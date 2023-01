Megastars wie Sting und Bonnie Tyler 2023 auf Frankens Bühnen

Bauchweh vor Lachen - diese Comedy-Künstler*innen sorgen für "Amüsement" im großen Stil

Bibi und Tina als Musical - zum Mitfiebern und Mitsingen für Klein und Groß

Weiterbildung, Eskapismus und purer Genuss - So nimmst du das Beste aus den Veranstaltungsmöglichkeiten mit, die in den kommenden Monaten geboten werden. Wir präsentieren unsere Tipps aus den kulturellen Highlights, die sich im neuen Jahr 2023 auf Frankens Bühnen abspielen.

Effi Briest als Musical Anfang Januar in Nürnberg: Von wegen "altbacken"

Nicht ohne Grund wurde der Roman aus Theodor Fontanes Feder auf so gut wie jeder Schulbank aufgeschlagen. Der Klassiker aus der Literaturepoche des Realismus begleitet Effi, die aufgrund einer außerehelichen Affäre gesellschaftlich geächtet wird und einem düsteren Schicksal entgegenblicken muss. Diese Tragödie wurde von den Komponisten Philipp Polzin und Christian D. Dellacher als Musical inszeniert und zieht jetzt auch die Reclam-Traumatisierten in ihren Bann. Aufführungstermine sind am 5., 6., 7. und 8. Januar 2023.

Dornröschen am 23.01.2023 in Bamberg - Zauberhafter Märchen-Tanz

Tanz und Orchester in einem erleben die Zuschauer*innen bei dieser Inszenierung des Stücks "Dornröschen" von Tschaikowsky. Das St. Petersburg Festival Ballett wird bei ihrer Bühnenshow begleitet von Hungary Festival Orchestra und so sorgen die Ensembles gemeinsam für ein unvergessliches Erlebnis. Ein hundertjähriger Schönheitsschlaf und eine besondere Liebesgeschichte so mitreißend wie nie!

AntiStadl Festival - "20-jähriges Jubiläum" am 27.01.2023 im E-Werk Erlangen - Volxmusik ist Rock'n'roll

Das "verrückteste fränkische Volxmusikfestival der Welt" wird 20 Jahre alt! Zur "Geburtstagsparty" am 27. Januar 2023 im Erlanger E-Werk präsentieren Marihuanne & Kiffael getreu dem Motto "Volxmusik ist Rock'n'roll" illustre Kapellen wie Schäng Blasius Flönz Rakete aus Krefeld (außerdem mit Special-Auftritt als Blunz’n’Flönz zusammen mit Kellerkommando und die Original Krottentaler. Nicht fehlen dürfen natürlich AntiStadl-Organisator David Saam und seine drei Formationen Boxgalopp, Kellerkommando und Kapelle Rohrfrei.

Harry-Potter-Soundtrack am 14.02.2023 in Nürnberg: "Potterheads" aufgepasst - die Musik der Filme als Konzert-Darbietung

Die Melodien aus den Harry-Potter-Soundtracks werden bei dieser Veranstaltung von einem Orchester auf die Bühne gebracht. Unterstützt von visuellen Effekten taucht das Publikum in das magische Hogwarts-Universum ein und hat dabei noch die einzigartige Gelegenheit, einen echten Darsteller zu sehen - mit an Board bei der Musik-Show ist nämlich ein Schauspieler, der auf der Leinwand einen Weasly verkörpert hat!

Bibi & Tina am 24.02.2023 in Würzburg: die Kinder-Heldinnen im Musical "Die verhexte Hitparade"

Diese Veranstaltung ist ein wahres Spektakel für die ganze Familie. Hier wird zum Mitmachen aufgerufen und Singen, Tanzen und Lachen ist für Klein und Groß vorprogrammiert. Überrasche deine Kinder mit einem besonderen Abend und sichere dir jetzt noch Tickets für die Live-Show von Bibi & Tina in Würzburg.

