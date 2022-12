Nürnberg hat viele Veranstaltungs-Highlights zu bieten

Die Kulturlandschaft ist von Konzerten, Comedy, Musicals bis hin zu Vorträgen bunt und vielfältig

Viele Künstler hoffen, dass auch Indoor-Auftritte uneingeschränkt dieses Jahr möglich sind

Dass Nürnberg eine beliebte Stadt für Live-Kultur ist, ist kein Geheimnis. Nicht umsonst findet jährlich mit Rock im Park eines der größten Musikfestivals Deutschlands in der fränkischen Metropole statt. Doch auch abseits der großen Outdoor-Bühnen hat der Raum Nürnberg einiges im Kultur- und Konzertbereich zu bieten. Die diversen Veranstaltungslocations sind quer über die Städteachse Nürnberg-Fürth-Erlangen verteilt. Das dargebotene Programm ist ebenso bunt. Welche aufregenden, spannenden und lustigsten Show-Highlights im kommenden Winter und Frühjahr im Raum Nürnberg stattfinden, lest ihr hier bei inFranken.de.

Flic Flac Nürnberg - Die X-MAS-Show auf dem Volksfestplatz Dutzendteich

Der Kult-Zirkus präsentiert ein bunt gemischtes Programm aus Comedy, waghalsigen Stunts und Gänsehaut-Performances und ist ein Highlight im Nürnberger Kulturkalender. Gleich über drei Wochen, nämlich vom 15.12.2022 - 06.01.2023, gastiert der Zirkus auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich. Wer eine Auszeit von Weihnachtsmarkt, Feiertagsessen oder Abwechslung in den Familienbesuch bringen möchte, ist bei der actiongeladenen und abwechslungsreichen Show genau richtig.

Ort: Volksfestplatz am Dutzendteich, Nürnberg: Bayernstraße 100, 90471 Nürnberg

Datum: 15.12.2022 - 06.01.2023

Uhrzeit: Tagesabhängig (11:00 Uhr, 16:00 Uhr, 20:00 Uhr)

Klüpfel & Kobr - Literaturcomedy am 19.12.2022 im E-Werk, Erlangen

Das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr aus dem Allgäu machen in Erlagen halt, um ihr Weihnachts-Special "Morgen, Klufti wird's was geben" live zu lesen. So viel ist sicher: Die Besucher erwartet definitiv eine alternative Einstimmung zum Weihnachtsfest. Denn wer die Romane von Klüpfel & Kobr* rund um den Heimatkommissar Kluftinger kennt, weiß, dass es sowohl spannend als auch ziemlich skurril zugehen kann. Geschaffen haben die beiden ihre Kultfigur Kluftinger 2003 im Roman "Milchgeld". Es folgten 12 weitere Fälle, in denen Kluftinger durch seinen kauzigen Humor gepaart mit Ermittlungsscharfsinn die Herzen der Leser eroberte. Grund genug, den Allgäuer Heimatkrimi auch auf die große Lesebühne zu bringen. Mit der Weihnachtsgeschichte "Klufti, morgen wird's was geben" lesen Klüpl & Kobr eine Episode aus dem Leben des Kommissars abseits der regulären Kriminalfälle. Das Event wurde vom 20.01.2021 bzw. 12.01.2022 verlegt.

Ort: E-Werk, Erlangen: Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 20:00 Uhr

The Magical Music Of Harry Potter - Live in Concert am 14.02.2023 in der Meistersingerhalle, Nürnberg

Wo in der Regel Werke von Brahms, Mozart oder Beethoven zum Besten gegeben werden, können sich die Zuschauer am 14.02.2023 in der Meistersingerhalle nach Hogsmead, Hogwarts und die magische Welt von Harry Potter versetzen lassen. Auch 12 Jahre nach dem Erscheinen des letzten Harry Potter-Streifens erfreut sich die Saga steter Beliebtheit und ist fest in der aktuellen Kultur verankert. Einen Teil dazu trägt sicher auch die beliebte Filmmusik bei. Ein großes Orchester interpretiert an diesem Abend musikalische Highlights aus acht Harry Potter Filmen live on stage und ermöglicht den Besuchern einen magischen Konzertabend.

Ort: Meistersingerhalle, Nürnberg: Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Der König der Löwen - The music live in concert am 06.03.2022 in der Meistersingerhalle, Nürnberg

Es muss nicht immer der weite Weg ins Stage-Theater nach Hamburg sein, um in die aufregende Welt und die Geschichte um den Löwenjungen Simba einzutauchen. Die Cinema Festival Symphonics erwecken die Musik und damit die Geschichte um das Löwenjungen Simba in der Meistersingerhalle Nürnberg einmal mehr zum Leben. Der Kult-Streifen aus dem Jahr 1994 etablierte sich in den letzten knapp 30 Jahren als feste Konstante in der Kindheit der letzten Generationen und erfreut sich nach wie vor an hoher Beliebtheit bei Jung und Alt. Die Oscar-prämierte Filmmusik von Hans Zimmer und die Filmsongs von Sir Elton John mit zeitlosen Klassikern wie "Can You Feel The Love Tonight" oder "The Circle Of Life" tragen einen maßgeblichen Teil zum Erfolg der Abenteuergeschichte bei. Anders als im weltbekannten Musical steht bei diesem Event die Musik und nicht das Schauspiel im Vordergrund. Dargeboten werden mitreißende Melodien kombiniert mit den zugehörigen Filmszenen, die ein ganz besonderes Konzerterlebnis für die ganze Familie bescheren.

Ort: Meistersingerhalle, Nürnberg: Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg

Datum: 06.03.2022

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Forever Queen - The ultimate Tribute am 28.04.2023 in Röthenbach an der Pegnitz

Während die Originalbesetzung um Brian May und Roger Taylor mit Sänger Adam Lambert um den gesamten Globus tourt und die großen Bühnen dieser Welt bespielt, kommen Queen-Fans auch im Raum Nürnberg auf ihre Kosten. Queenmania - Tribute to Queen lädt am 28.04.2023 in die Karl-Diehl-Halle nach Röthenbach an der Pegnitz ein. Rockfans erwartet ein Abend ganz im Zeichen von Freddie Mercury & Co. Nicht zuletzt das Biopic "Bohemian Rhapsody" aus dem Jahr 2018 hat dazu beigetragen, das Vermächtnis der einzigartigen Band wieder ins aktuelle Kulturverständnis zu integrieren. Grund genug die zeitlosen Hits wie "Radio Gaga", "Crazy Little Thing Called Love" oder "Love Of My Life" gemeinsam mit Queen Mania zu zelebrieren.

Ort: Karl-Diehl-Halle, Röthenbach an der Pegnitz: Werner-von-Siemens-Allee 25, 90552 Röthenbach an der Pegnitz

Datum: 28.04.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

