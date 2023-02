Comedy und nostalgischer Cover-Rock

und nostalgischer Generationenübergreifende Unterhaltung: Musical und Volkstheater

Reise in die Vergangenheit und südländische Lebensfreude

Die Region um Ansbach überzeugt auch dieses Jahr wieder mit vielen Veranstaltungen unterschiedlichen Ausmaßes und Genre. Mit mehrtägigen Festivals oder kleineren Veranstaltungen am Nachmittag säumen viele kulturelle Highlights den Veranstaltungskalender 2023. Neben ersten Informationen zu den Events, zeigen wir euch auch, wie ihr an die Tickets kommt.

Annette von Bamberg - "Über 50 geht's heiter weiter - jedenfalls für Frauen - Tour 2023" am 11.02.2023 in der Stadthalle Kasten, Feuchtwangen

"Männer werden schmunzeln, aber Frauen werden sich totlachen." - nach diesem Credo schreibt die Annette von Bamberg ihre Bühnenprogramme. Gekonnt provokant führt die Humoristin durch einen Abend geprägt von Leichtigkeit, Energie und Kühnheit.

Doch keine Sorge: Nicht nur die Stereotype des männlichen Geschlechts werden durch den Kakao gezogen. Vor der Komödiantin ist nichts und niemand sicher. Wenn du Lust auf einen Abend voll treffsicheren Humor, Spontanität und Optimismus hast, bist du am 11.02.2023 bei Annette von Bamberg genau richtig.

Ort: Stadthalle Kasten, Am Kasten 2, 91555 Feuchtwangen

Datum: 11.02.2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Space Truckers - the music of Deep Purple am 25.02.2023 im Saal der Kammerspiele Ansbach, Ansbach

"Rock'n'Roll at its best" erwartet die Konzertbesucher bei Space Truckers. Die fünfköpfige Band hat sich auf das musikalische Erbe der Kult-Rockband Deep Purple spezialisiert und lädt zu einem Abend voller Nostalgie, Spielfreude und Leidenschaft nach Ansbach ein.

Eng am Line-up von Deep Purple aus den 1970er Jahren orientiert, gibt es ehrliche, handgemachte Musik auf die Ohren. Um den Sound von Deep Purple nachzueifern und zu ehren, darf dann selbstverständlich auch die charakteristische Hammondorgel nicht fehlen.

Ort: Kammerspiele Ansbach - Saal, Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach

Datum: 25.02.2023

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Aladin - das Musical - Theater Liberi am 10.03.2023 im Kur & Kongress-Center in Bad Windsheim

Die Darsteller des Theater Liberi verwandeln das Kur & Kongress-Center in Bad Windsheim am 10.03.2023 in eine Welt voller Abenteuer und Magie. Das für fantasievolle Familienmusicals bekannte Theater präsentiert die berühmte Geschichte um Aladin aus 1001 Nacht in einer temporeichen und modernen Version.

Eingebettet in eigens komponierte Musicals-Songs und Tanzchoreografien, ist der Auftritt vor allem für die Kleinsten ein absolutes Highlight. Einem schönen Nachmittag mit der Familie steht also nichts mehr entgegen. Das Musical ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Ort: Kur & Kongress-Center, Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Chiemgauer Volkstheater - "Jetzt g'hörst der Katz - Komödie in drei Akten von Ulla Kling" am 11.03.2023 im Onoldiasaal, Ansbach

Rachepläne, unterhaltsame Familienkonstellationen und ein listiger Finanzhai, der mit fragwürdigen Angeboten einen Keil zwischen die Familie treiben möchte. Das ist die Ausgangslage, in der sich die Schwestern Mena und Lore und deren Nichte Petra befinden. Eine kniffelige Ausgangslage, die es zu lösen gilt und einen spannenden, unterhaltsamen Theaterabend verspricht.

Die Regisseurin Mona Freiberg bringt die Komödie "Jetzt g'hörst der Katz" von Ulla Kling in drei Akten auf die Bühne. Die fünf Darsteller des Chiemgauer Volkstheaters spielen in gewohnt charmanter Manier und jede Menge oberbayerischen Lokalkolorit. Wenn du das im BR-Fernsehen bekannte Ensemble einmal live erleben möchtest, solltest du dir den Termin in Ansbach fett in deinem Kalender markieren.

Ort: Onoldisaal, Nürnberger Straße 30, 91522 Ansbach

Datum: 11.03.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Ansbacher Rokoko-Festspiele 2023 vom 29.06.2023 - 02.07.2023 in Ansbach

Gleich an vier Tagen, von Donnerstag bis Sonntag, umhüllt das historische Setting des Rokoko die Stadt Ansbach und inszeniert eine Hommage an die markgräflich-höfische Vergangenheit. Der Heimatverein Ansbach, das Stadt- und Jugendblasorchester, die Tanzcompany EventPuppets und viele mehr präsentieren, um nur einige Events zu nennen, den "Klang der Nacht", die Verwechslungskomödie "Hofnarren" oder den "Besuch Friedrichs des Großen".

Die imposante Kulisse der Reitbahn, des Hofgartens oder der St. Gumbertuskirche sorgen für authentische Stimmung, wenn in der ehemaligen Residenzstadt Spiel und Glanz des 18. Jahrhunderts zum Leben erwachen. Neben künstlerischen Darbietungen und historischem Tanz stehen Stadtführungen, interaktive und familienfreundliche Veranstaltungen auf dem Programm. Das große Finale steigt am 02.07. um 14:30 im Hofgarten mit der Veranstaltung "Fürstliche Gartenlust mit großer Feldmusik".

Ort: Reitbahn, Hofgarten, St. Gumbertus in 91522 Ansbach

Datum: 29.06.2023 - 02.07.2023

Uhrzeit: Ab Donnerstag, 29.06.2023, 20 Uhr

15. Afrika & Karibik Fest vom 13.07.2023 - 16.07.2023 auf dem Festplatz in Wassertrüdingen

Die Vorbereitungen für die 15. Ausgabe des Afrika & Karibik Fests sind im vollen Gange. Die beiden Bands "Mono & Nikitaman" und "The magic mumble jumble" wurden vorab von der Leine gelassen, um euch die Wartezeit bis Mitte Juli zu verkürzen und Vorfreude auf vier Tage Festival aufkommen zu lassen.

Tanzbare Beats, Fusionen musikalischer Genres aus Dancehall, Reggae oder Folk versprechen ein verlängertes Wochenende voller Lebensfreude, guter Laune und Camping-Spaß. Die musikalischen Acts werden auf zwei Bühnen präsentiert. Die fußläufige Nähe zum örtlichen Wörnitzbad komplettiert das Sommer-Festivalerlebnis und ist prädestiniert, um sich vom Partyabend zu erholen oder entspannt neue Energie für den Festivaltag zu sammeln.

Ort: Festplatz, An der Schlosswand, 91717 Wassertrüdingen

Datum: 13.07.2023 - 16.07.2023

Uhrzeit Anreise: Ab Donnerstag, 13.07.2023, 11 Uhr

