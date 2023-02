"Titelkämpfe in einer tollen Atmosphäre" - Nürnberg erstmalig Austragungsort für die Deutschen Meisterschaften im Tischtennis

Legendäre Filmmusik, Blues-Rock vom Feinsten und ein Highlight für alle Queen-Fans

vom Feinsten und ein Highlight für alle "Forever Young" und "Total Eclipse of the Heart" - Weltstars und ihre Hits zu Gast in Nürnberg

Nürnberg hat eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft zu bieten, die nicht nur den Einwohnern der fränkischen Metropole tolle Freizeitmöglichkeiten beschert, sondern auch als Kulturmagnet einer ganzen Region fungiert. Das Jahr 2023 hat neben Konzerten internationaler Musikstars auch sportliche Highlights zu bieten. Damit du einen besseren Überblick über das Angebot bekommst, haben wir dir einige Highlights zusammengestellt.

"The Magical Music Of Harry Potter - Live in Concert" am 14.02.2023 in der Meistersingerhalle, Nürnberg

Wo in der Regel eher klassische Werke aufgeführt werden, können sich Harry Potter-Fans am 14.02.2023 in der Meistersingerhalle nach Hogsmead und Hogwarts träumen. Ein großes Orchester interpretiert an diesem Abend musikalische Highlights aus acht Harry Potter Filmen live on stage.

Die beliebte Filmmusik von John Williams trägt einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg des Harry Potter-Universums bei. Auch 12 Jahre nach dem Erscheinen des letzten Harry Potter-Streifens erfreut sich die Saga steter Beliebtheit und ist fest in der aktuellen Popkultur verankert.

Ort: Meistersingerhalle, Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

"Der König der Löwen - The music live in concert" am 06.03.2023 in der Meistersingerhalle, Nürnberg

Es muss nicht immer der weite Weg ins Stage-Theater nach Hamburg sein, um in die aufregende Welt und die Geschichte um den Löwenjungen Simba einzutauchen. Die "Cinema Festival Symphonics" erwecken die Musik und damit die Geschichte um das Löwenjungen Simba in der Meistersingerhalle Nürnberg einmal mehr zum Leben. Anders als im weltbekannten Musical steht bei diesem Event die Musik und nicht das Schauspiel im Vordergrund. Dargeboten werden mitreißende Melodien in Kombination mit den zugehörigen Filmszenen, die ein audiovisuelles Konzerterlebnis für die ganze Familie bescheren.

Der Kult-Streifen aus dem Jahr 1994 etablierte sich in den letzten knapp 30 Jahren als feste Konstante in der Kindheit der letzten Generationen und erfreut sich nach wie vor an hoher Beliebtheit bei Jung und Alt. Die Oscar-prämierte Filmmusik von Hans Zimmer und die Filmsongs von Sir Elton John mit zeitlosen Klassikern wie "Can You Feel The Love Tonight" oder "The Circle Of Life" sind prägend für den Erfolg der Abenteuergeschichte.

Ort: Meistersingerhalle, Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg

Datum: 06.03.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Deutsche Meisterschaften im Tischtennis am 25.03. und 26.03.2023 in der Kia Metropol Arena, Nürnberg

Die 91. Ausgabe der nationalen deutschen Meisterschaften der Damen und Herren im Tischtennis gastiert dieses Jahr das erste Mal in Nürnberg. Knapp 2.700 Zuschauer werden in der Kia Metropol Arena Platz finden und das Turnier der besten Spielerinnen und Spielern Deutschlands verfolgen können.

Für Sabine Winter bei den Damen und Dang Qiu bei den Herren gilt es, ihre jeweiligen Titel zu verteidigen. Durch den Turniermodus, an dem die 32 besten Spielerinnern und Spieler im Einzel- und Doppelmodus teilnehmen, ist sportliche Spannung garantiert. Neben Dauerkarten für das gesamte Wochenende können auch Tagestickets oder sogar Tickets für Abend-Session am Samstag erworben werden.

