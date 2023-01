Hommage an eine Popikone und Schlagerhelden lassen in Erinnerung schwelgen

Das Jahr 2023 ist erst wenige Wochen alt und schon geht das Veranstaltungsjahr auf den Bühnen in und um Bamberg in die Vollen. Wenn du neugierig auf Shows, Konzerte und Veranstaltungen ist, solltest du unbedingt Kalender und Stift bereithalten. Comedy-Shows, ein Kellerbesuch der anderen Art und große Open-Airs sind nur einige Highlights, die sich über das Jahr hinweg erstrecken.

"Simply the Best - Die Tina Turner Story" am 13.02.2023 in der Konzert- und Kongresshalle Bamberg

Songs wie "Simply The Best", "Private Dancer" oder "We Don't Need Another Hero" erlangten weltweit Kultstatus und dürften so gut wie jedem bekannt sein. Am 13.02.2023 hast du die Gelegenheit diese noch einmal live zu zelebrieren, wenn die Show "Simply the Best - Die Tina Turner Story" dem musikalischen Erbe der Pop-Ikone Tribut zollt.

Das Konzert ist eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte hin zu Welthits, dem typischen Tina Turner-Sound und Höhen und Tiefen des Musikbusiness. Vor allem die Performance von Dorothea "Coco" Fletcher, die sämtliche gesangliche und optische Eigenschaften von Tina Turner verinnerlicht hat, wirft ihren Schatten voraus und sorgt mit ihrer Performance für hohe Authentizität.

Ort: Joseph-Keilberth-Saal der Konzert- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 Bamberg

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

"NightWash - Comedy Show" am 16.03.2023 im Kulturboden Hallstadt

Die erste Anlaufstelle für deutsche Comedy legt in Hallstadt einen Stopp ein und präsentiert die frischesten Stand-up-Comedians, Newcomer und überraschende Show-Einlagen. Sei dabei, wenn dir aufstrebende Comedians die Witze um die Ohren hauen und voller Ehrgeiz die Stand-up-Szene in Deutschland auf den Kopf stellen möchten.

Das Besondere: Jede Show ist ein Unikat, denn Live-Comedy lebt von Spontanität und von den Reaktionen des Publikums. Felix Lobrecht, Carolin Kebekus, Chris Tall oder Faisal Kawusi sind nur einige Vertreter, die bei NightWash die noch frische Karriere vorantrieben. Mittlerweile zählen sie fest zu den deutschen Comedy-Größen. Vielleicht entdeckst du in Hallstadt den oder die Comedian von morgen.

Ort: Kulturboden Hallstadt, An der Marktscheune 1, 96103 Hallstadt

Datum: 16.03.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

"Die Amigos" am 24.04.2023 in der Konzert- und Kongresshalle Bamberg

Sie gehören zweifelsohne zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland und Österreich: Die Amigos können zahlreiche Nummer-1-Platzierungen in den Albumcharts nachweisen. Die beiden Brüder gehen auch im Jahr 2023 auf Tour und gastieren am 24.04.2023 in Bamberg.

Eigentlich hätte die "Für unsere Freunde-Tour" 2022 die letzte große Tournee der Musiker werden sollen. Die beiden Schlagerstars scheinen aber nach wie vor Freude am Live-Auftritt zu haben und möchten ihren Fans weitere Auftritte nicht verwehren. Gemeinsam mit Sängerin Daniela Alfanito haben die Amigos das Ziel, ihre größten Hits zum Besten zu geben und mit guter Laune die Herzen des Bamberger Publikums höher schlagen zu lassen. Ergänzende Informationen zum Konzert und weiteren Auftritten in Franken liest du hier.

Ort: Joseph-Keilberth-Saal der Konzer- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 Bamberg

Datum: 24.04.2023

Uhrzeit: 18:00 Uhr

"Keller Fetztival" am 27.05.2023 auf dem Wilde Rose Keller Bamberg

Die inzwischen vierte Ausgabe des "Keller Fetztivals" steigt dieses Jahr auf dem Bamberger Wilde Rose Keller. Die Band Kellerkommando ist weiterhin in der Organisation beteiligt und eine der Acts am 27.05.2023. Dazu gesellen sich die fränkische Rockband "Van Schelln" und die Kapelle Bomhard, die Folksmusik aus dem Herzen Frankens zum Besten geben.

Das Kellerbier dürfte an diesem Abend noch ein bisschen besser schmecken, wenn traditionell fränkische Musik im modernen Gewand auf gutgelaunten Blödsinn-Rock und fette fränkische Beats trifft. Nach der Premiere des Winterkellers 2022/2023, zählt das "Keller Fetztival" definitiv zu einem der Highlights auf dem Wilde Rose Keller Bamberg.

