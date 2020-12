In Hinblick auf Veranstaltungen war 2020 - so wie auch in vielen anderen Bereichen - eher eine Enttäuschung. Doch mittlerweile stehen die ersten Corona-Impfstoffe in Deutschland schon kurz vor der offiziellen Zulassung und das gibt einem ein wenig Hoffnung für das kommende Jahr.

Viele Künstler, Musical-Darsteller und Sänger stehen schon seit Anfang dieses Jahres in den Startlöchern. Und obwohl fast alle Shows abgesagt oder verschoben werden mussten, sind sie alle heiß darauf, dass es 2021 wieder richtig losgeht. Wir haben für Sie 20 der lustigsten, spannensten und atemberaubendsten Shows, die nächstes Jahr in Franken aufgeführt werden, zusammengestellt. Vielleicht finden Sie ja noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für Ihre Verwandten oder einfach für sich selbst - denn nach diesem anstrengenden Jahr haben wir uns alle eine kleine Freude verdient.

Das Lumpenpack & der neue Rest der Band am 21. März 2021 in Nürnberg

Mit neuer Verstärkung präsentieren die beiden Frontmänner Max und Jonas von der Band Das Lumpenpack im kommenden Jahr ihre neuen und natürlich auch ein paar ihrer alten Songs. Das Konzert findet am 21. März 2021 im Z-Bau in Nürnberg statt.

Reinhold Messner am 30. April 2021 in Hof

Am 30. April 2021 wird Reinhold Messner, einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt, in Hof in der Freiheitshalle aus dem Nähkästchen plaudern. In seinem Vortrag Nanga Parbat - Mein Schicksalsberg wird der 76-Jährige zunächst einigen Pionieren des Bergsteigens Tribut zollen, indem er ihre persönliche Geschichte mit dem Nanga Parbat erzählt. Im Anschluss wird er von seinem eigenen schicksalhaften Aufstieg aus dem Jahr 1970 berichten.

Bibi Blocksberg - Das Musical am 2. Juni 2021 in Bad Staffelstein

Zum 40-jährigen Jubiläum der bekannten Kinder-Serie Bibi Blocksberg gibt es eine dreijährige Muscialtour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei darf ein Auftritt in Franken natürlich nicht fehlen. Das Musical Alles wie verhext wird am 2. Juni 2021 in Bad Staffelstein im Kurpark aufgeführt und garantiert für alle Zuschauer ab 4 Jahren einen Nachmittag voller Spaß, Hexerei und lustigen Zaubersprüchen.

Max Giesinger am 27. Juli 2021 in Ebern-Eyrichshof

Nachdem der deutsche Pop-Sänger Max Giesinger seine Tour Die Reise im Frühjahr 2020 leider absagen musste, kommt er nun mit neuer Energie und großer Live-Show zurück. Am 27. Juli 2021, fast genau ein Jahr nach dem verschobenen Konzert, tritt der Künstler im Schloss Eyrichshof in Ebern-Eyrichshof auf.

The Boss Hoss am 28. Juli 2021 in Ebern-Eyrichshof

Auch einen Tag nach Max Giesingers Konzert wird es im Schloss Eyrichshof nicht wirklich ruhig, denn schon am 28. Juli 2021 heizt The Boss Hoss erneut ein. Die Band geht im Rahmen der Neuerscheinung ihres achten Albums Black is Beautiful auf Tour und performt dabei neben aktuellen Hits wie Road Fever und In your face auch viele alte bekannte Songs.

Helge Schneider am 28. Juli 2021 in Tambach

Helge Schneider geht im kommenden Jahr wieder auf große Deutschlandtour. Am 28. Juli 2021 tritt er im Schloss Tambach mit seiner Show Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers in Oberfranken auf.

