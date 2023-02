Folk-Rock und Legenden-Status: Musikalische Vielfalt in Unterfranken

Schwarzer Humor und hessische Mundart sorgen für gute Laune

sorgen für gute Laune Besondere Stimmen: Zwischen Soul und Tenor

Im Städtedreieck Bad Neustadt an der Saale, Schweinfurt und Bad Kissingen finden 2023 ganzjährig viele Veranstaltungen aus den Bereichen Musik und Comedy statt. Von regionalen bis hin zu international bekannten Künstlern findet sich für jeden Geschmack genau das richtige: Die Highlights findest du hier zusammengefasst.

Ingo Appelt - "Der Staats-Trainer" am 18.02.2023 in der Kulturwerkstatt Disharmonie, Schweinfurt

Bekannt als Moderator aus der Fernsehsendung "Kabarett aus Franken" stellt Ingo Appelt regelmäßig eigene Bühnenprogramme auf die Beine. Im aktuellen Programm, das auf den Namen "Der Staats-Trainer" getauft wurde, versucht der Comedian der allgemeinen Miesepetrigkeit zu trotzen und mit Zweckoptimismus als selbsternannter Bundesarschtreter aufzurichten und zu trösten.

Wenn du böse Witze und schwarzen Humor magst, bist du bei einem Comedy-Abend mit Ingo Appelt bestens aufgehoben. Das zynische Motto "Alles scheiße - Laune super" gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher erwartet.

Ort: Kulturwerkstatt Disharmonie, Gutermannpromenade 7, 97421 Schweinfurt

Datum: 18.02.2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

The 12 Tenors - "Power of 12" am 18.03.2023 in der Stadthalle, Bad Neustadt an der Saale

Die Stimme ist das Instrument, das jeder Mensch jederzeit bei sich trägt und mehr oder weniger gut einzusetzen weiß. Die Mitglieder der 12 Tenors wissen um die einzigartige Qualität ihrer Stimmen und haben ein Programm auf die Beine gestellt, bei dem sie diese im Zusammenspiel präsentieren. Wer jetzt ausschließlich an eingestaubt wirkende Arien denkt, ist bei den 12 Tenors an der falschen Adresse.

Die Sänger bedienen sich aus dem Musikfundus des letzten Jahrtausends und interpretieren sowohl Klassiker aus der Opernwelt als auch aus der moderneren Popkultur in ihrem eigenen Stil. So ist es nicht ungewöhnlich, wenn Bon Jovi's Stadionrockhymne "Livin' On A Prayer" auf "Mein kleiner grüner Kaktus" oder "Nessun Dorma" trifft. Klingt abwechslungsreich? Dann freue dich auf einen vielfältigen musikalischen Abend mit den 12 Tenors.

Ort: Stadthalle Bad Neustadt, An der Stadthalle 4, 97616 Bad Neustadt

Datum: 18.03.2023

Uhrzeit: 20:00Uhr

Fiddler's Green - "Acoustic Pub Crawl - 3 cheers for 30 years" am 13.04.2023 im Kulturhaus Stattbahnhof, Schweinfurt

10 Jahre ergeben einmal Anstoßen - und das gleich dreimal. Kurz gesagt: Fiddler's Green feierten 2020 30-jähriges Bandjubiläum und gehen aus diesem Grund nach mehreren coronabedingten Verschiebungen im nächsten Versuch auf Tour. Dieses Mal sollte aber alles gut gehen, wenn sich das Kulturhaus Stattbahnhof in einen großen Irish Pub verwandelt.

Der Grund zum Feiern ist bei den fränkischen Folk Rockern quasi fest im Musikstil verwurzelt. Auch wenn sie dieses Mal die elektrischen Instrumente zu Hause lassen und ausschließlich akustisch performen, dürfte die Stimmung trotzdem oder gerade deshalb bestens sein.

Ort: Kulturhaus Stattbahnhof, Alte Bahnhofstraße 8-12, 97422 Schweinfurt

Datum: 13.04.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

"One Moment in Time" - The Whitney Houston Story am 01.05.2023 im Max-Littmann-Saal des Regentenbaus, Bad Kissingen

Am 11. Februar 2012 verstarb Whitney Houston im Alter von nur 48 Jahren, ihre Musik bleibt bis heute unsterblich. Das Tribute-Event "One Moment In Time" bietet allen Fans die Gelegenheit, die größten Hits der Soul-Legende noch einmal "live" zu erleben.

Die Sängerin Nya King nimmt sich der Gesangsrolle an und wird unterstützt durch eine Liveband, Chor und Tänzern. Die Show soll in möglichst authentischer Art und Weise an den musikalischen Werdegang und die unzähligen Hits à la "I Will Always Love You", "One Moment In Time" oder "Greatest Love Of All" erinnern.

Ort: Max-Littmann-Saal im Regentenbau, Ludwigstraße 2, 97688 Bad Kissingen

Datum: 01.05.2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

"Salzburg-Klassiker 2023"- SWR Big Band & Max Mutzke am 30.07.2023 auf der Burg Salzburg, Bad Neustadt an der Saale

Hochkarätige Musik vor malerischer Kulisse bietet die diesjährige Ausgabe der Salzburg-Klassiker auf Burg Salzburg über Bad Neustadt an der Saale. Nachdem am 29.07.2023 die junge Philharmonie Rhön-Grabfeld mit dem Konzertabend "Sommernachtsträume" (Tickets*) das Wochenende eröffnet, schließt Max Mutzke gemeinsam mit der renommierten SWR Big Band am Sonntag als musikalisches Highlight ab.

Max Mutzke lebt den Kontrast und nimmt gerne Herausforderungen an, seine unverwechselbare Stimme in ungewohnte musikalische Rahmen zu pressen. Gemeinsam mit der SWR-Big Band erwartet dich ein Konzertabend voller allerfeinsten Soul und musikalischer Raffinesse.

Ort: Salzburg, Salzburgweg 7, 97616 Bad Neustadt an der Saale

Datum: 30.07.2023

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Mundstuhl - "Kann Spuren von Nüssen enthalten" am 04.11.2023 im Kulturhaus Stattbahnhof, Schweinfurt

Der "psychopathische Grillschorsch", der "cholerische Andi" oder die "drucklosen Friedensaktivisten Malte und Torben von No Pressure" sind nur wenige der unzähligen Figuren, die das Comedy-Duo Mundstuhl seit 25 Jahren auf der Bühne zum Leben erwecken. Was nach Blödsinn klingt, ist durchaus so beabsichtigt. Denn verrückte Figuren zu erfinden und absurd-überdrehte Karikaturen zu verwenden, ist das Spezialgebiet von Mundstuhl.

Neben liebgewonnenen, altbekannten Figuren, präsentieren die hessischen Kult-Comedians selbstverständlich auch neue Charaktere in gewohnter Mundstuhlmanier. Das neue Programm "Kann Spuren von Nüssen enthalten" verspricht satirische Spitzen, Blödsinn vom Feinsten und eine hohe Pointendichte. Wenn du Lust bekommen hast, empfiehlt es sich vorab, in den Podcast der beiden Comedians zu hören.

Ort: Kulturhaus Stattbahnhof, Alte Bahnhofstraße 8-12, 97422 Schweinfurt

Datum: 04.11.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Hier gibt es noch mehr Tipps für Konzerte, Festivals und Veranstaltungen in Franken: