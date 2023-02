Classic Rock, neue deutsche Härte und Volksmusik - 2023 wird musikalisch abwechslungsreich

Die Stadt Hof fand ihren Weg kürzlich in die Schlagzeilen, als sie von einem Verlag in das nicht ganz so ernst gemeinte Quartett "Die hässlichsten Städte Deutschlands" aufgenommen wurde. Ob da wirklich etwas dran ist, kannst du am besten mit einem Ausflug nach Hof herausfinden. Im Idealfall kombinierst du diesen einfach mit einem Besuch einer der zahlreichen Veranstaltungen, die dieses Jahr in Hof und Umgebung anstehen. Dieser Artikel verrät dir, was alles in der Region Hof geboten ist und wie du an Tickets kommst.

"Take It To The Limit - A Celebration of the Eagles" am 14.02.2023 im Festsaal der Freiheitshalle, Hof

Hits wie "Hotel California", "Take It Easy" oder "Desperado" verschafften den "Eagles" weltweite Bekanntheit, die bis heute anhält. Am 14.02.2023 kannst du in der Freiheitshalle Hof das musikalische Erbe der Kult-Band gemeinsam mit den Musikern von "Take It To The Limit" zelebrieren.

Johnny Brady, Simon Casey, Nigel Connell & The Sheerin Family Band sind irische Musiker, die sich zum Bandprojekt "Take It To The Limit" zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die Hits der "Eagles" zu spielen. Jeder Musiker kann auf eine erfolgreiche Musikkarriere zurückgreifen und trägt so dazu bei, den Sound der Band mit seinen eigenen Nuancen zu perfektionieren.

Ort: Festsaal der Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Olaf Schubert - "Zeit für Rebellen" am 15.05.2023 im Rosenthaltheater, Selb

Ein Pullunder, eine unverwechselbare Frisur und charmanter sächsischer Dialekt machen Olaf Schubert zu dem, was er in der Comedy-Szene ist: Eine absolute Kultfigur. Nur knapp 50 Kilometer von seinem Geburtsort Plauen entfernt, tritt der Comedian mit seinem Programm "Zeit für Rebellen" am 15.05.2023 in Selb auf.

Mitbringen wird er den gewohnt trockenen Humor, die ein oder andere musikalische Nummer oder sogar eine gelegentliche Tanzeinlage. Rahmen gebendes Thema ist rebellisches Verhalten, er selbst bezeichnet sich als sanfter Rebell. Was das genau zu bedeuten hat, erfährst du beim Auftritt von Olaf Schubert in Selb.

Ort: Rosenthaltheater, Hohenberger Straße 9, 95100 Selb

Datum: 15.05.2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

"Wir lieben Schlager" - Schlagernacht mit Kerstin Ott am 09.06.2023 im Parktheater, Plauen

Ein Blick ins benachbarte Bundesland Sachsen lohnt sich für Fans des deutschen Schlagers. In Plauen steigt am 09.06.2023 im Parktheater der Auftakt für die Schlagernacht mit Kerstin Ott, die unter dem Motto "Wir lieben Schlager", an einigen, wenigen Städten Deutschlands stattfindet. Musikalisch unterstützt wird Kerstin Ott von Playa Rouge, Safiya und keinem geringeren als Olaf Henning.

Kerstin Ott hat sich seit ihrem Debüt 2016 und ihrem Hit "Die immer lacht" fest im Schlagerhimmel Deutschlands etabliert, ohne dabei ihren musikalischen Stil aus den Augen zu verlieren. Kein Wunder also, dass sie als musikalischen Haupt-Act durch die Schlagernacht führen darf. Wenn du Lust auf gute Stimmung, deutschen Schlager und eine ausgelassene Feier hast, solltest du dir den 09.06.2023 gut im Kalender markieren.

Ort: Parktheater Plauen, Stadtparkring 11, 08525 Plauen

Datum: 09.06.2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

MDR Musiksommer - "Neue Welten" am 02.07.2023 im Naturtheater, Bad Elster

Auf der Freilichtbühne des Naturtheaters in Bad Elster wartet diesen Sommer ein Highlight auf Liebhaber der klassischen Musik. Aber auch wenn du nicht unbedingt affin mit dieser Musikrichtung bist, lohnt es sich für dich, auf die Musik einzulassen. Die Kombination aus lauem Sommerabend und einzigartiger Kulisse schaffen einen perfekten Rahmen für den MDR Musiksommer.

Das MDR-Sinfonieorchester bietet die bekannte 9. Sinfonie "Aus der Neuen Welt" von Dvořák und "The Lark Ascending" von Vaughan Williams dar. Letzteres Werk ist bekannt für ein Violin-Solo, das die Geigerin Alina Pogostkina spielen wird. Weitere Informationen findest du auf der Website der Veranstaltung.

Ort: Naturtheater, Carl-August-Klingner-Straße 7, 08645 Bad Elster

Datum: 02.07.2023

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Saso Avsenik und seine Oberkrainer - "Komm mit uns nach Oberkrain" am 21.10.2023 im Festaal der Freiheitshalle, Hof

Oberkrain ist eine historische Landschaft in Slowenien und liegt eingerahmt von den Karawanken, den Kamniker Alpen und dem Triglav Nationalpark im Nordwesten des Landes. Hervorgebracht hat die Region außerdem die oberkrainische Volksmusik, die seit 70 Jahren erklingt und Teil der europäischen Musikgeschichte geworden ist. Am 21.10.2023 hast du in Hof die Gelegenheit, die slowenische Kultur dieser Region näher kennenzulernen.

Saso Avsenik führt die musikalische Tradition fort, die sein Großvater Slavko in den 1950er Jahren ins Leben gerufen hat. Unzählige Melodien, wie allen voran "Das Trompetenecho" oder "Auf der Autobahn", haben sich zu Evergreens der volkstümlichen Musik etabliert. Vervollständigt wird die traditionell behaftete Musik durch Sänger Luka Sešek und Sängerin Lucija Selak, die mit ihren Stimmen den Sound der Gruppe perfektionieren.

Ort: Festsaal der Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof

Datum: 21.10.2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Stahlzeit - Weihnachtskonzert am 29.12.2023 im Festsaal der Freiheitshalle, Hof

"Stille Nacht, heilige Nacht" - so friedliche und sanfte Klänge werden die Konzertbesucher von Stahlzeit wohl kaum antreffen, wenn eine der erfolgreichsten Cover-Bands des Exportschlagers Rammstein die Bühne am 29.12.2023 im Festsaal der Freiheitshalle betritt. Stahlzeit versprechen ein authentisches Konzerterlebnis ganz nach dem Vorbild der Neuen Deutschen Härte Band Rammstein. Eine mitreißende Feuer-Show und atemberaubende Pyro-Technik stehen also definitiv auf dem Programm.

Der Rammstein-Klassiker "Engel" hätte zumindest schon einmal Weihnachtsbezug - bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen die Herren um Frontmann "Heli" Reißenweber im Zuge ihres Weihnachtskonzertes in Hof präsentieren. Auch neues Songmaterial aus dem aktuellen Rammstein-Studioalbum "Zeit", das letztes Jahr erschienen ist, wird es zu bestaunen geben. Wer also die Kalorien des Weihnachtsfestessens wieder verbrennen (lassen) möchte, ist beim Weihnachtskonzert von Stahlzeit genau richtig aufgehoben.

Ort: Festsaal der Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof

Datum: 29.12.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