Stahlzeit - Die Rammstein Tribute Show am 31. Juli 2021 in Ebern-Eyrichshof

Die Metal-Band Rammstein hat mit ihren Songs und ihren spektakulären Live-Auftritten Musikgeschichte geschrieben. Es ist also nicht gerade einfach an dieses populäre Original anzuknüpfen - doch Stahlzeit schafft es ganz locker. Mit ihrer Rammstein Tribute Show reist die Band durch ganz Europa und macht keinen Halt vor Franken. Am 31. Juli 2021 tritt sie im Schloss Eyrichshof in Ebern-Eyrichshof auf.

Spider Murphy Gang am 7. August 2021 in Bad Staffelstein

Nach über 40 Jahren Bühnenerfahrung geht die Spider Murphy Gang 2021 erneut auf Tour. Am 7. August 2021 präsentieren sie ihre größten Hits unplugged in der Akustik-Version auf der Seebühne in Bad Staffelstein.

Sido am 25. August 2021 in Coburg

Sido ist ein Urgestein des Deutschraps. Doch mittlerweile hat er sich von dem jungen Rapper, der einst mit Songs wie Strip für mich oder Mein Block berühmt wurde, zu einem facettenreichen Künstler entwickelt, der nicht nur Hip-Hop-Songs, sondern eben auch Pop-Lieder performen kann. Am 25. August tritt er im Schloss Ehrenburg in Coburg auf.

Sarah Connor am 26. August 2021 in Coburg

Seit 15 Jahren steht Sarah Connor nun schon auf den Bühnen Deutschlands und begeistert ihre Fans mit deutsch- und englischsprachigen Hits, die ins Ohr gehen. Nachdem ihr für 2020 geplanter Auftritt in Coburg verschoben wurde, tritt sie nun am 26. August im Rahmen ihrer Herz Kraft Werke-Tour auf dem Schlossplatz in Coburg auf.

Peter Maffay & Band am 28. August in Coburg

Rock und Open Air Konzerte passen so gut zusammen wie Weißwurstfrühstück und Bier. Diesen Grundsatz hat sich auch der bekannte Sänger, Komponist und Musikproduzent Peter Maffay zu Herzen genommen: Im Rahmen seiner Jubiläumstour spielt der 71-Jährige in Coburg am 28. August 2021 unter freiem Himmel auf dem Schlossplatz.

Mark Forster am 3. September 2021 in Hof

Auch Mark Forster musste Corona-bedingt leider die Fortsetzung seiner 2019 gestarteten Liebe-Tour verschieben. Sein eindrucksvoller Live-Auftritt findet nun anstatt am 15. August 2020 am 3. September 2021 auf dem Volksfestplatz in Hof statt.

Olaf Schubert im September, Oktober und März in Franken

Olaf Schubert ist witzig, trägt karierte Pullunder wie kein anderer und ist wohl einer der ironischsten Männer in der deutschen Comedy-Szene. Olaf Schubert ist vieles, aber allem voran eines: ein talentierter Bühnenkünstler. 2021 und 2022 geht er wieder auf große Deutschlandtour und kommt dabei sogar viermal nach Franken:

5. September 2021: Seebühne in Bad Staffelstein

Seebühne in Bad Staffelstein 7. Oktober 2021: Kongresshaus in Coburg

Kongresshaus in Coburg 17. März 2022: Konzerthalle in Bamberg

Konzerthalle in Bamberg 18. März 2022: Freiheitshalle in Hof

Forever Queen by Queen Mania am 22. September 2021 in Kulmbach

Nachdem die Forever Queen -Show von Queen Mania bereits zwei Mal verschoben wurde, wurde nun ein neuer Termin festgelegt: Am 22. September 2021 findet sie in der Dr. Stammberger-Halle in Kulmbach statt. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend mit Frontmann Sonny Ensabella und seinen Bandkollegen und lassen Sie Freddie Mercury noch einmal auferstehen.