Ort: Wilde Rose Keller, Oberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg

Datum: 27.05.2023

Uhrzeit: 17:00 Uhr

"Spider Murphy Gang - Unplugged Akustik Tour" am 23.06.2023 auf dem Marktplatz Hallstadt

Die Schwabinger Band kann mittlerweile auf über 40 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken, ist aber dennoch nicht müde weiter die Bühnen der Republik zu bespielen. So auch am 23.06.2023 in Hallstadt, wenn sie Songs wie "Pfüati Gott Elisabeth", "Schickeria" oder ihren Mega-Hit "Skandal im Sperrbezirk" im akustischen Gewand ohne den gewohnt elektrischen Sound präsentieren.

Nicht nur ihre eigenen Werke stehen auf der Setlist, sondern auch Interpretationen von Elvis, Chuck Berry oder Hank Williams. Es geht also zurück zu den musikalischen Wurzeln der Kult-Band. In der Rock'n'Roll-Besetzung nehmen die Musiker um Frontmann Günter Sigl das Publikum auf eine Reise voller Bandgeschichte, unterhaltsamer Anekdoten und Musikgeschichte.

Ort: Marktplatz, 96103 Hallstadt

Datum: 23.06.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

"Seiler und Speer - Live am 2023" am 26.07.2023 auf Schloss Eyrichshof in Ebern-Eyrichshof

Das Konzert der Austropop-Stars Seiler und Speer bildet 2023 einen der Höhepunkte des jährlich stattfindenden Rösler Open Airs auf Schloss Eyrichshof bei Ebern. Seit ihrem Debütalbum "Ham kummst", das 2015 gleich mehrere Hits wie die namensgebende Single oder "Soits lebn" hervorbrachte, haben sich die beiden Musiker fest in der Musikszene Österreichs verankert. Nach der Grundsteinlegung der erfolgreichen Karriere, bespielen Seiler und Speer seither die Bühnen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz.

Nach nunmehr drei Alben steht der nächste Langspieler in den Startlöchern, denn im November 2022 veröffentlichten die beiden Österreicher ihre neue Single "Waun da Wind geht". Diese wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit neben bekannten Hits auch auf die Setlist für das Konzert auf Schloss Eyrichshof schaffen. In malerischer Kulisse und im Charme des Schlossehofes könnte das Konzert zu einem ganz besonderen Highlight für Fans der Band werden.

Ort: Schlosshof, Schloss Eyrichshof, 96106 Ebern-Eyrichshof

Datum: 26.07.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

"Revolverheld - Live 2023" am 28.07.2023 auf Schloss Eyrichshof in Ebern-Eyrichshof

Über eine Million verkaufte Alben, mehrere Gold-, Platin- und Doppelplatin-Auszeichnungen und vielfach ausverkaufte Arena Tourneen sprechen für sich. Nicht umsonst gilt Revolverheld als eine der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Bands. Umso erfreulicher, dass die Hamburger Band im Zuge ihrer Live-Tour 2023 als Teil des Rösler Open Airs bestätigt wurden und im Schlosshof in Ebern-Eyrichshof performen.

Das aktuelle Album "Neu erzählen" ist noch keine zwei Jahre alt und bildet das sechste musikalische Werk von Revolverheld. Die Band blickt mittlerweile auf knapp 20 Jahre Musikkarriere zurück und haben einen umfangreichen Musikfundus geschaffen, der sie für die anstehende Sommer-Tournee aus dem Vollen schöpfen lässt.

Ort: Schlosshof, Schloss Eyrichshof, 96106 Ebern-Eyrichshof

Datum: 28.07.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

"Michl Müller - Verrückt nach Müller" am 10.11.2023 in der Konzert- und Kongresshalle Bamberg

Wenn du auf der Suche nach Humor in fränkischer Mundart bist, führt kein Weg an Michl Müller vorbei. Der selbsternannte "Dreggsagg" aus der Rhön begeistert seit Jahren nicht nur, aber vor allem das fränkische Publikum.

Auch vor November 2023 hast du die Chance, Michl Müller in Franken live zu erleben. Du kannst im Zuge von Open-Air Veranstaltungen dem fränkischen Comedian am 21.06.2023 in Bad Staffelstein (Tickets*) oder am 22.06.2023 in Hallstadt (Tickets*) einen Besuch abzustatten. Michl Müller verspricht einen unterhaltsamen Abend voller skurriler Geschichten und natürlich den herrlich schrägen Liedern, die sich als fester Bestandteil der Bühnenshow etabliert haben.

Ort: Hegel Saal der Konzer- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 Bamberg

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

