echte Fossilien, Nachbildungen und jede Menge Informationen über die Saurier und ihre Zeit erwarten dich. Zum Museum gehört ein weitläufiger Dino-Park mit lebensgroßen Sauriern. Außerdem gibt es auch Spielplätze, Gastronomie und Mitmach-Aktionen. Das Museum ist 2 Kilometer von der Autobahn entfernt. Mit dem Bus kannst du vom Hauptbahnhof Ingolstadt aus anreisen.