Ort: Kia Metropol Arena, Dr.-Ingeborg-Bausenwein-Str. 1, 90431 Nürnberg

Datum: 25.03.2023 - 26.03.2023

Uhrzeit: ab 10:00 Uhr

"Forever Queen - Performed by QueenMania" am 28.04.2023 in der Karl-Diehl-Halle, Röthenbach an der Pegnitz

Während die Originalbesetzung um Brian May und Roger Taylor mit Sänger Adam Lambert um den gesamten Globus tourt und die großen Bühnen dieser Welt bespielt, kommen Queen-Fans auch im Raum Nürnberg auf ihre Kosten. Queenmania - Tribute to Queen lädt am 28.04.2023 in die Karl-Diehl-Halle nach Röthenbach an der Pegnitz ein.

Rockfans erwartet ein Abend ganz im Zeichen von Freddie Mercury & Co. Nicht nur zuletzt das Biopic "Bohemian Rhapsody" aus dem Jahr 2018 hat dazu beigetragen, das Vermächtnis der einzigartigen Band wieder ins aktuelle Kulturverständnis zu integrieren. Grund genug, die zeitlosen Hits wie "Radio Gaga", "Crazy Little Thing Called Love" oder "Love Of My Life" gemeinsam mit QueenMania zu zelebrieren.

Ort: Karl-Diehl-Halle, Werner-von-Siemens-Allee 25, 90552 Röthenbach an der Pegnitz

Datum: 28.04.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Joe Bonamassa am 29.04.2023 in der Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg

Eine der begabtesten Musiker des modernen Blues-Rocks gibt sich im Zuge seiner "Europe Spring Tour" am 29.04.2023 in Nürnberg die Ehre. Mit Joe Bonamassa performt ein Musiker, der bekannt ist für extreme technische Raffinesse und Songwriting auf konstant hohem Niveau.

Musikbegeisterte können sich auf sämtliche Songs aus dem schier unendlichen Musikfundus freuen, der in den letzten mehr als 20 Jahren entstanden ist und 15 Studioalben hervorgebracht hat. Sowohl als Solokünstler als auch in Projekten mit der Sängerin Beth Hart oder der Supergroup "Black Country Communion" erreicht der Musiker regelmäßig hohe Platzierungen in den Albumcharts. Der Erfolg gibt ihm recht - ein absolutes Highlight für alle Rock und Blues-Fans.

Ort: Arena Nürnberger Versicherung, Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg

Datum: 29.04.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Alphaville - "40th Anniversary - The Symphonic Tour" am 17.06.2023 in der Meistersingerhalle, Nürnberg

Für das 40-jährige Bandjubiläum haben sich Alphaville etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg übersetzen sie ihre Songs ins Symphonische und begeben sich auf große Tournee durch Teile Europas. Auch die Menschen im Nürnberger Raum dürfen sich auf einen Zwischenstopp freuen.

Als einer der größten deutschen Synth-Pop-Künstler Deutschlands und Schöpfer der 80s Hymnen "Big in Japan", "Sounds like a Melody" und "Forever Young" ist die Münsteraner Band in die Musikgeschichte eingegangen. Dass diese und viele weitere Songs jetzt in einem neuen Gewand präsentiert werden, zeigt die musikalische Finesse um Sänger Marian Golds. So entsteht aus dem typischen Alphaville-Sound und dem großen Klangspektrum des Orchesters ein komplett neues musikalisches Level. Grund genug, diese Zusammenarbeit auch auf physischen Datenträgern festzuhalten.

Ort: Meistersingerhalle, Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg

Datum: 17.06.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Bonnie Tyler live 2023 - 40 Years "Total Eclipse of the Heart" am 10.10.2023 in der Meistersingerhalle, Nürnberg

Mit "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out for a Hero" hat sich der britische Popstar bereits vor Jahrzehnten in die Herzen und Köpfe der Welt gesungen. Jetzt feiert sie das 40-jährige Jubiläum ihres Welthits "Total Eclipse of the Heart" mit einer Tour, für die sie auch einen Auftritt in Nürnberg eingeplant hat.

Die 71-Jährige kann auf zahlreiche Auszeichnungen zurückblicken und ihre Stimme zählt noch immer zu einer der prägnantesten Stimmen der Rock- und Popgeschichte. "Total Eclipse of the Heart" wird an diesem Abend wohl einen exklusiven Platz in der Setlist einnehmen und gemeinsam mit den anderen zahlreichen Hits die Rahmenbedingungen für einen ganz besonderen Konzertabend schaffen.

Ort: Meistersingerhalle, Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