Clueso am 28. September 2021 in Erlangen

Clueso ist wohl einer der vielseitigsten Künstler ganz Deutschlands. Mit einer Mischung aus Hip Hop, Gospel und Pop überzeugt er seine Fans seit Jahren. Alle, die ihn schon immer einmal live sehen wollten, sollten sich den 28. September 2021 im Kalender anstreichen. An diesem Dienstag tritt der Sänger in Erlangen in der Heinrich-Lades-Halle auf.

Tabaluga - oder die Reise zur Vernunft im Oktober in Franken

Tabaluga ist wohl eine der bekanntesten Zeichentrickfiguren in Deutschland. Im kommenden Jahr tritt der kleine grüne Drache im Rahmen des Muscials Tabaluga - oder die Reise zur Vernunft mit all seinen Freunden auf Bühnen in ganz Franken auf. Das wird garantiert ein Spaß für die ganze Familie.

15. Oktober 2021: Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach

Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach 17. Oktober 2021: Stadthalle in Schweinfurt

Stadthalle in Schweinfurt 21. Oktober 2021: Konzerthalle in Bamberg

Konzerthalle in Bamberg 23. Oktober 2021: Mainfrankensäle in Würzburg-Veitshöchheim

Mainfrankensäle in Würzburg-Veitshöchheim 24. Oktober 2021: Freiheitshalle in Hof

Freiheitshalle in Hof 30. Oktober 2021: Kongresshaus in Coburg

Kongresshaus in Coburg 31. Oktober 2021: Heinrich-Lades-Halle in Erlangen

Dr. Eckart von Hirschhausen im Oktober und November in Franken

In seiner neuen Show Endlich! rechnet der Kabarettist, Comedian und Autor Dr. Eckart von Hirschhausen mit der Zeit ab. Mit viel Charme und Humor beschäftigt sich Hirschhausen in seinem neuen Bühnenprogramm mit Fragen wie "Warum tickt die biologische Uhr und wie zieht man sie wieder auf?" Musikalisch wird der Abend von dem Pianisten Christoph Reuter begleitet. Lassen Sie sich mit viel Spaß auf diese fast schon philosophischen Themen ein! Im Herbst 2021 wird Endlich! in Franken sogar dreimal aufgeführt:

27. Oktober 2021: Freiheitshalle in Hof

Freiheitshalle in Hof 08. November 2021: Meistersingerhalle in Nürnberg

Meistersingerhalle in Nürnberg 09. November 2021: Brose Arena in Bamberg

Die Udo Jürgens Story am 30. November 2021 in Coburg

Udo Jürgens war mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern und über 50 veröffentlichten Alben einer der erfolgreichsten Künstler der Welt. Bei der Show Die Udo Jürgens Story wird dem Ausnahmetalent nun noch einmal Tribut gezollt, denn seine größten Hits werden von dem Sänger und Pianist Alex Parker performt. Das Konzert findet am 30. November 2021 im Kongresshaus in Coburg statt.

Thriller Live - Die Show über den King of Pop am 23. Januar 2022 in Bamberg

Thriller Live - Die Show über den King of Pop hält genau das, was der Name verspricht. Eine einzigartige Show, in der Michael Jacksons bekanntesten Hits von verschiedenen Sängern neu interpretiert werden. Die Show hatte ihre Uraufführung im Londoner West End und wurde seither schon in 33 Ländern aufgeführt. Am 23. Januar 2022 sind die talentierten Künstler und Tänzer in der Brose Arena in Bamberg zu Gast.

Der Herr der Ringe & Der Hobbit - Das Konzert am 31. Januar 2022 in Nürnberg

Der Herr der Ringe und Der Hobbit sind mit Harry Potter wohl die erfolgreichsten Fantasie-Filme der letzten Jahrzehnte. Das liegt nicht zuletzt an der überragenden musikalischen Untermalung, die von dem Oscar Preisträger Howard Shore komponiert wurde. Am 31. Januar 2022 tritt das Auenland-Orchester in Begleitung eines Chors in der Meistersingerhalle in Nürnberg auf und lässt Sie live in die Welt der Hobbits und Elben eintauchen.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