Der Richter und sein Henker am 13.03.2023 in Erlangen: ein klassischer "Krimi" auf der Bühne

Friedrich Dürrenmatt hat mit seinem wohl bekanntesten Werk "Der Richter und sein Henker" ein Drama geschaffen, das in seinen Bann zieht und an dessen Ende sicher einige Leser-Münder offen stehen geblieben sind. In Markgrafentheater Erlangen wird das Schauspiel jetzt durch ein Gastspiel des Altonaer Theaters für die Bühne inszeniert und bringt das Publikum ordentlich zum Mitfiebern.

Christian Ehring kommt am 22.04.2023 nach Würzburg: Kabarett vom Feinsten

Bekannt als Moderator aus dem Satire-Programm "Extra 3" bringt der Autor und Comedian Christian Ehring aus Nordrheinwestfalen nicht nur die Fans vor den Fernsehern zum Lachen. Mit seinem Programm "Antikörper" verlagert er dein Wohnzimmer jetzt in die Zuschauerränge vor der Bühne in Würzburg.

Mehrere Megastars im Sommer 2023 in Coburg - Cro, Peter Maffay, Sting etc.

Namhafte Musiker*innen treten 2023 beim HUK-Coburg Open-Air-Sommer auf. Hol dir jetzt Tickets für deine Lieblingskünstler*innen auf dem Schlossplatz in Coburg, wie zum Beispiel Schlager-Gott Roland Kaiser, Hymnen-Held Sting, Popsängerin LEA, Rap-Star Kontra K oder der "King of Raop" - Cro.

David Garrett gastiert am 09.07.2023 im Landkreis Lichtenfels: Open-Air mit dem Star-Geiger auf der Banzer Klosterwiese

Violinen-Virtuose David Garrett rundet in diesem Jahr das Banzer Musik-Wochenende mit einem erlesenen Klassikprogramm unter freiem Himmel ab. Am Sonntag nach dem Open-Air-Festival "Lieder auf Banz" tritt Garrett am 9. Juli 2023 im Rahmen seiner Iconic-Tour 2023 auf der Klosterwiese von Kloster Banz (Landkreis Lichtenfels) auf. Dabei präsentiert er sein neues Album Iconic*, das von jenen legendären Geigern inspiriert ist, deren Glanzstücke und gefühlvolle Melodien David Garrett schon als Kind begeisterten.

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sagen "Mille Grazie" und kommen am 13.07.2023 nach Erlangen - Italo-Pop ist zurück!

Diese Musik transportiert dich direkt an die italienischen Traumstrände der Adria, Riviera und Co. Bekannt aus einem Werbespot zum Valentinstag sorgten die Musiker 2022 mit "Quanto Costa" für den Ohrwurm schlechthin und sind seitdem in aller Munde. Erlebe die mitreißenden Tracks ihres zweiten Albums in der mittelfränkischen Metropole Erlangen.

Sängerin Elif performt am 15.07.2023 in Erlangen: melancholisch und kraftvoll

Die Songs dieser Künstlerin aus Berlin gehen buchstäblich unter die Haut. Ehrlich und authentisch singt und rappt sie in ihren Tracks von Herzschmerz und der Suche nach einer eigenen Identität. Nach mehreren Jahren und drei Alben ist Elif aus der deutschen Popmusik-Welt nicht mehr wegzudenken. Jetzt kannst du die Sängerin live auf der Bühne in Erlangen sehen.

Megastar Bonnie Tyler in Nürnberg und Würzburg: Turn around ... und hol dir jetzt Karten für die Auftritte im Herbst

Mit "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out for a Hero" hat sich der britische Popstar bereits vor Jahrzehnten in die Herzen und Köpfe der Welt gesungen. Jetzt feiert sie "40 Jahre Total Eclipse of the Heart" mit einer Tour, die sie auch auf die Bühnen in Franken verschlägt. Sei schnell und hol dir die Tickets für das Stimmwunder am 10.10.2023 in Nürnberg (Infos und Karten*) und am 26.11.2023 in Würzburg (Infos und Karten) .

